ÆüËÜ¿Í¢ªÆüËÜ¿Í¤ÇºÆ¤Ó¡Ä²¤½£1Éô¤Ç¡Ö¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó´°À®¡×¡¡°ïºà20ºÐ¤¬¡ÖÁ°ÅÄÎË°ì¤ß¤¿¤¤¡×
¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¸åÆ£·¼²ð¤¬·è¾¡ÃÆ¡¢ºÆ¤Ó»³ËÜÍý¿Î¤«¤é¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤À¤Ã¤¿
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¡¢¥ê¡¼¥°Âè10Àá¤ÇKV¥á¥Ø¥ì¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾42Ê¬¤ËMF»³ËÜÍý¿Î¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤éFW¸åÆ£·¼²ð¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÏGK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢DFÈªÂç²í¡¢DFÃ«¸ý¾´¸ç¡¢»³ËÜ¡¢¸åÆ£¤Î5¿Í¤¬ÀèÈ¯¡£¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿DF¾¾ß·³¤ÅÍ¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í6Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£Á°È¾40Ê¬¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÃ«¸ý¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾29Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤ÎÏ¢·È¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡¸åÈ¾42Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢º¸¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À»³ËÜ¤¬¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ø¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤À¸åÆ£¤¬±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤Î20ºÐ¤Ï¤³¤ì¤¬º£µ¨3ÆÀÅÀÌÜ¡£Âè4Àá¥é¡¦¥ë¥ô¥£¥¨¡¼¥ëÀï¤Î°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ºÆ¤Ó»³ËÜ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDAZN¡×¤Î¸ø¼°X¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó´°À®¡×¤È¥´¡¼¥ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¸ø³«¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤ï¡×¡ÖÁ°ÅÄÎË°ì¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥´¡¼¥ë¡×¤È¸åÆ£¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎÓÌ³Ð¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö»³ËÜÍý¿Î¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥Ü¡¼¥ë°ú¤½Ð¤·¤¿¡×¡ÖÍý¿Î¤ÎÂ®¤¤¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸åÆ£¤Ï¤ª¸«»ö¡×¤È2¿Í¤ÎÏ¢·È¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤Î³èÌö¤â¤¢¤Ã¤Æ¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï3-1¤Ç5»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò¡Ö3¡×¤Ç»ß¤á¤ëº£µ¨5¾¡ÌÜ¡Ê2Ê¬3ÇÔ¡Ë¤Ç¡¢»ÃÄê4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë