¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛSadie¡¢¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È2days¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
2024Ç¯½Õ¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¤Ç¤ÎÉü³è¸ø±é¡ãTHE REVIVAL OF SADNESS¡ä¤ò¤â¤Ã¤ÆÌó8Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËºÆ»ÏÆ°¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Sadie¡£Æ±Ç¯¡¢2ºî¤ÎºÆÏ¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE REVIVAL OF SADNESS¡Ù¡ØTHE REVIVAL OF DARKNESS¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Û¤«¡¢9·î¤Ë¤Ï¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢2025Ç¯1¡Á4·î¤Ë20¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢¡¼¡¢3·î¤ËÆüÈæÃ«Ìî³°²»³ÚÆ²¤Ç¤Î20¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¡¢6·î¤ËFC¸ÂÄêÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤È¡¢ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓJAPAN PAVILION HALL A¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÆ»ÏÆ°¸åÆóÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãTHE UNITED KILLERS¡ä¡£ºòÇ¯¤Ï9·î21Æü¤ËÆ±²ñ¾ì¤Çlynch.¤È¥¥º¤ò·Þ¤¨¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Û¡¼¥ë»Ë¾åºÇ¹âÆþ¾ì¼Ô¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï9·î20¡¢21Æü¤Î2days¸ø±é¤Ç¡¢Âè°ìÌë¤Ë¤Ïlynch.¡¢DIAURA¡¢ÂèÆóÌë¤Ë¤ÏWaive¡¢´Å¤¤Ë½ÎÏ¤¬»²Àï¤·¤¿¡£
²þ¤á¤Æµ¤¹¤È¡¢Sadie¤¬³èÆ°µÙ»ßÁ°¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤Î¤¬¡¢10Ç¯Á°¤Î2015Ç¯9·î21Æü¡£¤Þ¤¿¡¢¡ãTHE UNITED KILLERS¡ä¤È¤¤¤¦´§¤Ï¡¢µÙ»ß°ÊÁ°¤Î³èÆ°»þ¤«¤éÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤³¤ÎÆü¤ËËÜ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²áµî¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÁÓ¼º¤ÎÈá¤·¤ß¤ò¸½ºß¤Î³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾º²Ú¤·¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È·Ò¤²¤ë¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ¾ÝÄ§Åª¤Ê°ÕÌ£¤òÂÓ¤Ó¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£ÌµÏÀ¡¢¤³¤³¤Ë½¸·ë¤·¤¿ÌÌ¡¹¤â³§¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æº£¤òÀ¸¤¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÈµìÍ§¡É¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âè°ìÌë¡£¡ÖSadie¤ÎÀïÍ§¡¢lynch.¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÍÕ·î¡ÊVo¡Ë¤Î°§»¢¤â¤¢¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢Æ±´ü¤Îlynch.¤¬¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤Í£°ì¤ÎÏ¢Â³½Ð±é¤È¤Ê¤ëÈà¤é¤â¤Þ¤¿20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÇú¿ÊÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍâÆü¤ËÂçºå¤Ç¼«¿È¤Î¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê9·î27Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤Ë¤ÏSadie¤¬½Ð±é¡Ë¡£
¡ÖGALLOWS¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¡ÖMIRRORS¡×¡ÖPulse_¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤Ê¤¤¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤ÎÌÔ¹¶¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë¥Õ¥í¥¢¤òÇòÇ®¤Î±²¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¤«¡¡¥ß¥é¥¤¤ò¡Ó¤È²Î¤¦ºÇ¿·¶Ê¡ÖBRINGER¡×¤ÇÈ´·²¤Î°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡ÖSadie¤âÉü³è¤·¤¿¤·¡¢DIAURA¤âÄ¹¤¤¤·¡¢º£¤â¤·¤«¤·¤ÆºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
ÆóÈÖ¼ê¤òÃ´¤Ã¤¿DIAURA¤Ï¡¢¸½ºß³èÆ°15Ç¯ÌÜ¡£Sadie¡¢lynch.¤Î¤ä¤ä²¼¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÌë¤òSadie¤¬¡ÈµìÍ§¡É¤È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¾Î¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢DIAURA¤È¤â²áµî¤Ë¸ò¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡£Èà¤é¤Ï2015Ç¯¤Î¡ãTHE UNITED KILLERS¡ä¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¤Ë10Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤Æî°íð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤¡£
yo-ka¡ÊVo¡Ë¤¬¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¹â¤é¤«¤Ë·Ç¤²¡¢Èà¤é¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ÖDICTATOR¡×¤Ç¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇËë³«¤±¡£DIAURA¤ò»Ø¤·¼¨¤¹³Ú¶Ê¤ò¼´¤Ë¡¢¿·¶Ê¡ÖJUDAS¡×¤ò´Þ¤à¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤äÅ´ÈÄ¶Ê¡ÖMASTER¡×¤Ê¤É¡¢¸«»ö¤Êµ¯¾µÅ¾·ë¤òÉÁ¤¯DIAURA¤é¤·¤¤Àï¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖSadie¡¢lynch.¤È2025Ç¯¤Îº£¤Þ¤¿²»³Ú¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¤Î¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î¤³¤È¡×¤Èyo-ka¤¬½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤âµ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
ÅöÌë¤ÎSadie¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¡ÖGrieving the dead soul¡×¤Ç¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤¹ì²»¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢Áá¤¯¤â¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ó¤Î¤«¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦¿¿½ï¡ÊVo¡Ë¤Î¶«¤Ó¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£¿§¤Ç¸À¤¨¤Ð¡È¹õ¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë3¥Ð¥ó¥É¤¬Â·¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¨¤Æ¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥Á¥å¡¼¥óÂ·¤¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÄ©¤ó¤À¤Î¤¬¤³¤ÎÆü¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢½øÈ×¤Ç¤Ï¡ÖVIRTUAL FAKEMAN¡×¡¢ÃæÈ×¤Ç¤Ï¡ÖHOWLING¡×¡¢½ªÈ×¤Ç¤Ï¡Öbleach¡×¤¬ÆÃ¤Ë¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¤ÏµÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØGANGSTA¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡ÖHOWLING¡×¤Ï¡¢¥Ø¥ô¥£¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Åö»þ¤ÎSadie¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À1¶Ê¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Õ¥í¥¢¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤·¡¢¡ÖIce Romancer¡×¤È¡ÖMAD-ROID¡×¤Î´Ö¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Õ¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë¡Öbleach¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤ËºÇ½ª¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢·ã¤·¤µ¤È½ö¾ðÀ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¡Ö¥¯¥é¥¤¥â¥¢¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤ÎÀ¼¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿¿½ï¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢¥é¥¹¥È¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÍÛ±ê¡×¡£Èþ·î¡ÊG¡Ë¤ÈÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ë²Î¤¤¡¢¤½¤³¤Ø·õ¡ÊG¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Â³¤¤¤Æ°¡µ¨¡ÊB¡Ë¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·Ê¡ÊDr¡Ë¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¡½¡½¿¿½ï¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤È¸ò¤ï¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢lynch.¤ÎÍÕ·î¡¢DIAURA¤Îyo-ka¤ò·Þ¤¨¡¢¿¿½ï¤¬¡Ö¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤è¤¦¤Á¤ã¤ó¡×¤È¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¸Æ¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê²ñÏÃ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢Sadie¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖÌÂºÌ¡×¤ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£3¿Í¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÒöÓ¬¤¬¸òºø¤·¡¢Âè°ìÌë¤ÏËë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Sadie¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤¬¡¢´ØÀ¾¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¹à¤Î¤â¤È¤Ë½¸·ë¤·¤¿ÂèÆóÌë¡£¤Þ¤º¤Ï¸åÇÚ¡¦´Å¤¤Ë½ÎÏ¤¬Àè¿Ø¤òÀÚ¤ê¡¢½é¤ÃÃ¼¤«¤é¥Õ¥í¥¢¤Ë·ý¥Ø¥É¥Ð¥ó¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹·ã¤·¤µ¤È¡¢²Î¥á¥í¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤µ¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤ó¤À¡£
»öÁ°¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÕÌ£¤ò¿¿½ï¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤È¤¤¤¦ºé¡ÊVo¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥É¤ÎÇ®ÎÌ¤Ç¤Ö¤Ã»¦¤·¹ç¤¤¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥ß¥Ê¥´¥í¥·¡×¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Î°ì¸À¡£
¤µ¤é¤ËÀ£·à¤ÎÃæ¤ÇSadie¤Î¡ÖIce Romancer¡×¤Î¤µ¤ï¤ê¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖËÜµ¤¤ÇÀ¸¤¤¿¤Ã¤Æ¡¢Å¬Åö¤ËÀ¸¤¤¿¤Ã¤Æ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤¿¤Ã¤Æ¡¢Åù¤·¤¯½ª¤ï¤ê¤ÏÍè¤ë¡£¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢Àµ¤·¤¯»à¤Ì¤³¤È¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¶¯¤¤¡Ö¤É¤¦¤»»à¤Ì¡×¤ÇÞÕ¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡£¤Þ¤µ¤ËÈà¤é¤Îµ¤³µ¤¬¶¯¤¯ÅÁ¤ï¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²»³Ú¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ìÅÍß¤µ¤òÇÁ¤«¤»¤¿¤Î¤ÏÅÄß·¹§²ð¡ÊVo¡Ë¡£Waive¤Î²ò»¶¤ÈÆ±¤¸2005Ç¯¤ËSadie¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦±é¤Îµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤¬½é¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë´¶³´¿¼¤¤¡£
ÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢ÅÄß·¤Î°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡Öspanner¡×¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏWaive¤Î¤ß¡£ÌµÏÀ¤½¤ì¤ÏÈà¤é¤Î¶¯¤ß¤æ¤¨¤ÎÁªÂò¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¿ùËÜÁ±ÆÁ¡ÊG¡Ë¤ÈÅÄß·¤Ë¤è¤ëWaiveÌ¾Êª¤ÎÌ¡ÃÌ¡Ê¡©¡Ë¤Ç¾ìÆâ¤Ë¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖSad.¡×¤Ç°ìµ¤¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥ª¥ó¡£Â³¤¤¤ÆÅ´ÈÄ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Á¥å¡¼¥ó¡Ö¥¬¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö¤¤¤Ä¤«¡×¤ò¾ö¤ß³Ý¤±¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
Á°Ìë¤È¤ÏµÕ¤Ë¡¢À¤Âå¤â¥«¥é¡¼¤â°Û¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥É¤È¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂèÆóÌë¤ÎSadie¤Ï¡¢¹ÅÇÉ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ò¼¨¤¹²¦Æ»¤Î¹½À®¤ÇÅ¸³«¡£1¶ÊÌÜ¤«¤é¡ÖÌÂºÌ¡×¤ò¤Ö¤ÃÊü¤Á¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¾¸°®¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤Ä¤¤Àè¤Û¤É¡¢´Å¤¤Ë½ÎÏ¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÖIce Romancer¡×¤ÎËÜ²È¤â¤â¤Á¤í¤óÈäÏª¡Ê¸å¤ÎMC¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ÎÆü¤Ï¤ä¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡Ë¡£
¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÈá°¥¤òÂÓ¤Ó¤¿¥á¥í¥Ç¥£¤Î¡ÖRosario-¥í¥¶¥ê¥ª-¡×¡¢¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¥ê¥º¥à¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¿§¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¸÷¤ë¡ÖPayment of vomiter¡×¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤ëÃæ¡¢¥É¥é¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¿Þ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤¬½Ö¤¡¢¥Ð¥ó¥É¥¤¥ó¤¹¤ë±é½Ð¤¬¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡ÖJealousy¡×¤È¡¢ÃæÈ×¤Ç¤ÏÌ¥¤»¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
Á°Ìë¤Ç¤Ï1¶ÊÌÜ¤Ë¶¡¤µ¤ì¤¿¡ÖGrieving the dead soul¡×¤¬¡¢¤³¤ÎÌë¤ÏºÇ½ª¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆþ¸ý¤òÃ´¤¤¡¢¥É¥é¥àÂæ¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë·õ¡¢Èþ·î¡¢°¡µ¨¡¢·Ê¤Î³Ú´ï¿Ø¤¬¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¸÷·Ê¤â¸«¤é¤ì¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ë¥Ø¥É¥Ð¥ó¤ÎÀä·Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡Ö¥µ¥¤¥³¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È4¿Í¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¤ªÁ°¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤Ï¤³¤³¤À¡ª¡×¤È¿¿½ï¤¬¶«¤Ó¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥í¥ó¥°¥È¡¼¥ó¤Î¥·¥ã¥¦¥È¤ò¶Á¤«¤»¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÊû¤²¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡Öa holy terrors¡×¡£¡ÔÆÈ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è Ëµ¤Ë¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¡±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤Æ¤â¡Õ¤Î°ìÀá¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡¢Ëº¤ì¤¬¤¿¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¹ÅÇÉ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤ò´Ó¤¤¤¿ËÜÊÔ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¡£ÅöÆü¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Waive¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¿¿½ï¤¬¡¢´Å¤¤Ë½ÎÏ¤Îºé¤ò¡Ö¤µ¤¤Ý¤ó¡×¡¢Waive¤ÎÅÄß·¤ò¡Ö¤¿¤«¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢´ØÀ¾¿ÍÆ±»Î¤æ¤¨¤«Âè°ìÌë°Ê¾å¤Ë¥Õ¥Ë¥ã¥Õ¥Ë¥ã¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏSadie¤Î¡ÖÍÛ±ê¡×¤ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¡¢3¿Í¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥é¥¹¥µ¥Ó¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡¢²¿¤È¤â°¦¤é¤·¤¤¸÷·Ê¤ò¤â¤Ã¤ÆËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡ÖºòÆü¤ÏµìÍ§¤È¡¢º£Æü¤Ï´ØÀ¾¤Î¿·¤·¤¤å«¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡¢ºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¿¿½ï¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆóÆü´Ö¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢Sadie¤Îº£¸å¤ÎÆ°¸þ¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à»°Éôºî¤Î´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØTHE REVIVAL OF MADNESS¡Ù¡¢ÆüÈæÃ«Ìî³°²»³ÚÆ²¤Ç¤Î20¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ò¼ý¤á¤¿Blu-ray¤¬¡¢12·î24Æü¤ËÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÁ´20¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ãSadie Tour 2026 DOUBLE DECADE -mode of madness- / -mode of decade-¡ä¡¢3·î18Æü¤Ë¤ÏZepp Shinjuku¤Ë¤Æ21¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¡ãBLACK FUNERAL¡ä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£Ì¤Íè¤ÎÌóÂ«¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÌÀÆü¤Ø¤Î´õË¾¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
Ê¸¡ý¶âÂ¿²ìÊâÈþ
¼Ì¿¿¡ýJun Tsuneda
◾︎¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ãSadie Tour 2026 DOUBLE DECADE -mode of madness- / -mode of decade-¡ä
DOUBLE DECADE-mode of madness-
1·î7Æü(¿å)¡¡OSAKA MUSE
³«¾ì18:00 / ³«±é18:30
DOUBLE DECADE-mode of decade-
1·î8Æü(ÌÚ)¡¡OSAKA MUSE
³«¾ì17:30 / ³«±é18:00
DOUBLE DECADE-mode of madness-
1·î11Æü(Æü)¡¡»¥ËÚcube garden
³«¾ì17:00 / ³«±é17:30
DOUBLE DECADE-mode of decade-
1·î12Æü(·î½Ë)¡¡»¥ËÚcube garden
³«¾ì15:00 / ³«±é15:30
DOUBLE DECADE-mode of madness-
1·î17Æü(ÅÚ)¡¡ÇðPALOOZA
³«¾ì17:00 / ³«±é17:30
DOUBLE DECADE-mode of decade-
1·î18Æü(Æü)¡¡ÇðPALOOZA
³«¾ì15:00 / ³«±é15:30
DOUBLE DECADE-mode of madness-
1·î23Æü(¶â)¡¡Àîºê¥»¥ë¥Ó¥¢¥ó¥Ê¥¤¥È
³«¾ì18:00 / ³«±é18:30
DOUBLE DECADE-mode of decade-
1·î24Æü(ÅÚ)¡¡Àîºê¥»¥ë¥Ó¥¢¥ó¥Ê¥¤¥È
³«¾ì15:00 / ³«±é15:30
DOUBLE DECADE-mode of madness-
1·î30Æü(¶â)¡¡¹ÅçSECOND CRUTCH
³«¾ì18:00 / ³«±é18:30
DOUBLE DECADE-mode of decade-
1·î31Æü(ÅÚ)¡¡¹ÅçSECOND CRUTCH
³«¾ì15:00 / ³«±é15:30
DOUBLE DECADE-mode of madness-
2·î3Æü(²Ð)¡¡HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´VJ-3
³«¾ì18:00 / ³«±é18:30
DOUBLE DECADE-mode of decade-
2·î4Æü(¿å)¡¡HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´VJ-3
³«¾ì18:00 / ³«±é18:30
DOUBLE DECADE-mode of madness-
2·î7Æü(ÅÚ)¡¡KYOTO MUSE
³«¾ì17:00 / ³«±é17:30
DOUBLE DECADE-mode of decade-
2·î8Æü(Æü)¡¡KYOTO MUSE
³«¾ì15:00 / ³«±é15:30
DOUBLE DECADE-mode of madness-
2·î28Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬DRUM Be-1
³«¾ì17:00 / ³«±é17:30
DOUBLE DECADE-mode of decade-
3·î1Æü(Æü)¡¡Ê¡²¬DRUM Be-1
³«¾ì15:00 / ³«±é15:30
DOUBLE DECADE-mode of madness-
3·î7Æü(ÅÚ)¡¡ÀçÂæMACANA
³«¾ì17:00 / ³«±é17:30
DOUBLE DECADE-mode of decade-
3·î8Æü(Æü)¡¡ÀçÂæMACANA
³«¾ì15:00 / ³«±é15:30
¡¼TOUR FINAL¡¼
DOUBLE DECADE-mode of madness-
3·î14Æü(ÅÚ)¡¡Ì¾¸Å²°E.L.L
³«¾ì17:00 / ³«±é17:30
DOUBLE DECADE-mode of decade-
3·î15Æü(Æü)¡¡Ì¾¸Å²°E.L.L
³«¾ì15:00 / ³«±é15:30
¡ãSadie 21st Anniversary Live¡ÖBLACK FUNERAL¡×¡ä
2026Ç¯
3·î18Æü(¿å)¡¡Zepp Shinjuku
³«¾ì17:45 / ³«±é18:30
