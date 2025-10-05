¡ÚÃæÂ¼Äá¾¾¤ÎÄáÌÀtimes¡¡4¡Û¡Ö¿´¤Ç±é¤¸¤ë¡×¡¡É®²°¹¬Ê¼±Ò¤ÇÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤¿µ´µ¤Ç÷¤ë¼Çµï
¡¡¡ÚÃæÂ¼Äá¾¾¤ÎÄáÌÀtimes¡Û²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ê´ÆÆÄÍûÁêÆü¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î´îµ×Íº¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡ÈÉô²°»Ò¡É¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ëÇÐÍ¥¤¬¤¤¤ë¡£ÃæÂ¼Äá¾¾¡Ê30¡Ë¤À¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢½½È¬ÂåÌÜÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ç½¤¶È¤¹¤ëÉô²°»Ò¤È¤Ê¤ê¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Âè4²ó¤Ç¤Ï»Õ¤«¤éÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ö¿´¤Ç±é¤¸¤ë¡×¤³¤È¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤ÏÌò¼Ô¤¬Â¿Ê¬°ìÀ¸ÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄá¾¾¤Ï¸À¤¦¡£¡Öº£µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¡¢¿·Á¯¤ÊÈ¿±þ¤ò¤·¤Æ¡¢¿·Á¯¤Ë¤½¤ÎÌò¤òÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½ªÃÏÅÀ¡×¡£Ìó1¥«·îÂ³¤¯²ÎÉñ´ì¶½¹Ô¤ÎÃæ¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ËËèÆü¿·Á¯¤Ê¼Çµï¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£²ÎÉñ´ì¤Ï·¿¤¬¤¢¤ê¡¢¤»¤ê¤Õ¤âÆÃÄ§Åª¡£¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¦¤È·¿¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢°¤¤°ÕÌ£¤À¤È¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£´ª»°Ïº¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê·¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢±éµ»¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤ÐÀè·î¤Î¼«¼ç¸ø±é¤Ç±é¤¸¤¿¸ÅÅµ¤ÎÌ¾ºî¡Ö²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢¡×¤Î5ÃÊÌÜ¤Ë¤ÏÅ´Ë¤¤ò±«¤ËÇ¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÀµÄ¾·¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾å¤ò¸«¤Æ±£¤»¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤³¤Ç¡È±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ç¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÃæÂ¼²°¤Î¶µ¤¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤¿¤À·¿¤ò¤Þ¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´Ãæ¤Ç»×¤Ã¤Æ±é¤¸¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¾ï¡¹´ª»°Ïº¤µ¤ó¤ÏÀâ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¶µ¤¨¤Ïº£¤âÃæÂ¼²°Á´ÂÎ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¸Á°¡¢´ª»°Ïº¤µ¤ó¤¬Àâ¤¤¤¿¡Ö¿´¤Ç±é¤¸¤ë¡×¤³¤È¤òÆÃ¤ËÂÎ´¶¤·¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï2007Ç¯²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¡Ö¿åÅ·µÜÍøÀ¸¿¼Àî¡ÊÉ®²°¹¬Ê¼±Ò¡Ë¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£²ÏÃÝÌÛ°¤Ìïºî¤Ç¡¢Ë×Íî»ÎÂ²¤ÎÈá°¥¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£´ª»°Ïº¤µ¤ó¤Ï¼Ú¶â¼è¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢°ì²È¿´Ãæ¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ®¿¦¿ÍÁ¥ÄÅ¹¬Ê¼±Ò¤ò½éÌò¤Ç±é¤¸¤¿¡£Äá¾¾¤ÏÌ¼¤ªÀã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö´ª»°Ïº¤µ¤ó¤¬»Ò¶¡¤ò»¦¤½¤¦¤ÈÀº¿À¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÏË³¤ÇÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ËÆ÷¤¤¤È¤«ÄÞ¤Î¥¢¥«¤È¤«¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬º£¤Ç¤âËÍ¤Îµ²±¤Ë¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉñÂæ¾å¤Ç¥×¥Á¥ó¤ÈÅÜ¤Ã¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£É®¤È¤«¤òÅê¤²¤¿¤ê¡¢¤Û¤¦¤¤ÇËÍ¤È¤«¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¯ÄË¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤ò¾Ð¤Ã¤¿ºÇÁ°Îó¤Î´ÑµÒ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤¹¤´¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£Ìò¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤êµ´µ¤Ç÷¤ë»Ñ¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÄá¾¾¤ÎÇ¾Î¢¤ËÁ¯ÌÀ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´Ö¶á¤ÇÃæÂ¼´ª»°Ïº¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ÎÅ·ºÍ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿´¤Ç±é¤¸¤ë¡×¤³¤È¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¸«¤»¤ë¤Î¤¬±é·à¡¢¼Çµï¤ÎºÇ½ªÃÏÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÇÐÍ¥¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´ÑµÒ¤Ë¿´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¤È¤³¤È¤óÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼¡²ó¤Ï10Âå¤Ç¡¢´ª»°Ïº¤µ¤ó¤«¤éÇ¤¤µ¤ì¤¿Ê¿À®ÃæÂ¼ºÂ¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÌò¤Î·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Ï¢ºÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖÄáÌÀ¡Ê¤«¤¯¤á¤¤¡Ë¡×¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤Î¡ÖÄá¡×¤È»Õ´ª»°Ïº¤µ¤ó¤ÎËÜÌ¾¡ÖÅ¯ÌÀ¡×¤«¤é°ìÊ¸»ú¤º¤Ä¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢²ÎÉñ´ì³¦¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£