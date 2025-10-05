¡ÖÃ¦Ë¹¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¥Õ¥£¥ê¡¼¥º»Ø´ø´±¤ÏÅê¼ê¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÇò´ú¡ÖÂ®µå¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤â´°àú¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º3¡½5¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËµÕÅ¾Éé¤±¡£»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ö¡¦¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ËÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë»Ë¾å½é¤Î¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï2²ó¤Ë3ÅÀ¤³¤½ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢5²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤°¤Ê¤É¡¢2²ó°Ê³°¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÌµ¼ºÅÀ¡£6²ó3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤ÇPS½éÅÐÈÄ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥¿¡¼¥Ê¡¼¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤È¾å°Ì3¿Í¤Ë°ÂÂÇ¤òÂÇ¤¿¤»¤º5»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Å¨¾¤Ç¤¢¤ë¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯Åê¤²¤¿¡£ÊÑ²½µå¤òÂ¿Åê¤·¤Æ¡¢Â®µå¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤â´°àú¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ïº£Ìë¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ã¦Ë¹¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÇò´ú¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂçÃ«¤«¤é3»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢6²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¤ÈÇ´Åê¤·¤¿¼«·³ÀèÈ¯¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ëÇ½ÎÏ¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÎÀÚ¤ì¤¬È´·²¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯Î¨65¡ó¡¢¶õ¿¶¤ê18¡¢½éµå¥¹¥È¥é¥¤¥¯17/24¡£´°àú¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡7²ó¤ËT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËµÕÅ¾3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¥¹¥È¥é¡¼¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡ÖÈà¤Î¤³¤È¤Ï¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢ÂçÃ«¤ò»°¿¶¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ò¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¸å¤Îµå¤ò¾¯¤·´Å¤¯Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡Ë¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤À¤±¤À¡£Èà¤Ï·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ò²¿ÅÙ¤â¤¯¤°¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿®Íê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£