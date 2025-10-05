¡Ö¥Ð¥ó¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¡ª¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¡¡ÎëÉ±¤ß¤µ¤³¤Î¿»½á¤¬¤ó¤ËÂ³¤¡Ä´Å²Æ¤æ¤º¡¡º£¸å¤ÎÂÎÀ©¤òÀâÌÀ
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ð¥ó¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¡ªMAXX NAKAYOSHI¡×¤¬4Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢ÎÅÍÜÃæ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦´Å²Æ¤æ¤º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡£¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á°ìÄê´ü´Ö¤Î¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë´Å²Æ¤æ¤º¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Î¸¡ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï°å»Õ¤È¤ÎÁêÃÌ¤Î¾å¡¢ÂÎÄ´¤Î²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£¤Ï°ìÈÖ¤Ë¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°å»Õ¤Î¸«²ò¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÅöÌÌ¤Î´Ö¤ÏÉüµ¢¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ê¤É¤ò»ý¤¿¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï´Å²Æ¤æ¤º¼«¿È¤¬²º¤ä¤«¤ËÎÅÍÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³èÆ°¤ÎºÆ³«¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤â¡¢¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¤É¤¦¤«¾Ç¤é¤º¤Ë¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢5¿ÍÂÎÀ©¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ä¥ê¥ê¡¼¥¹³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ö´Å²Æ¤æ¤º¤Î²÷Éü¤òµ§¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï6¿Í¤È¤â¤ó¥¹¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÃÛ¤¤¤¿å«¤ò¶»¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢Êâ¤ß¤ò»ß¤á¤º¤Ë¿Ê¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÉ±¤ß¤µ¤³¡¢Îø¼®¤ê¤ó¤´¡¢¤Ê¤Ê¤»¤°¤ß¡¢Ë¾·î¤ß¤æ¡¢´Å²Æ¤æ¤º¡¢ÂçÅí»Ò¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤Î6¿ÍÁÈ¡£
¡¡ÎëÉ±¤ß¤µ¤³¡Ê¿ÀÀ»¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¡¦¤ß¤µ¤³¡Ë¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢9·î17Æü¤Ë¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÎëÉ±¤ß¤µ¤³¤¬·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±ºÆ¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÜÆü°å»Õ¤è¤ê¡Ø2cm°Ê²¼¤Î¿»½á¤¬¤ó¡Ù¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÅ¾°Ü¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¼£ÎÅÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢°å»Õ¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
