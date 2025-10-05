³¨²è¤äÈÇ²è¤Ê¤ÉÌó400ÅÀ¡Ä¿Íµ¤¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ーÅ¸¼¨ÈÎÇä²ñ Ì¾Å´É´²ßÅ¹¤Ç10/6¤Þ¤Ç
¡¡¿Íµ¤¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ーÅ¸¼¨ÈÎÇä²ñ¤¬¡¢Ì¾Å´É´²ßÅ¹¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¾Å´É´²ßÅ¹¤ÎºÅ¤·Êª²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢³¨²è¤äÈÇ²è¤Ê¤É¤ª¤è¤½400ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Ï¹ØÆþ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ý¥Ã¥×¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤ÎÎ¶¤È¡¢¥é¥á¤ò»Ü¤·¤¿Ìë¶õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¸Å²ÈÌîÍºµª¤Î¡ÖÎ¶¤ÈÀÖÉÙ»Î¿Þ¡Ê¹õ¡Ë¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤¬¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Õ¤¯¤è¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤Êì¤Î¤è¤¦¤ÊÊî»§¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÅïÊý»Ö¸ù¤ÎÈÇ²è¡Öé¬é¯ÈÞ¤Îºô¡×¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤ò²¹¤«¤¯Êñ¤à°¦¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ·×¤ä¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òÉß¤µÍ¤á¤¿°ìÅÀÊª¤Ç1870Ëü±ß¤Î»þ·×¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎºÅ¤·¤Ï10·î6Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤ÏÊ¡»ã»ö¶È¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£