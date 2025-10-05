wacci¡¢Á´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ã~Æ´ØÝ~¡ä³«Ëë¡£¥½¥¦¥ë¡¦ÂæËÌ¤Ç¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤âÈ¯É½
wacci¤ÎÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãwacci Hall Tour 2025-2026 ~Æ´ØÝ~¡ä¤¬10·î4Æü(ÅÚ)¹Åç¸ø±é¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï·ëÀ®15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿wacci¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë°Õ»Ö¤ò¹þ¤áÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£Åì¹Åç·Ý½ÑÊ¸²½¥Û¡¼¥ë¤¯¤é¤éÂç¥Û¡¼¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ8ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
½éÆü¤Î¸ø±é¤Ç¤ÏÂåÉ½¶Ê¡ÖÎø¤À¤í¡×¡ÖÊÌ¤Î¿Í¤ÎÈà½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖÈà½÷¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ10·î29Æü(¿å)¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¡Ö°ìÎ³¡×¤ò´Þ¤àÁ´20¶Ê¤òÈäÏª¡£¥Ð¥ó¥É¤Î°ìÂÎ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±éÁÕ¤È¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËMC¤Ç¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¥½¥¦¥ë¡¦ÂæËÌ¤Ç¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥½¥¦¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢wacci½é¤È¤Ê¤ëÂæËÌ¤Ç¤Î¸ø±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÂæËÌ¸ø±é¤Ç¤Ï¡Úwacci Hall Tour 2025-2026 ~Æ´ØÝ~ in Taipei JTB ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ä¥¢¡¼¡Û¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖwacciÁñ¡×²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹Ò¶õ·ô¡¦¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿JTB¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ä¥¢¡¼¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£ÈÎÇä³«»Ï¤Ï10·îÃæ½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ¡¦¥×¥é¥óÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
Photo by Hiroshi Kikui
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¾ðÊó
¢£¡ãwacci Hall Tour 2025-2026 ~Æ´ØÝ~ in Seoul¡ä
ÆüÄø¡§2026/1/24(ÅÚ) ³«¾ì17:00³«±é18:00
²ñ¾ì¡§WANDERLOCH HALL¡Ú¥½¥¦¥ë¡Û
https://www.wanderlochhall.com/
¢£¡ãwacci Hall Tour 2025-2026 ~Æ´ØÝ~ in Taipei¡ä
ÆüÄø¡§2026/1/31(ÅÚ) ³«¾ì17:00³«±é18:30
²ñ¾ì¡§MOONDOG¡ÚÂæËÌ¡Û
https://www.moondog10times.com/
¡Úwacci Hall Tour 2025-2026 ~Æ´ØÝ~ in Taipei JTB ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ä¥¢¡¼¡Û
2026/1/30(¶â)½ÐÈ¯¡Á2/1(Æü)µ¢¹ñ¤ÎJTB¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ä¥¢¡¼¥×¥é¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖwacciÁñ¡×¤Î³§¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
È¯Ãå¥×¥é¥ó¡§±©ÅÄ¶õ¹Á/´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á È¯Ãå
¢¨¾ÜºÙ¤Ï10·îÃæ½Ü¤ËÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¢£¡ãwacci Hall Tour 2025-2026 ~Æ´ØÝ~¡ä
10/4(ÅÚ)Åì¹Åç·Ý½ÑÊ¸²½¥Û¡¼¥ë¤¯¤é¤é Âç¥Û¡¼¥ë¡Ú¹Åç¡Û
OPEN 16:30 / START 17:30
11/2(Æü)µªÆîÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¡ÚÏÂ²Î»³¡Û
OPEN 17:00 / START 18:00
11/8(ÅÚ)NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Ó¥ì¥Ã¥¸¥Û¡¼¥ë¡Ú°¦ÃÎ¡Û
OPEN 17:00 / START 18:00
11/15(ÅÚ)ÀçÂæ»Ô¼ãÎÓ¶èÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡ÚµÜ¾ë¡Û
OPEN 17:00 / START 18:00
11/16(Æü)¿å¸Í»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û¥°¥í¡¼¥Ó¥¹¥Û¡¼¥ë¡Ú°ñ¾ë¡Û
OPEN 17:00 / START 18:00
11/22(ÅÚ)¥æ¥á¥Ë¥Æ¥£¤Î¤ª¤¬¤¿¡ÚÊ¡²¬¡Û
OPEN 17:00 / START 18:00
11/29(ÅÚ)NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë¡ÚÂçºå¡Û
OPEN 17:00 / START 18:00
1/10(ÅÚ)¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²¡ÚÅìµþ¡Û
OPEN 16:00 / START 17:00
¥Õ¥§¥¹¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¾ðÊó
¢£¡ã¹áÀîÂç³Ø°å³ØÉô Âè46²ó ¹áÀîÂç³Ø°å³ØÉôº×2025¡ä
Æü»þ¡§10/12(Æü) OPEN 15:00 / START 15:30
²ñ¾ì¡§¹áÀîÂç³Ø°å³ØÉôÂÎ°é´Û¡Ú¹áÀî¡Û
¢£¡ãWEST. ½é¤Î¼çºÅ¥Õ¥§¥¹ ¡ÈWESSION FESTIVAL 2025¡É¡ä
Æü»þ¡§10/13(·î¡¦½Ë) OPEN 11:00 / START 13:00
²ñ¾ì¡§ËüÇîµÇ°¸ø±à Åì¤Î¹¾ì¡ÚÂçºå¡Û
¢£¡ãPenthouse presents ¡ÈBrandnew Dancehall¡É¡ä
ÆüÄø¡§10/25(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§Ì¾¸Å²° COMTEC PORTBASE¡Ú°¦ÃÎ¡Û
¢£¡ãÆÁÅçÂç³Ø¡ÖÂè73²ó ÆÁÅçÂç³Ø ¾ï»°Åçº×¡×¡ä
Æü»þ¡§11/1(ÅÚ) OPEN 17:00 / START 17:30
²ñ¾ì¡§ÆÁÅçÂç³Ø¾ï»°Åç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ÂÎ°é´Û¡ÚÆÁÅç¡Û
¢£¡ãFM¥è¥³¥Ï¥Þ 40th Anniversary Live ¡ÈComing Up Next¡É¡ä
Æü»þ¡§12/20(ÅÚ) OPEN 15:00 / START 16:00
²ñ¾ì¡§²£ÉÍBUNTAI¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¢£¡ÖÈà½÷¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡×
2025Ç¯9·î14Æü(Æü)ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
https://wacci.lnk.to/0slC5C
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¶¶¸ýÍÎÊ¿¡¡ÊÔ¶Ê¡§Â¼Ãæ·Å»ü
¢£¡Ö°ìÎ³¡×
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¶¶¸ýÍÎÊ¿¡¡ÊÔ¶Ê¡§°øÈ¨»Ï
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡wacci 15¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢¡wacci ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡wacci ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡wacci ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡wacci ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡wacci ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube Channel
Photo by Hiroshi Kikui