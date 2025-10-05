¡Ö²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ðー¥Ðー¥º¡×¥À¥Ö¥ë¼ç±é ÃæÅçÊâ¡õÁðÀîÂóÌï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ª ¤µ¤é¤Ë¡¢µ®½Å¤Ê¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤â¸ø³«¡ª
µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡§ºå¸µÍµ¸ã
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¥¯ー¥ë¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ25¡Ö²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ðー¥Ðー¥º¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë24»þ42Ê¬～¡Ë¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤ë¡Ö¥Ù¥¤¥Óー¤ï¤ë¤¤åー¤ì¡×¥·¥êー¥º¤ä¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ö¥Í¥à¥ë¥Ð¥«¡×¤Îºå¸µÍµ¸ã´ÆÆÄ¤È¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤¬¡¢ºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö¥Ù¥¤¥Óー¤ï¤ë¤¤åー¤ì ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¡ª¡×¤ËÂ³¤¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÁ÷¤ë¡ÈÍýÍÆ»Õ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£ー¡È¤Ç¤¹¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÄ¼ËÄ®¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤à¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î·îÇòÍýÍÆ¼¼¡£°ì¸«¡¢ÉáÄÌ¤ÎÍýÍÆ¼¼¤À¤¬Å¹¼ç¤Î·îÇò»Ê¤Ë¤ÏÎ¢¤Î´é¤¬¤¢¤Ã¤¿―¡£É½¤Î´é¤ÏÍýÍÆ»Õ¡¢Î¢¤Î´é¤ÏµÒ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿É½¼Ò²ñ¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤òÎÏ¤Ç²ò·è¤¹¤ëÎ¢ÍÑ»Õ¡Ê¥ê¥è¥¦¥·¡Ë¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é·îÇòÍýÍÆ¼¼¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¸µÈþÍÆ»Õ¤ÎÆüÊëÊâ¤ÈÅ¹¼ç¤Î·îÇò»Ê¤¬¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤âÍÍ¡¹¤Ê°ÍÍê¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢°ÍÍê¿Í¤ÎÈ±¤È¿ÍÀ¸¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎÃíÌÜÇÐÍ¥¡¦ÃæÅçÊâ¤ÈÁðÀîÂóÌï¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢2¿Í¤¬±é¤¸¤ëÆüÊëÊâ¤È·îÇò»Ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò²ò¶Ø¡ªÍýÍÆ»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¤Î´é¤È¡¢Î¢ÍÑ»Õ¡Ê¥ê¥è¥¦¥·¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÎ¢¤Î´é¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÆþÇ°¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤ºî¤ê¾å¤²¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÈ±·¿¤ä°áÁõ¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ãÃæÅçÊâ as ÆüÊëÊâ¢ä
¾ð¤±¤Ê¤¯ÌµÎÏ¤À¤¬¾ð¤Ë¸ü¤¤¸µ¡¦ÈþÍÆ»Õ¡£¿§¡¹¤¢¤êÅìµþ¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¡¢Ãù¶â¤â¤Ê¤·¡£
¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é·îÇòÍýÍÆ¼¼¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÈÎ¢ÍÑ»Õ¡É¤ÎÀ¤³¦¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
©¡Ö²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ðー¥Ðー¥º¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢ãÁðÀîÂóÌï as ·îÇò»Ê¢ä
ÎäÅ°¤Ç¿Í¤Î¿´¤ò»ý¤¿¤º·ö²Þ¤Ë¶¯¤¤¤¬¡¢°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤â»ý¤Ä·îÇòÍýÍÆ¼¼¤ÎÅ¹¼ç¡£
¤º¤Ã¤È1¿Í¤ÇÍýÍÆ¼¼¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢ÆüÊë¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¶¦Æ±À¸³è¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¯¡£
©¡Ö²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ðー¥Ðー¥º¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Àµ®½Å±ÇÁüËþºÜ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°ÆÃÊÌ±ÇÁü¸ø³«¡ª¡¿
ËÜºî¤Ï¡¢ÍýÍÆ»Õ¤È¤·¤ÆÈ±¤òÀÚ¤ë¥·ー¥ó¤äÎ¢ÍÑ»Õ¡Ê¥ê¥è¥¦¥·¡Ë¤È¤·¤ÆÎ¢¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë»þ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤¬ÃíÌÜ¥·ー¥ó¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃæÅç¤ÈÁðÀî¤Ï¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÎý½¬¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÆÃÊÌ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡ª
¢§¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
URL¡§https://youtu.be/MqJwkFX8RNo
¢ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¢ä
É½¤Î´é¤ÏÍýÍÆ»Õ¡¢Î¢¤Î´é¤Ï¡ÄÎ¢ÍÑ»Õ¡Ê¥ê¥è¥¦¥·¡Ë¡ª
ÅÄ¼ËÄ®¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤à¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÍýÍÆ¼¼¡£¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯2¿Í¤ÎÃË¤Ë¤Ï¡¢Î¢¤Î´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¡¢300Ëü¤ÇÀ°¤¨¤Þ¤¹¡×
Î¢ÍÑ»Õ¤Ï¡¢É½¼Ò²ñ¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤É¤ó¤ÊÌäÂê¤â°ú¤¼õ¤±¡¢
°ÍÍê¿Í¤ÎÍð¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤òÀ°¤¨¡¢È±¤òÀÚ¤ë¡£
ÉÔ´ïÍÑ¤Ê2¿Í¤ÎÃË¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤Õ¤·¤®¤ÊÍýÍÆ¼¼¤¬¡¢
º£Æü¤âÃ¯¤«¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤ò¸«Á÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û ¥É¥é¥Þ25¡Ö²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ðー¥Ðー¥º¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û 2026Ç¯£±·î¥¹¥¿ー¥È Ëè½µ¶âÍË¿¼Ìë24»þ42Ê¬～25»þ13Ê¬
¢¨£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¤Ç¤â2026Ç¯1·î¥¹¥¿ー¥È Ëè½µ·îÍË¿¼Ìë24»þ00Ê¬～24»þ30Ê¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Û¤«
¡ÚÇÛ¿®¡Û ³ÆÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤é¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤ÆÂè£±ÏÃ¤«¤éºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤ÇÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®
▶U-NEXT¡§https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ê¤É¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
¡ú¸«Æ¨¤·¤òËÉ¤°ÊØÍø¤Ê¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¡×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ú
▶TVer¡§https://tver.jp/episodes/eptppmflll
▶¥Æ¥ìÅìHP(¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì)¡§https://video.tv-tokyo.co.jp/badbarbers/
▶Lemino¡§https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
¡Ú¼ç±é¡Û ÃæÅçÊâ¡¡ÁðÀîÂóÌï
¡ÚµÓËÜ¡Û ºå¸µÍµ¸ã¡¡¥ª¥Î¡¦¥Þ¥µ¥æ¥
¡Ú´ÆÆÄ¡Û ºå¸µÍµ¸ã¡¡Ê¿ÇÈÏË¡¡Àô¸¶¹Ò°ì
¡Ú¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡Û Rio
¡Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Û ²ÃÀ¥Ì¤Æà¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ËÎëÌÚÍ´²ð¡Ê¥é¥¤¥Ä¥¥åー¥Ö¡Ë³ÑÅÄÎ¦¡ÊTOKYO CALLING¡Ë
ÂçÅç¹¯´²¡ÊÅìËÌ¿·¼Ò¡ËÃæß·¸¦ÂÀ¡ÊÅìËÌ¿·¼Ò¡Ë
¡ÚÀ½ºîÃøºî¡Û ¡Ö²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ðー¥Ðー¥º¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚÀ©ºî¡Û ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¡¥é¥¤¥Ä¥¥åー¥Ö
¡ÚÀ©ºî¶¨ÎÏ¡Û TOKYO CALLING¡¡ÅìËÌ¿·¼Ò
¡Ú¸ø¼°HP¡Û https://www.tv-tokyo.co.jp/badbarbers/
¡Ú¸ø¼°X¡Û @tx_badbarbers
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Û @tx_badbarbers¡¡¡¡
¡Ú¸ø¼°TikTok¡Û @tx_badbarbers
¡Ú¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Û #¥ª¥ì¥Ð¥Ð