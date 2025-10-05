¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡Ïº´´»öÄ¹¡×¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤Ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¿ä¾©¡¡ÀÐÇËÌÐ»áÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¹â»Ô¤ª¤í¤·¡×·üÇ°
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÀÐ¸ÍÍ¡»á¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°9»þ54Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Á°Æü¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¡Ê64¡Ë¤ÎÅÞÆâ¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÏÃÂê¤òÆÃ½¸¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¾¾Åç¤ß¤É¤ê¸µË¡Áê¡Ê69¡Ë¤¬ÀÖ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÀ¸½Ð±é¤·¡¢¡Ö¹â»Ô¿·ÁíºÛÃÂÀ¸¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¹â»Ô»á¤Î¼ÂÁü¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅÞÆâ¿Í»ö¤ËÏÃÂê¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢ÀÐ¸Í»á¤¬¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤Î¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª´´»öÄ¹¤Ï¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤È¡¢ÁíºÛÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤òÀï¤Ã¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤Î´´»öÄ¹µ¯ÍÑ¤ò¿ä¾©¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐ¸Í»á¤Ï¤Þ¤º¡ÖÃ±½ã¤Ë¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤È¤â¤«¤¯¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÂÐ¹³ÇÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹â»Ô¤µ¤ó¤ò¤¦¤Þ¤¯½è¶ø¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÂÐ¹³ÇÏ¤ò¤¦¤Þ¤¯½è¶ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î»Ù»ýÁØ¤â¥¢¥ó¥Á¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Èó¼çÎ®ÇÉ¤¬¤¦¤Þ¤¯½è¶ø¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÅÞÆâÍ»ÏÂ¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÞÆâÍ»ÏÂ¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µÄ°÷É¼¤â¼è¤êÆ¨¤·¤¿¤·ÅÞ°÷É¼¤â¼è¤êÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â°ìÄê¤Î»Ù»ý¤¬¤¢¤êÂÐ¹³ÇÏ¤À¤Ã¤¿¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤ò¤¤Á¤ó¤È½è¶ø¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿Ê¼¡Ïº»á¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¬´´»öÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤Ç¤¢¤ì¤ÐºÇÇ¯¾¯¤Î¥Ý¥¹¥È¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¿¤À¤³¤³¤ÇÇÉÈ¶¤ÎÏÀÍý¤¬Éý¤òÍø¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢º£ÍÎÏ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤Î½ÅÄÃ¤ÎÎëÌÚ¡Ê½Ó°ì¡ËÁíÌ³²ñÄ¹¤ò´´»öÄ¹¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¢¤¢¤Þ¤¿ÇÉÈ¶¤ÎÏÀÍý¤«¡¢¤È¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤³¤ÇÂß¤·¼Ú¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦À¯ÅÞ¤Ê¤Î¤Í¡¢¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÀÐ¸Í»á¤Ï¡Ö½÷À½é¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¡¢¤¤Á¤ó¤È°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÂÐ¹³ÇÏ¤ò¤É¤ì¤À¤±ÃúÇ«¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢Í×¿¦¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³ÎÇ§¡£¡Ö¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸å¡¹¡¢¤¤¤º¤ì¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ò°ú¤¤º¤ê¹ß¤í¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¹¤°Æ°¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÃúÇ«¤Ë½è¶ø¤ò¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¹â»Ô»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¾¾Åç»á¤Ï¡¢»þÀÞ¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÐ¸Í»á¤Î°Õ¸«¤Ë¼ª¤ò¤«¤¿¤à¤±¤¿¡£