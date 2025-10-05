Åì»³Æà±û¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡¢¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Î°ìÊâ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤µ¤¨ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡×
¡¡10·î5Æü¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡³£¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¡¼¡Ù¡£ËÜºî¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¡È¥í¥Ü¥Ã¥È¥á¥¤¥É¡É¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¾¯½÷¡¦¥Þ¥ê¡¼¤È¡¢Èà½÷¤òËÜÊª¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤¸æÁâ»Ê¡¦¥¢¡¼¥µ¡¼¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥Þ¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤ëÅì»³Æà±û¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¥¢¡¼¥µ¡¼¤È¤Î´Ø·¸À¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤Î½Ì¤áÊý¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅì»³Æà±û¡¢²ÄÎù¤Ê»£¤ê¤ª¤í¤·¥«¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¡ª
¢£¡È´¶¾ð¤ò±£¤¹¡É¾¯½÷¤Ë½É¤ëÁ¡ºÙ¤µ¤È¶¯¤µ
¡½¡½¸¶ºî¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤ÀºÝ¤Î°õ¾Ý¤È¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åì»³¡§¤È¤Ë¤«¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤É¤ó¤É¤ó¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÀèÀ¸¤¬¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤Ë¡¢»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÌÌÇò¤¹¤®¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸¶ºî¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°·ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¤½¤ÎÊª¸ì¤ò1¥¯¡¼¥ë¤«¤±¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤´¤È±ÇÁü²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡È¥´¡¼¥ë¡É¤¬ºÇ½é¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤¤â¤ÈÌÀ´õÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤ËÃúÇ«¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±ÇÁü¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë³Ú¤·¤µ¤ä¸«¤É¤³¤í¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤µ¤ä²Ä°¦¤é¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ç°¦¤ª¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤¬¥®¥å¥Ã¤È¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Åì»³¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥Þ¥ê¡¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤«¡©
Åì»³¡§¥Þ¥ê¡¼¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥í¥Ü¥Ã¥È¥á¥¤¥É¤È¤·¤Æ¸æÁâ»Ê¡¦¥¢¡¼¥µ¡¼¤Î¤â¤È¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£´¶¾ðÉ½¸½¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·Ìµµ¡¼Á¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤âÈà½÷¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âË¤«¤Ë´¶¾ð¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¿Í¤Ë¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥É¥¥É¥¤·¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¯°¦¤ª¤·¤¯¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡È¥Þ¥ê¡¼¤ÎËÜÅö¤Î¿´¡É¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿¼¤ß¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥µ¡¼¤â¤Þ¤¿ÌÌÇò¤¤Â¸ºß¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Ç¤ª·ø¤¤À³Ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Þ¥ê¡¼¤Î¤³¤È¤Ï´°Á´¤Ë¡È¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¤À¤È¿®¤¸¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤Èà¤¬¥Þ¥ê¡¼¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¤Æ¡¢»×¤ï¤º¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥Þ¥ê¡¼¤Ï¡¢¼Â¤Ï¸µ¡¦³ÊÆ®²È¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀï¤¤¤Ë¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÉðÆ®ÇÉ¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ï¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤Ç½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê²ÈÄí»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥¢¡¼¥µ¡¼¤Î¤³¤È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤Ï¥Þ¥ê¡¼¼«¿È¤âÃ¯¤«¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà½÷¤Ïº£¡¢¤Þ¤À¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Î´¶¾ð¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¡¢Îø¿´¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖÍ§Ã£¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤´¤¯¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢°ìÊâ°ìÊâ¡¢¿´¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¿´¤¬¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
Åì»³¡§¡È¿´¤¬¤±¡É¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉáÃÊ¤Î¤ª¼Çµï¤Ç¤Ï¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¥á¥â¤ò¼è¤ê¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ìµ¿´¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥Þ¥ê¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤È¥â¥Î¥í¡¼¥°¤¬¼¡¡¹¤Ë¸ò¸ß¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÈÖÃæ¤â¤º¤Ã¤ÈÆ¬¤ò¥Õ¥ë²óÅ¾¤µ¤»¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËºÇ½é¤Î3ÏÃ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤µ¤¨Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡ÈÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤¯¤é¤¤¡¢Ëè²óÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¢¡¢º£¥»¥ê¥Õ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¥â¥Î¥í¡¼¥°¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¤«¡¢¡ÖµÕ¤Ë´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤¹¤®¤¿¤Ê¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤ÎÌÂ¤¤¤ä³ëÆ£¤ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡ÖÊ¬¤«¤ë¤è¡¢ÂçÊÑ¤À¤è¤Í¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¸½¾ì¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ê¡¼¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸°ì¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡È¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌµµ¡¼Á¤Ê¥»¥ê¥Õ¤È¡¢¡È¿Í´Ö¡É¤È¤·¤Æ¤Î´¶¾ðË¤«¤Ê¥â¥Î¥í¡¼¥°¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢´¶¾ð¤ÎÎ®¤ì¤ÏÃÏÂ³¤¤Ç¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¼«Á³¤ËÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±é¤¸¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÌò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂçÀÚ¤Ë»×¤¤¹ç¤¦´Ø·¸À¤È¡¢¥¯¥»¼Ô¤¿¤Á¤Î°¦¤·¤µ
¡½¡½¥Þ¥ê¡¼¤È¥¢¡¼¥µ¡¼¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Åì»³¡§2¿Í¤Ï¡È¶¯¤µ¡É¤È¡È¼å¤µ¡É¤ÎÎ¾Êý¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±»Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤¬¶¯¤¯¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¡¢¼«Á³¤ËÊä¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Þ¥ê¡¼¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¥á¥¤¥É¤È¤·¤Æ¥¢¡¼¥µ¡¼¤Î¤â¤È¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Ì¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤ëÈà¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤ËÀï¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Þ¥ê¡¼¼«¿È¤â¥¢¡¼¥µ¡¼¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¼é¤ê¡¢»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤Î»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ë»×¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢²¿ÅÙ¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥³¥ó¥Ó¤À¤Ê¤¡¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥µ¡¼Ìò¤ÎÀÐÃ«½Õµ®¤¯¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¡£¥¢¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·¤¤Ä¤¤¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥ê¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤À¤±¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤ä¤ï¤é¤«¤¤À¼¤Ç¡¢°¦¾ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¹þ¤á¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥È¡¼¥ó¤¬ËÜÅö¤ËÀäÌ¯¤Ç¡Ä¡ÄÀÐÃ«¤¯¤ó¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¤»¤ë¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤äÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÃ«¤¯¤ó¼«¿È¤â¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ý¤±¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç»ä¤Î¿´¤â¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÏÂ¤é¤°¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¶õµ¤´¶¤â¡¢¼«Á³¤È¥Þ¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Èà¤é¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤½¤í¤¦ËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢Åì»³¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡©
Åì»³¡§ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¡ÖÁ´°÷¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Øµ¡³£¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÈÅ¨¥¥ã¥é¡É¤¿¤Á¤Ç¤¹¤é¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ìò¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤â¤¹¤´¤¯¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òºî¤í¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç®µ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¤Ò¤È¤êµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¥á¥¤¥Ê¡¼¥É¡¢¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¢¡¼¥µ¡¼¤ÎÌ¿¤òÁÀ¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÁÀ¤¦µ¤¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤É¤³¤«È´¤±¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹â¤¯¤Æ¡¢¸ÀÆ°¤â¥º¥ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¼þ²ó¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥µ¡¼¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤â°¦¤é¤·¤¤Â¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
±é¤¸¤Æ¤¤¤ë³áÅÄÂç»Ì¤µ¤ó¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢Ëè²ó¤Ê¤Ë¤«¤ò¡È»Å¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡É¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Öº£Æü¤Ï³áÅÄ¤µ¤ó¡¢¤É¤ó¤Ê¥á¥¤¥Ê¡¼¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤ß¤ó¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³Ãæ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¥È¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡Ö³áÅÄ¤¯¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤À¼¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀ¼¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Í¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¸½¾ìÃæ¤ËÀ¼¤½¤Î¤â¤Î¤òË«¤á¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤À¤±¡¢³áÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤È¤ª¼Çµï¤ËÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥Ê¡¼¥É¤Ï¥®¥ã¥ó¥®¥ã¥óÁû¤¬¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁû¤¬¤·¤µ¤¬¼ª¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤¿½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³áÅÄ¤µ¤ó¤ÎÇ®±é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸¶ºî°Ê¾å¤Ë¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë¡¢¤è¤ê¥³¥ß¥«¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤³¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¡È¿¼¤¤ÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡ª
¢£¡ÈÌµµ¡¼Á¡É¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤¬²Î¤¦ED¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¿´¤Î¸òº¹ÅÀ
¡½¡½ED¼çÂê²Î¡ÖCross heart¡×¤Ï¡¢Åì»³¤µ¤ó¤È¥Þ¥ê¡¼2Ìò¤Î¾®À¶¿å°¡Èþ¤µ¤ó¤¬²Î¾§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Åì»³¡§¤Þ¤º¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖCross heart¡×¤Ï¡È¥Ï¡¼¥È¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥Þ¥ê¡¼¤È¥¢¡¼¥µ¡¼¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢Îø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤¹¤ì°ã¤¤¤ä¤È¤¤á¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¥Ô¥å¥¢¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿°ì¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ê¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¡È¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡É¤ò±£¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¥¢¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯Áê¼ê¤ò¡È¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËËÜµ¤¤Ç°¦¤ª¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÀÚ¤Ê¤µ¤ä¤â¤É¤«¤·¤µ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎøÌÏÍÍ¤¬¡¢³Ú¶Ê¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¡ÖÎø¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡È¥¯¥í¥¹¡É¤Ï¡¢¥Þ¥ê¡¼¤È¥Þ¥ê¡¼2¤Î´Ø·¸À¡£¥Þ¥ê¡¼2¤ÏÀ¸¿è¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ç¡¢¥Þ¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿´¤Î»Ù¤¨¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¿ÆÍ§¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Íê¤ì¤ëÁêËÀ¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ê¡¼2Ìò¤Î¾®À¶¿å°¡Èþ¤µ¤ó¤â¡¢±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤³¤Ï¾¯¤·¤À¤±¥Þ¥ê¡¼¤ËÊâ¤ß´ó¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÃæ¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë¡È¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¡É¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¿¤À¤Îµ¡³£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥ê¡¼2¤¬¡¢³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ê¡¼¤È¥Þ¥ê¡¼2¤Î¡È½÷¤Î»ÒÆ±»Î¤ÎÍ§¾ð¡É¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥Ï¥â¤ë¥Ñ¡¼¥È¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ÏËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Þ¥ê¡¼¤È¥Þ¥ê¡¼2¤¬²Î¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ³°À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Åì»³¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ¢ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤É¤¦¤ä¤é»ä¤¿¤Á¤¬¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò²Î¤¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤¨¤Ã!? ¥Þ¥ê¡¼¤Ã¤Æ¥Ü¥½¥Ü¥½Ãý¤ë¤·¡¢¥Þ¥ê¡¼2¤Ïµ¡³£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²Î¤¦¤Î!?¡×¤Ã¤Æ¡¢¤¶¤ï¤¶¤ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ËÁÆ¬¤Ë¥Ý¥¨¥È¥ê¡¼¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê»íÅª¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤é¤·¤µ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÈþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤È²Î¤Î¥Ñ¡¼¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ÄÀ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¤â½ã¿è¤ËÁÇÅ¨¤Ç¡Ä¡Ä¡Ö1¶Ê¤Ç2ÅÙ¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Î¹½À®¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖCross heart¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Åì»³Æà±û¤Î¡ÈÆâ¿´¥É¥¥É¥¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë
¡½¡½ËÜºî¤Ë¤Ï¡ÈÀµÂÎ¤ò±£¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¡Ö±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¼Â¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Åì»³¡§¤¦¡¼¤ó¡¢»ä¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êÈëÌ©¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤±¤Ã¤³¤¦²¿¤Ç¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡Ä¡Ä¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢¤è¤¯¡Ö¤¨¡¼¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¶Ã¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¿Í°ìÇÜ¶ÛÄ¥¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢³°¤«¤é¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÆ¬¤ÎÃæ¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºÇ¶á¤â¡¢²¿¿Í¤«¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½ÐÈÖÁ°¤Ë3¿Í¤Ç¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡ª¡×¤Ã¤Æ¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢Â¾¤Î2¿Í¤Î·ý¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤Î¤Ë¡¢»ä¤Î·ý¤À¤±¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡Ö¤ï¤Ã¡¢Á´Á³°ã¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦15Ç¯¶á¤¯¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¾¯¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤¿¡¢¡ÈÌµÉ½¾ð¤À¤±¤É¿´¤ÎÃæ¤Ï¥É¥¥É¥¡É¤È¤¤¤¦¥Þ¥ê¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢Åì»³¤µ¤ó¤¬ºÇ¶á¡ÈÆâ¿´¥É¥¥É¥¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Åì»³¡§¼Â¤Ï¡¢¥Þ¥ê¡¼¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥í¥Ó¡¼¤Ç»ä¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¥â¥°¥â¥°¿©¤Ù¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤·¤¿¤é¸þ¤³¤¦¤«¤éÀ¾Â¼½ãÆó´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Î¥·¥Î¥·¥Î¥·¡Ä¡Ä¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë»ä¤Î¤Û¤¦¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤Æ¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ö¤¢¡¢ÅÜ¤é¤ì¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢È¿¼ÍÅª¤Ë»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤¿¤Î¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢¤ª¼Çµï¤Î¤³¤È¤Ç²¿¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÉÔ°Â¤¬¤°¤ë¤°¤ë¤·¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¾Â¼´ÆÆÄ¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ½À¤é¤«¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¡¡¤Ç¤â»ä¡¢À³ÊÅª¤Ë¤¹¤°¡ÖÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤â¡×¤Ã¤Æ¿È¹½¤¨¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡×¤ÈÆâ¿´¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢´ÆÆÄ¤¬¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥³¤Î¾Ð´é¤Ç¡ÖÅì»³¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ËÊª¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë²¿¤«¿©¤Ù¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£
À¾Â¼´ÆÆÄ¤È¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤¬°ìµ¤¤Ë¤Û¤°¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¤Î¡Ö¥É¥¥É¥¤«¤é¤Î°Â¿´¡×¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥ê¡¼¤¬Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¶á¤¤¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤â¤¤¤¤¡£Åì»³Æà±û¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡¢¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Î°ìÊâ
¡½¡½ºîÃæ¤Ç¤Ï¥Þ¥ê¡¼¤È¤ÎÀ¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¿Í´Ö·ù¤¤¡É¤Î¥¢¡¼¥µ¡¼¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Åì»³¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬¡È¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤Î½Ì¤áÊý¡É¤ÇÉáÃÊ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Åì»³¡§¤¤¤ä¤â¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊËâË¡¤ß¤¿¤¤¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢»ä¤¬¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿Í¤È¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹Í¤¨Êý¤â´¶¤¸Êý¤â°ã¤¦¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤¦¤¹¤ì¤ÐÀäÂÐ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Àµ²ò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤Ã¤Æ¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£MBTI¤À¤Ã¤Æ16¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç»ä¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡Ö¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡Ö½ý¤Ä¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È¤«¡¢¡Ö¸ÀÍÕÁª¤Ó¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¯¤é¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢°Æ³°¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»ä¼«¿È¤â¡¢Ã¯¤«¤Ë²¿¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ö¤ó¡©¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Þ¡¢¤¤¤Ã¤«¡×¤Ã¤ÆÎ®¤¹¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬Ã¯¤«¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢Â¿¾¯ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤µ¤¨¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤¿¤È¤¨¾¯¤·´Ö°ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»×¤¤¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤â¤¤Ã¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ÈÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¡É¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¡¢¿Í¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é´î¤Ð¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤¸¯¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤ê¡©
Åì»³¡§¤¦¡¼¤ó¡¢¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤³¤È¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤¢¤Þ¤ê³Î¿®¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬´ò¤·¤¤¡áÁê¼ê¤â´ò¤·¤¤¤Ï¤º¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥´¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç²¿¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£
·ë¶É¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö¤³¤ì¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤¹¤®¤º¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¡¢¤â¤·¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤¢¡¢¥É¥ó¥Þ¥¤¡ª¡×¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÌµÍý¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿´ÃÏ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢Åì»³¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤Èº£¸å¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Åì»³¡§Êª»ö¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë¤ÏÆ´¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤Ïº¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Û¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤«µ¯¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤º·ù¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Àè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤Ç¤â¡¢»ä¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦Í§Ã£¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¥Ô¥ó¥Á¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â¡Ö¤³¤³¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤à¤·¤íÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ã¤È¸À¤¨¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ê¿§¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤«¤â¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢À¼Í¥Ãç´Ö¤ÎÀ¾ÌÀÆü¹á¤Á¤ã¤ó¡£¤º¤Ã¤ÈÀÎ¤ËÇÙµ¤¶»¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄÉáÄÌ¤Ê¤é¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤âÀ¾¤Á¤ã¤ó¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«ÇÙ¤ò¥³¥½¥³¥½¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¡¢¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¤¤«¤â¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤â¡Ö¼ê½ÑÃæ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¡¢½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤â¤¦¡¢¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¾¤Á¤ã¤ó¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌµÍý¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤½¤¦»×¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Èµß¤ï¤ì¤ë¤·¡¢Âº·É¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Åì»³¡§¥Þ¥ê¡¼¤È¥¢¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶ì¤·¤¤²áµî¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡È¼«Ê¬¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡É¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö±¿Ì¿¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¤¹ç¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸À¤«¤é¤Ï¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤¶õµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Î¸½¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¤â¤½¤Î²¹¤â¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤Ê³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿´¤Î±ü¤Ë¤¸¤ó¤ï¤ê¤ÈÀ÷¤ßÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Á¡ºÙ¤Ê´¶¾ð¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸«¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ËËþ¤Á¤¿Êª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¤â¡¢¤¤Ã¤È¿´¤Ë²¿¤«¤¬»Ä¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§µÈÌî¸ËÇ·²ð¡Ë
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡³£¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢10·î5Æü¤è¤êTOKYO MX¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË22»þÊüÁ÷¡£¤Û¤«³Æ¶É¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï¡£
¢£¡È´¶¾ð¤ò±£¤¹¡É¾¯½÷¤Ë½É¤ëÁ¡ºÙ¤µ¤È¶¯¤µ
¡½¡½¸¶ºî¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤ÀºÝ¤Î°õ¾Ý¤È¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åì»³¡§¤È¤Ë¤«¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤É¤ó¤É¤ó¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÀèÀ¸¤¬¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤Ë¡¢»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÌÌÇò¤¹¤®¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸¶ºî¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°·ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¤½¤ÎÊª¸ì¤ò1¥¯¡¼¥ë¤«¤±¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤´¤È±ÇÁü²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡È¥´¡¼¥ë¡É¤¬ºÇ½é¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤¤â¤ÈÌÀ´õÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤ËÃúÇ«¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±ÇÁü¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë³Ú¤·¤µ¤ä¸«¤É¤³¤í¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤µ¤ä²Ä°¦¤é¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ç°¦¤ª¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤¬¥®¥å¥Ã¤È¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Åì»³¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥Þ¥ê¡¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤«¡©
Åì»³¡§¥Þ¥ê¡¼¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥í¥Ü¥Ã¥È¥á¥¤¥É¤È¤·¤Æ¸æÁâ»Ê¡¦¥¢¡¼¥µ¡¼¤Î¤â¤È¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£´¶¾ðÉ½¸½¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·Ìµµ¡¼Á¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤âÈà½÷¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âË¤«¤Ë´¶¾ð¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¿Í¤Ë¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥É¥¥É¥¤·¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¯°¦¤ª¤·¤¯¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡È¥Þ¥ê¡¼¤ÎËÜÅö¤Î¿´¡É¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿¼¤ß¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥µ¡¼¤â¤Þ¤¿ÌÌÇò¤¤Â¸ºß¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Ç¤ª·ø¤¤À³Ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Þ¥ê¡¼¤Î¤³¤È¤Ï´°Á´¤Ë¡È¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¤À¤È¿®¤¸¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤Èà¤¬¥Þ¥ê¡¼¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¤Æ¡¢»×¤ï¤º¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥Þ¥ê¡¼¤Ï¡¢¼Â¤Ï¸µ¡¦³ÊÆ®²È¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀï¤¤¤Ë¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÉðÆ®ÇÉ¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ï¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤Ç½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê²ÈÄí»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥¢¡¼¥µ¡¼¤Î¤³¤È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤Ï¥Þ¥ê¡¼¼«¿È¤âÃ¯¤«¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà½÷¤Ïº£¡¢¤Þ¤À¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Î´¶¾ð¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¡¢Îø¿´¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖÍ§Ã£¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤´¤¯¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢°ìÊâ°ìÊâ¡¢¿´¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¿´¤¬¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
Åì»³¡§¡È¿´¤¬¤±¡É¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉáÃÊ¤Î¤ª¼Çµï¤Ç¤Ï¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¥á¥â¤ò¼è¤ê¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ìµ¿´¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥Þ¥ê¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤È¥â¥Î¥í¡¼¥°¤¬¼¡¡¹¤Ë¸ò¸ß¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÈÖÃæ¤â¤º¤Ã¤ÈÆ¬¤ò¥Õ¥ë²óÅ¾¤µ¤»¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËºÇ½é¤Î3ÏÃ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤µ¤¨Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡ÈÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤¯¤é¤¤¡¢Ëè²óÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¢¡¢º£¥»¥ê¥Õ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¥â¥Î¥í¡¼¥°¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¤«¡¢¡ÖµÕ¤Ë´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤¹¤®¤¿¤Ê¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤ÎÌÂ¤¤¤ä³ëÆ£¤ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡ÖÊ¬¤«¤ë¤è¡¢ÂçÊÑ¤À¤è¤Í¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¸½¾ì¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ê¡¼¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸°ì¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡È¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌµµ¡¼Á¤Ê¥»¥ê¥Õ¤È¡¢¡È¿Í´Ö¡É¤È¤·¤Æ¤Î´¶¾ðË¤«¤Ê¥â¥Î¥í¡¼¥°¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢´¶¾ð¤ÎÎ®¤ì¤ÏÃÏÂ³¤¤Ç¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¼«Á³¤ËÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±é¤¸¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÌò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂçÀÚ¤Ë»×¤¤¹ç¤¦´Ø·¸À¤È¡¢¥¯¥»¼Ô¤¿¤Á¤Î°¦¤·¤µ
¡½¡½¥Þ¥ê¡¼¤È¥¢¡¼¥µ¡¼¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Åì»³¡§2¿Í¤Ï¡È¶¯¤µ¡É¤È¡È¼å¤µ¡É¤ÎÎ¾Êý¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±»Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤¬¶¯¤¯¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¡¢¼«Á³¤ËÊä¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Þ¥ê¡¼¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¥á¥¤¥É¤È¤·¤Æ¥¢¡¼¥µ¡¼¤Î¤â¤È¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Ì¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤ëÈà¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤ËÀï¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Þ¥ê¡¼¼«¿È¤â¥¢¡¼¥µ¡¼¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¼é¤ê¡¢»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤Î»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ë»×¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢²¿ÅÙ¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥³¥ó¥Ó¤À¤Ê¤¡¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥µ¡¼Ìò¤ÎÀÐÃ«½Õµ®¤¯¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¡£¥¢¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·¤¤Ä¤¤¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥ê¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤À¤±¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤ä¤ï¤é¤«¤¤À¼¤Ç¡¢°¦¾ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¹þ¤á¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥È¡¼¥ó¤¬ËÜÅö¤ËÀäÌ¯¤Ç¡Ä¡ÄÀÐÃ«¤¯¤ó¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¤»¤ë¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤äÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÃ«¤¯¤ó¼«¿È¤â¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ý¤±¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç»ä¤Î¿´¤â¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÏÂ¤é¤°¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¶õµ¤´¶¤â¡¢¼«Á³¤È¥Þ¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Èà¤é¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤½¤í¤¦ËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢Åì»³¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡©
Åì»³¡§ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¡ÖÁ´°÷¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Øµ¡³£¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÈÅ¨¥¥ã¥é¡É¤¿¤Á¤Ç¤¹¤é¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ìò¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤â¤¹¤´¤¯¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òºî¤í¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç®µ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¤Ò¤È¤êµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¥á¥¤¥Ê¡¼¥É¡¢¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¢¡¼¥µ¡¼¤ÎÌ¿¤òÁÀ¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÁÀ¤¦µ¤¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤É¤³¤«È´¤±¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹â¤¯¤Æ¡¢¸ÀÆ°¤â¥º¥ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¼þ²ó¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥µ¡¼¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤â°¦¤é¤·¤¤Â¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
±é¤¸¤Æ¤¤¤ë³áÅÄÂç»Ì¤µ¤ó¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢Ëè²ó¤Ê¤Ë¤«¤ò¡È»Å¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡É¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Öº£Æü¤Ï³áÅÄ¤µ¤ó¡¢¤É¤ó¤Ê¥á¥¤¥Ê¡¼¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤ß¤ó¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³Ãæ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¥È¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡Ö³áÅÄ¤¯¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤À¼¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀ¼¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Í¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¸½¾ìÃæ¤ËÀ¼¤½¤Î¤â¤Î¤òË«¤á¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤À¤±¡¢³áÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤È¤ª¼Çµï¤ËÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥Ê¡¼¥É¤Ï¥®¥ã¥ó¥®¥ã¥óÁû¤¬¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁû¤¬¤·¤µ¤¬¼ª¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤¿½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³áÅÄ¤µ¤ó¤ÎÇ®±é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸¶ºî°Ê¾å¤Ë¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë¡¢¤è¤ê¥³¥ß¥«¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤³¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¡È¿¼¤¤ÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡ª
¢£¡ÈÌµµ¡¼Á¡É¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤¬²Î¤¦ED¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¿´¤Î¸òº¹ÅÀ
¡½¡½ED¼çÂê²Î¡ÖCross heart¡×¤Ï¡¢Åì»³¤µ¤ó¤È¥Þ¥ê¡¼2Ìò¤Î¾®À¶¿å°¡Èþ¤µ¤ó¤¬²Î¾§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Åì»³¡§¤Þ¤º¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖCross heart¡×¤Ï¡È¥Ï¡¼¥È¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥Þ¥ê¡¼¤È¥¢¡¼¥µ¡¼¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢Îø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤¹¤ì°ã¤¤¤ä¤È¤¤á¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¥Ô¥å¥¢¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿°ì¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ê¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¡È¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡É¤ò±£¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¥¢¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯Áê¼ê¤ò¡È¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËËÜµ¤¤Ç°¦¤ª¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÀÚ¤Ê¤µ¤ä¤â¤É¤«¤·¤µ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎøÌÏÍÍ¤¬¡¢³Ú¶Ê¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¡ÖÎø¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡È¥¯¥í¥¹¡É¤Ï¡¢¥Þ¥ê¡¼¤È¥Þ¥ê¡¼2¤Î´Ø·¸À¡£¥Þ¥ê¡¼2¤ÏÀ¸¿è¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ç¡¢¥Þ¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿´¤Î»Ù¤¨¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¿ÆÍ§¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Íê¤ì¤ëÁêËÀ¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ê¡¼2Ìò¤Î¾®À¶¿å°¡Èþ¤µ¤ó¤â¡¢±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤³¤Ï¾¯¤·¤À¤±¥Þ¥ê¡¼¤ËÊâ¤ß´ó¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÃæ¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë¡È¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¡É¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¿¤À¤Îµ¡³£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥ê¡¼2¤¬¡¢³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ê¡¼¤È¥Þ¥ê¡¼2¤Î¡È½÷¤Î»ÒÆ±»Î¤ÎÍ§¾ð¡É¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥Ï¥â¤ë¥Ñ¡¼¥È¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ÏËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Þ¥ê¡¼¤È¥Þ¥ê¡¼2¤¬²Î¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ³°À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Åì»³¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ¢ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤É¤¦¤ä¤é»ä¤¿¤Á¤¬¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò²Î¤¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤¨¤Ã!? ¥Þ¥ê¡¼¤Ã¤Æ¥Ü¥½¥Ü¥½Ãý¤ë¤·¡¢¥Þ¥ê¡¼2¤Ïµ¡³£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²Î¤¦¤Î!?¡×¤Ã¤Æ¡¢¤¶¤ï¤¶¤ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ËÁÆ¬¤Ë¥Ý¥¨¥È¥ê¡¼¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê»íÅª¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤é¤·¤µ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÈþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤È²Î¤Î¥Ñ¡¼¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ÄÀ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¤â½ã¿è¤ËÁÇÅ¨¤Ç¡Ä¡Ä¡Ö1¶Ê¤Ç2ÅÙ¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Î¹½À®¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖCross heart¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Åì»³Æà±û¤Î¡ÈÆâ¿´¥É¥¥É¥¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë
¡½¡½ËÜºî¤Ë¤Ï¡ÈÀµÂÎ¤ò±£¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¡Ö±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¼Â¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Åì»³¡§¤¦¡¼¤ó¡¢»ä¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êÈëÌ©¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤±¤Ã¤³¤¦²¿¤Ç¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡Ä¡Ä¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢¤è¤¯¡Ö¤¨¡¼¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¶Ã¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¿Í°ìÇÜ¶ÛÄ¥¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢³°¤«¤é¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÆ¬¤ÎÃæ¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºÇ¶á¤â¡¢²¿¿Í¤«¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½ÐÈÖÁ°¤Ë3¿Í¤Ç¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡ª¡×¤Ã¤Æ¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢Â¾¤Î2¿Í¤Î·ý¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤Î¤Ë¡¢»ä¤Î·ý¤À¤±¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡Ö¤ï¤Ã¡¢Á´Á³°ã¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦15Ç¯¶á¤¯¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¾¯¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤¿¡¢¡ÈÌµÉ½¾ð¤À¤±¤É¿´¤ÎÃæ¤Ï¥É¥¥É¥¡É¤È¤¤¤¦¥Þ¥ê¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢Åì»³¤µ¤ó¤¬ºÇ¶á¡ÈÆâ¿´¥É¥¥É¥¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Åì»³¡§¼Â¤Ï¡¢¥Þ¥ê¡¼¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥í¥Ó¡¼¤Ç»ä¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¥â¥°¥â¥°¿©¤Ù¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤·¤¿¤é¸þ¤³¤¦¤«¤éÀ¾Â¼½ãÆó´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Î¥·¥Î¥·¥Î¥·¡Ä¡Ä¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë»ä¤Î¤Û¤¦¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤Æ¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ö¤¢¡¢ÅÜ¤é¤ì¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢È¿¼ÍÅª¤Ë»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤¿¤Î¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢¤ª¼Çµï¤Î¤³¤È¤Ç²¿¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÉÔ°Â¤¬¤°¤ë¤°¤ë¤·¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¾Â¼´ÆÆÄ¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ½À¤é¤«¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¡¡¤Ç¤â»ä¡¢À³ÊÅª¤Ë¤¹¤°¡ÖÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤â¡×¤Ã¤Æ¿È¹½¤¨¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡×¤ÈÆâ¿´¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢´ÆÆÄ¤¬¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥³¤Î¾Ð´é¤Ç¡ÖÅì»³¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ËÊª¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë²¿¤«¿©¤Ù¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£
À¾Â¼´ÆÆÄ¤È¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤¬°ìµ¤¤Ë¤Û¤°¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¤Î¡Ö¥É¥¥É¥¤«¤é¤Î°Â¿´¡×¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥ê¡¼¤¬Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¶á¤¤¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤â¤¤¤¤¡£Åì»³Æà±û¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡¢¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Î°ìÊâ
¡½¡½ºîÃæ¤Ç¤Ï¥Þ¥ê¡¼¤È¤ÎÀ¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¿Í´Ö·ù¤¤¡É¤Î¥¢¡¼¥µ¡¼¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Åì»³¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬¡È¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤Î½Ì¤áÊý¡É¤ÇÉáÃÊ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Åì»³¡§¤¤¤ä¤â¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊËâË¡¤ß¤¿¤¤¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢»ä¤¬¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿Í¤È¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹Í¤¨Êý¤â´¶¤¸Êý¤â°ã¤¦¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤¦¤¹¤ì¤ÐÀäÂÐ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Àµ²ò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤Ã¤Æ¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£MBTI¤À¤Ã¤Æ16¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç»ä¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡Ö¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡Ö½ý¤Ä¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È¤«¡¢¡Ö¸ÀÍÕÁª¤Ó¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¯¤é¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢°Æ³°¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»ä¼«¿È¤â¡¢Ã¯¤«¤Ë²¿¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ö¤ó¡©¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Þ¡¢¤¤¤Ã¤«¡×¤Ã¤ÆÎ®¤¹¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬Ã¯¤«¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢Â¿¾¯ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤µ¤¨¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤¿¤È¤¨¾¯¤·´Ö°ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»×¤¤¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤â¤¤Ã¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ÈÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¡É¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¡¢¿Í¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é´î¤Ð¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤¸¯¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤ê¡©
Åì»³¡§¤¦¡¼¤ó¡¢¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤³¤È¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤¢¤Þ¤ê³Î¿®¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬´ò¤·¤¤¡áÁê¼ê¤â´ò¤·¤¤¤Ï¤º¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥´¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç²¿¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£
·ë¶É¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö¤³¤ì¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤¹¤®¤º¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¡¢¤â¤·¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤¢¡¢¥É¥ó¥Þ¥¤¡ª¡×¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÌµÍý¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿´ÃÏ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢Åì»³¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤Èº£¸å¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Åì»³¡§Êª»ö¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë¤ÏÆ´¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤Ïº¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Û¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤«µ¯¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤º·ù¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Àè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤Ç¤â¡¢»ä¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦Í§Ã£¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¥Ô¥ó¥Á¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â¡Ö¤³¤³¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤à¤·¤íÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ã¤È¸À¤¨¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ê¿§¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤«¤â¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢À¼Í¥Ãç´Ö¤ÎÀ¾ÌÀÆü¹á¤Á¤ã¤ó¡£¤º¤Ã¤ÈÀÎ¤ËÇÙµ¤¶»¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄÉáÄÌ¤Ê¤é¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤âÀ¾¤Á¤ã¤ó¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«ÇÙ¤ò¥³¥½¥³¥½¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¡¢¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¤¤«¤â¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤â¡Ö¼ê½ÑÃæ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¡¢½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤â¤¦¡¢¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¾¤Á¤ã¤ó¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌµÍý¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤½¤¦»×¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Èµß¤ï¤ì¤ë¤·¡¢Âº·É¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Åì»³¡§¥Þ¥ê¡¼¤È¥¢¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶ì¤·¤¤²áµî¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡È¼«Ê¬¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡É¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö±¿Ì¿¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¤¹ç¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸À¤«¤é¤Ï¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤¶õµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Î¸½¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¤â¤½¤Î²¹¤â¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤Ê³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿´¤Î±ü¤Ë¤¸¤ó¤ï¤ê¤ÈÀ÷¤ßÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Á¡ºÙ¤Ê´¶¾ð¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸«¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ËËþ¤Á¤¿Êª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¤â¡¢¤¤Ã¤È¿´¤Ë²¿¤«¤¬»Ä¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§µÈÌî¸ËÇ·²ð¡Ë
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡³£¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢10·î5Æü¤è¤êTOKYO MX¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË22»þÊüÁ÷¡£¤Û¤«³Æ¶É¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï¡£