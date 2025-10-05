ÃæÅçÊâ¤¬Ä¹È±¤Ë¡ª¡¡ÁðÀîÂóÌï¤È¤ÎW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥º¡Ù¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¡õ¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¸ø³«¡ª
¡¡ÃæÅçÊâ¤ÈÁðÀîÂóÌï¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë2026Ç¯1·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥º¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Û¤«¡¿Ëè½µ¶âÍË24»þ42Ê¬¡Ë¤è¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Èµ®½Å¤Ê¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÅçÊâ¤ÈÁðÀîÂóÌï¤¬¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÎý½¬¡ª¡¡¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä±Ç²è¡Ø¥Í¥à¥ë¥Ð¥«¡Ù¤Îºå¸µÍµ¸ã´ÆÆÄ¤È¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤¬¡¢ºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¡ª¡×¤ËÂ³¤¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÁ÷¤ë¡ÈÍýÍÆ»Õ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡È¡£
¡¡º£²ó¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÄ¼ËÄ®¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤¿¤¿¤º¤à¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î·îÇòÍýÍÆ¼¼¡£°ì¸«¡¢ÉáÄÌ¤ÎÍýÍÆ¼¼¤À¤¬¡¢Å¹¼ç¤Î·îÇò»Ê¡ÊÁðÀî¡Ë¤Ë¤ÏÎ¢¤Î´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£É½¤Î´é¤ÏÍýÍÆ»Õ¡¢Î¢¤Î´é¤ÏµÒ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿É½¼Ò²ñ¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤òÎÏ¤Ç²ò·è¤¹¤ëÎ¢ÍÑ»Õ¡Ê¥ê¥è¥¦¥·¡Ë¡£
¡¡¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é·îÇòÍýÍÆ¼¼¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¸µÈþÍÆ»Õ¤ÎÆüÊëÊâ¡ÊÃæÅç¡Ë¤ÈÅ¹¼ç¤Î»Ê¤¬¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÍÍê¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢°ÍÍê¿Í¤ÎÈ±¤È¿ÍÀ¸¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2¿Í¤¬±é¤¸¤ëÆüÊëÊâ¤È·îÇò»Ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò²ò¶Ø¡£ÍýÍÆ»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¤Î´é¤È¡¢Î¢ÍÑ»Õ¡Ê¥ê¥è¥¦¥·¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÎ¢¤Î´é¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÆþÇ°¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢È±·¿¤ä°áÁõ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÍýÍÆ»Õ¤È¤·¤ÆÈ±¤òÀÚ¤ë¥·¡¼¥ó¤äÎ¢ÍÑ»Õ¡Ê¥ê¥è¥¦¥·¡Ë¤È¤·¤ÆÎ¢¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë»þ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤É¤³¤í¡£ÃæÅç¤ÈÁðÀî¤Ï¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÎý½¬¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤âÆÃÊÌ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ25¡Ø²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Û¤«¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î¤è¤êËè½µ¶âÍË24»þ42Ê¬ÊüÁ÷¡£BS¥Æ¥ìÅì¤Ë¤ÆÆ±Ç¯1·î¤è¤êËè½µ·îÍË24»þÊüÁ÷¡£
