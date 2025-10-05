Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ëÆæÂ¿¤Å·ºÍ³¨»Õ¤Î»Ñ¤È¤Ï¡½¡½¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¥¥ã¥éPV²ò¶Ø
¡¡±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤è¤ê¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦³ë¾þ±þ°Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼PV¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼ ³ë¾þ±þ°ÙÊÔ¡ÊÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉâÀ¤³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¤ÎÄï»Ò¤Ç¤¢¤êÌ¼¤È¤·¤Æ¡¢¿ô½½Ç¯¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿³ë¾þ±þ°Ù¤òÉÁ¤¯¡£µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤ÏÂç¿¹Î©»Ì¡£
¡¡¹¾戶»þÂå¡¢ÇËÅ·¹Ó¤ÊÅ·ºÍ³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¤ÎÌ¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Â¸¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¼ÂÁü¤Ï¤¤¤Þ¤À¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ë¾þ±þ°Ù¡£ÇØ¤¬¹â¤¯Ä¹¿È¤Ç¡¢²È»ö¤ÏÂç¤Î¶ì¼ê¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉ®¤ò¤È¤ì¤ÐÃ¯¤è¤ê¤âåÌÌ©¤ÇÂçÃÀ¤ÊÀþ¤òÉÁ¤¡¢Èþ¿Í²è¤Ç¤ÏÉã¤ò¤·¤Î¤°¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£·¿ÇË¤ê¤Ç¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿±þ°Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼PV¤Ï¡¢²Ð»ö¤ò¡Ö³Ê¹¥¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢åºÎï¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸«¤Ä¤á¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤«¤é±þ°Ù¤ÎÂåÉ½ºî¡ÖµÈ¸¶³Ê»ÒÀèÇ·¿Þ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÅÙ¡¢É×¤ÈÎ¥±ï¤·¤ÆËÌºØ¤Î¸µ¤ËÌá¤ë¤¬¡¢ËÌºØ¤ÎÌçÄï¤ÇÇä¤ì¤Ã»Ò³¨»Õ¡¦½é¸ÞÏº¡¿µû²°ËÌ·Ì¡ÊÂçÃ«Î¼Ê¿¡Ë¤«¤é¡Ö²¶¤Ï¹¥¤¤À¤Ê¡¢¤ª±É¤Á¤ã¤ó¤ÎÈþ¿Í²è¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢Ã¸¤¤Îø¿´¤ËÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¸¤Êý¤òÌÏº÷¤¹¤ë»Ñ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·»Äï¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤ÎÁ±¼¡Ïº¡Ê¹â¶¶³¤¿Í¡Ë¤«¤é¡Ö¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤¤¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¡¢¤µ¤é¤ËÊì¡¦¤³¤È¡Ê»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ë¤Ë¡Ö½÷¤ÏÀÖ¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤±¤ë¤ÈÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤è¡×¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢³¨»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎºÍµ¤¤È¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤Î¸ÉÆÈ¤äÎø¿´¤¬¸òºø¤¹¤ë±þ°Ù¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±þ°Ù¤Î¸½Â¸ºî¤Ë¤Ï¡ÖµÈ¸¶³Ê»ÒÀèÇ·¿Þ¡×¤ä¡ÖÌëºùÈþ¿Í¿Þ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸÷¤È±Æ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£ÉâÀ¤³¨´Æ½¤¤Î¸þ°æÂçÍ´¡¢¾¾¸¶°¡¼Â¤Ï¡Ö¸÷¤È±Æ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ä¿§ºÌ´¶³Ð¤ÏËÌºØ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÈ¼«À¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÂçÎÌ¤ËÊ£À½¤µ¤ì¤ëÈÇ²è¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÆùÉ®²è¤¬Â¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â±þ°Ù¤ÎÆÃÄ§¡£°ÍÍê¤äÃíÊ¸¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤ÆùÉ®²è¤òÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢Èà½÷¤Î³Î¤«¤Êµ»ÎÌ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö½÷À¤À¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Î³¨»Õ¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤¿Â¸ºß¡£¸½ÂåÅª¤Ê¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¿¹Î©»Ì´ÆÆÄ¤â¡ÖºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤ò¤¤¤¯Å·ºÍ¤Ç¤¢¤ëËÌºØ¤Î¤½¤Ð¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡£¤½¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿±þ°Ù¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Ï¡ÖÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¿ÍÊª¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÈà½÷¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£³¨¤ä
ËÌºØ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Í¦¤Þ¤·¤¯¿À¡¹¤·¤¤¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤Ï¡¢10·î17Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
