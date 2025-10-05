¾å¾º»Ö¸þ¤Î¿Í¤Î¶×Àþ¤ò¤¦¤Þ¤¯»É·ã ¥È¥è¥¿¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÀïÎ¬¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿½éÂå¥¦¥£¥ó¥À¥à
º£¤Ç¤³¤½À¤³¦¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¼Ö¤À¤¬¡¢°Å¹õ¤Î¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç²ç¤òÈ´¤«¤ì¤¿1970Ç¯Âå¡¢¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤·¹âÀÇ½²½¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê¥¤¥±¥¤¥±¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿1980Ç¯Âå¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ë¤è¤ê1989Ç¯¤òÄºÅÀ¤ËÃüÍî¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿1990Ç¯Âå¤Ê¤ÉÇÈÍðËü¾æ¤ÎÊÑÁ«¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£¹âÀÇ½¤ä¹ë²Ú¤µ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤¬µØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤É¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¼Ö²ó¸ÜÏ¿¡£Ï¢ºÜÂè77²óÌÜ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï1991Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿½éÂå¥È¥è¥¿¥¦¥£¥ó¥À¥à¤À¡£
¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¾¦É¸·¸Áè
¥È¥è¥¿¤ÏËÌÊÆ¤Ç¥È¥è¥¿¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¾åµé¤Ê¥ì¥¯¥µ¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢1989Ç¯½©¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Î¡ØLEXUS¡Ù¤ËÂÐ¤·»×¤ï¤Ì²£¤ä¤ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ç¡¼¥¿¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Î¡Ø¥ß¡¼¥É¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¡Ê°Ê²¼MDC¡Ë¡Ù¡Ê¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¡Ë¤¬¾¦É¸ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØLEXIS¡Ê¥ì¥¯¥·¥¹¡Ë¡Ù¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤ÈÁÊ¾ÙÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¡£Âè°ì¿³¤Ç¤ÏMDC¤ÎÁÊ¤¨¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¥È¥è¥¿¤Î¾¦É¸¿¯³²¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ëÈ½·è¤¬½Ð¤Æ¤µ¤¢ÂçÊÑ¡£¥È¥è¥¿¤Ï¹µÁÊ¤¹¤ë¤âÂç¡¹Åª¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤Ï¤º¤ÎLEXUS¤ÎÌ¾Á°¤¬»È¤¨¤Ê¤¤!!¡¡¤È¤Ò¤ÈÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢1989Ç¯3·î8Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ï¢Ë®¹âºÛ¤Ï°ì¿³È½·è¤òÇË´þ¤·¡¢À²¤ì¤Æ¥È¥è¥¿¤ÏLEXUS¤ÎÌ¾Á°¤ò¼«Í³¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÊ¾Ù¼Ò²ñ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ë¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¼ÙËâ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¤¦¤¬¤Ã¤¿¸«Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥ì¥¯¥µ¥¹¤òËÌÊÆ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¾¦É¸·¸Áè¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°
ES¤ÏLS¤ÈÆ±»þ¤ËÈÎÇä³«»Ï
¾¦É¸·¸Áè¤Î¸å¡¢¥È¥è¥¿¤ÏÍ½Äê¤É¤ª¤ê1989Ç¯8·î¤Ë¥ì¥¯¥µ¥¹LS400¤òÈ¯Çä³«»Ï¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2¥«·îÃÙ¤ì¤Î10·î¤Ë¥»¥ë¥·¥ª¤Î¼ÖÌ¾¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËLSÅÐ¾ìÁ°¤ÎËÌÊÆ¤Î¥È¥è¥¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ï¥¯¥ì¥·¡¼¥À¡ÊÆüËÜÌ¾¥Þ¡¼¥¯II¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥ó¤Ï¤Û¤Ü¤Û¤ÜÆüËÜÀìÍÑ¤Î¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¤ÇËÌÊÆ¤Ç¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²»þ¤ËLS¤À¤±¤Ç¤Ï¿´µö¤Ê¤¤¤ÈÆ±»þ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ES¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎES¤Ï¥«¥à¥ê¤ÎºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¢¤ëV6¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥×¥í¥ß¥Í¥ó¥È¤¬¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£LS¤¬¸åÎØ¶îÆ°¡ÊFR¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·ES¤ÏÁ°ÎØ¶îÆ°¡ÊFF¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¥«¥à¥ê¥×¥í¥ß¥Í¥ó¥È¤Ë¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÁõÃå¤·¤¿¤À¤±¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç½éÂåES¤Ï¹âµé´¶¤Ï¤Ê¤¤
FF¹âµé¥µ¥ë¡¼¥ó¤ËËÜ³Ê»²Àï
ES¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥à¥ê¥×¥í¥ß¥Í¥ó¥È¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤ÎFFºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤Î¹âµé¼Ö¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤Ç¸À¤¨¤Ð¥¯¥é¥¦¥ó¡¢¥Þ¡¼¥¯II¡¿¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¡¿¥¯¥ì¥¹¥¿¤è¤ê¤â²¼¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬°ìÈÌÅª¡£¤½¤ì¤Ë5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤ÎFF¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Âç½°¼Ö¤Î¾åµéÈÇ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤À¡£
FF¹âµé¥µ¥ë¡¼¥ó¤ÎÀèÊÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï2ÂåÌÜ¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¥»¥Ó¥ë¤Ç1980Ç¯¤ËÅÐ¾ì
FF¤Î¹âµé¥»¥À¥ó¤ÎÀèÊÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï1980Ç¯ÅÐ¾ì¤Î2ÂåÌÜ¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¥»¥Ó¥ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆü»º¤¬¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¤Î¹âµéÈÇ¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¥Þ¥¥·¥Þ¤ò1981Ç¯¡¢¥Û¥ó¥À¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ò1985Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢FF¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥µ¥ë¡¼¥ó¿Íµ¤¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë½éÂå»°É©¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¥Æ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤È¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÂÐ¤·½ÐÃÙ¤ì´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤¬À¤³¦Åª¤Ê´ð½à¤Ç¤Î¹âµéFF¥µ¥ë¡¼¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï2ÂåÌÜ¤ÎES¤«¤é¤È¤Ê¤ë¡£
¥È¥è¥¿¤Ï2ÂåÌÜES¡õ¥¦¥£¥ó¥À¥à¤ÇFF¹âµé¥µ¥ë¡¼¥ó¤ËËÜ³Ê»²Àï
Á´Éý1780mm¤Ï¹ñºÝ´ð½à¤Î¾Ú
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë½éÂå¥¦¥£¥ó¥À¥à¤Ï¥ì¥¯¥µ¥¹ES¤Î¥È¥è¥¿ÈÇ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4780¡ßÁ´Éý1780¡ßÁ´¹â1390mm¡£½éÂåES¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤¬Á´Ä¹4651¡ßÁ´Éý1699¡ßÁ´¹â1349mm¡Ê¿ôÃÍ¤¬ºÙ¤«¤¤¤Î¤Ï¥¤¥ó¥Á¤«¤é¤Î´¹»»¤Î¤¿¤á¡Ë¤À¤«¤é¡¢Á´Ä¹¤¬+129mm¡¢Á´Éý¤¬+81mm¡¢Á´¹â¤¬+41mmÂç·¿²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë1780mm¤ÎÁ´Éý¤ÏÅö»þ¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¡¢¥Þ¡¼¥¯II¤è¤ê¤âÉý¹¤¯¡¢¹ñºÝ´ð½à¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤¿¾Ú¤À¡£º£¤ÎÆüËÜ¼Ö¤Î´ð½à¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÁ´Éý1780mm¤ÏÆÃ¤Ë¶Ã¤¯¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¾®¤µ¤¤ÉôÎà¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢1991Ç¯Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¶¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
½éÂåES¤¬¥«¥à¥ê¥×¥í¥ß¥Í¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢2ÂåÌÜ¤â¥«¥à¥ê¤È´ðËÜ¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤ò¶¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌÊª¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
½éÂåES¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤¯¿¤Ó¤ä¤«¤ËÂçÊÑ¿È¤·¤¿ES300¡õ¥¦¥£¥ó¥À¥à
¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤È¥·¥Ã¥¯¤µ¤òÎ¾Î©
½éÂå¥¦¥£¥ó¥À¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¯¥é¥¦¥ó¡¢¥Þ¡¼¥¯II¤Ê¤É¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ô¥é¡¼¥É¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥»¥ë¥·¥ª¡ÊLS¡Ë¤ËÄÌ¤¸¤ë¼Á´¶¤Î¹â¤µ¤¬Çä¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÏÁ°¸å¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾å²¼¤òÊ¬ÃÇ¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾å²¼¤Î¸ü¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï4Åô¼°¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡¢²£»·¥¿¥¤¥×¤Î¥°¥ê¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥ï¥¤¥É´¶¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤ÏÀº×û¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ê¥¢¥³¥ó¥Ó¥é¥ó¥×¤Ï¥»¥ë¥·¥ª¡ÊLS¡Ë¤ÈÆ±·ÏÅý¤Î¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê²£·¿¥¿¥¤¥×¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥»¥À¥ó¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·»Ø¤¹¤Î¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤¦¡¢½éÂå¥¦¥£¥ó¥À¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥óÅªÍ×ÁÇ¤È¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¥»¥À¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤òÀäÌ¯¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
´Ý4Åô¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤È²£»·¥°¥ê¥ë¤¬Àº×û¤Ê´é¤Ä¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë
¥ì¥¯¥µ¥¹¥¯¥©¥ê¥Æ¥£¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢
É®¼Ô¤Ï¥ì¥¯¥µ¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤âÁö¤ê¤Ç¤â¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¸½ºß¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£¥ì¥¯¥µ¥¹¼Ö¤Ï¥È¥è¥¿¼Ö¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÊÌÊª´¶¤¬À¨¤¤¤È»×¤¦¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥¿¥ó¤ÎËÜ³×¥·¡¼¥È¤âÀßÄê
ÆÃ¤ËÁÇºà¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥Ù¥ó¥Ä¡¢BMW¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¥É¥¤¥Ä¸æ»°²È¤òÁê¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¤½¤ÎËþÂÅÙ¤Ï¹â¤¤¡£¤½¤ì¤Ï½éÂå¥¦¥£¥ó¥À¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¤¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¯¥é¥¦¥ó¡¢¥Þ¡¼¥¯II3·»Äï¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¦¥£¥ó¥À¥à¤Ç¤Ï²Á³Ê¤Î¤³¤È¤â¤¢¤êES300¤Î¤è¤¦¤ÊìÔÂô¤ÊÁÇºà¤Ï»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÌÚÌÜ¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥¿¥ó¤ÎËÜ³×¥·¡¼¥È¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢¹õ¤Ç¤Ï¤¤ÌÀ¤ë¤¤¿§¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¡¢¥»¥ë¥·¥ª¾ù¤ê¤Î¥ª¥×¥Æ¥£¥È¥í¥ó¥á¡¼¥¿¡¼¤ÎºÎÍÑ¡¢¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½Å»ë¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥Í²ó¤ê¡¢¥·¡¼¥È·Á¾õ¡¢¥É¥¢¥È¥ê¥à¤Ê¤É¡¢¾åµé»Ö¸þ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¶×Àþ¤ò¤¦¤Þ¤¯»É·ã¤·¤Æ¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿½éÂå¥¦¥£¥ó¥À¥à¤Ï¤Û¤Ü¥¯¥é¥¦¥ó¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢FF¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¼¼Æâ¹¤µ¡¢ÆÃ¤Ë¥ê¥¢¤Îµï½»¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¹¤¯²÷Å¬¤À¤Ã¤¿¡£
FF¤Ê¤Î¤Ç¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤ÎÂ¸µ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¹Âç
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï3L¡¢V6DOHC¤Î¤ß
¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢3L¡¢V6DOHC¡Ê200ps/28.0kgm¡Ë¤Î¤ß¤Ê¤Î¤Ï¡¢ES300¤ÈÆ±¤¸¡£¥È¥è¥¿¤Î¹âµé¼Ö¤ÎÄêÈÖ¤ÏÄ¾6¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡¢V6¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï1987Ç¯¤Ë¥«¥à¥ê¥×¥í¥ß¥Í¥ó¥È¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿2L¡¢V6¤¬½é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆü»º¡¢¥Û¥ó¥À¤è¤ê¤â¸åÈ¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¤½¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎV6¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î½½È¬ÈÖ¤Ç¤¢¤ëÄ¾6¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤µ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÏÎô¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÎÏ¶¯¤µ¡ÊÆÃ¤ËÄãÂ®¥È¥ë¥¯¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢GT¥«¡¼Åª¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤¹¤ë¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤À¤Ã¤¿¡£V6¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¿¶Æ°¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¡¢Ç³Èñ¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯ÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¦¥£¥ó¥À¥à¤Ï1993Ç¯¤ËÎ÷²ÁÈÇ¤È¤Ê¤ë2.5L¡¢V6¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆÈÎÇäÌÌ¤Ë¤â¹×¸¥¡£
ÄãÂ®¥È¥ë¥¯¤¬ÂÀ¤¤3L¡¢V6¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿
1991Ç¯¤ÏÏÃÂê¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤
¥¦¥£¥ó¥À¥à¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿1991Ç¯¤Ï1989Ç¯¡¢1990Ç¯¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤ºÂçÊª¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£4ÂåÌÜ¥Û¥ó¥À¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡¢¥¹¥º¥¥«¥×¥Á¡¼¥Î¡¢9ÂåÌÜ¥È¥è¥¿¥¯¥é¥¦¥ó¡¢½éÂå¥¢¥ê¥¹¥È¡¢»°É©¥é¥ó¥µ¡¼¡¿¥ß¥é¡¼¥¸¥å¡¢¤½¤·¤Æ¶Ë¤á¤Ä¤±¤¬¥Þ¥Ä¥À¥¢¥ó¥Õ¥£¥ËRX-7¡ÊFD3S¡Ë¤ÈÏÃÂê¼Ö¤Ð¤«¤ê¡£
¥Ö¥é¥ó¥Ë¥å¡¼FF¹âµé¥»¥À¥ó¤Î¥¦¥£¥ó¥À¥à¤ÏÀµÄ¾É®¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢Ëä¤â¤ì¤¿Â¸ºß¡ÊÀµ³Î¤Ë¤Ï¶½Ì£¤ÎÂÐ¾Ý³°¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÈÆ±»þ¤Ë°ìÌö¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ë¤Ï¤Ï¤¸¤±¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢¹âµé¼Ö¤Ø¤Î½ÅÍ×¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¤·¤¿¤¿¤«¤ÊÀïÎ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¥¦¥£¥ó¥À¥à¤Î¹âµé´¶¤Ï¾å¾º»Ö¸þ¤Î¿Í¤Î¶×Àþ¤ò»É·ã
¥¤¥á¡¼¥¸ÀïÎ¬¤¬À®¸ù
¥¦¥£¥ó¥À¥à¡ÊWINDOM¡Ë¤È¤¤¤¦¼ÖÌ¾¤ÏWIN¡Ê¾¡Íø¡Ë¡ÜDOM¡Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤¿Â¤¸ì¤À¡£¾¡Íø¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤êÀ®¸ù¼Ô¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¤â¥¦¥£¥ó¥À¥à¤Ï¾å¾º»Ö¸þ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏTV CM¡¢¥«¥¿¥í¥°¤Ê¤É¤Ç¤âÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Îã¤¨¤ÐTV CM¤Ç¤Ï¡¢¡Ö9·î7Æü¡¢¼Â¶È²È¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥í¥¹¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹ES300¤ò¹ØÆþ¡£ES300¡¡ÆüËÜÌ¾¥¦¥£¥ó¥À¥àÃÂÀ¸¡¡¤³¤ì¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¯¥é¥¹¡×¤È¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤½¤Î¤Û¤«Ç¾³°²Ê°å¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹»á¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¹ñºÝÀþ¤Îµ¡Ä¹¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÖÃ¯¤½¤ì¡©¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÀïÎ¬¤ËÀöÇ¾¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô¡£
¤É¤³¤È¤Ê¤¯°é¤Á¤Î¤è¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¦¥£¥ó¥À¥à
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ì¥¯¥µ¥¹ES¤ÎÀ¨¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥£¥ó¥À¥à¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤ÈÇ§ÃÎ¤µ¤»¤ë¡£LS¤Î¥È¥è¥¿ÈÇ¤Î¥»¥ë¥·¥ª¡¢GS¤Î¥¢¥ê¥¹¥È¡¢SC¤Î¥½¥¢¥é¡¢IS¤Î¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥Ä¥¡¤Ç¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥È¥è¥¿¤Ç¤â°ÛÎã¤Î¼êË¡¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖAre You WINDOM¡©¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÄ©ÀïÅª¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¼«¿®Ëþ¡¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ®¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ò¤Í¤¯¤ì¼Ô¤ÏÉ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¹¥¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÈÎÇäÌÌ¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤ª¤ª¤à¤Í¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥ê¥¢¥³¥ó¥Ó¤Ï¥»¥ë¥·¥ª¾ù¤ê¤Î°Â¿´´¶
¥«¥¿¥í¥°¤â»õ¤ÎÉâ¤¯¸ÀÍÕ¤ÎÏ¢È¯
¥«¥¿¥í¥°¤âÄ¶¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£É½»æ¤Ï¼ÖÎ¾¤Î¼Ì¿¿¤¹¤éÆþ¤é¤Ê¤¤¹õ°ì¿§¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤Î¥«¥¿¥í¥°¤è¤ê¤â¹âµé´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢É½»æ¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê1¥Ú¡¼¥¸»È¤Ã¤Æ¡Ö¹ë²Ú¤µ¤ò¹â¤é¤«¤Ëëð¤ï¤Ê¤¤¡£ÆâÌÌ¤Ë¤Ò¤½¤à¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¤æ¤¿¤«¤µ¤ò¸ì¤ê¤¿¤¤¡ÊÉ½µ¤Î¤Þ¤Þ¡Ë¡×¤È»õ¤ÎÉâ¤¯¤è¤¦¤ÊÊ¸¸À¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¥¦¥£¥ó¥À¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¤¦¤È¤¦¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¥È¥è¥¿¼Ö¤Î¥«¥¿¥í¥°¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸ÀïÎ¬¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï1980Ç¯Âå¤ÎTV CM¡¢¡Ö½µËö¡¢³è»ú¤òËº¤ì¤ë¡×¡¢¡Ö½µËö¡¢ÃÏ¿Þ¤Ë¤Ê¤¤Æ»¤òÁö¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥¥¶¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¥«¡¼¥É¤Î¡ÖÃË¤Ï¤³¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤Í¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎCM¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥È¥è¥¿¤Ï¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç¥¦¥£¥ó¥À¥à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÁÕ¸ù¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2005Ç¯¤«¤é¥ì¥¯¥µ¥¹¼Ö¤¬ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤¿»þ¤ËLS¤Î½éÂå¥»¥ë¥·¥ª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ES¤Î½éÂå¥¦¥£¥ó¥À¥à¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÉ®¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
Åö»þ¤Î¥È¥è¥¿¼Ö¤Ç¤Ï¼«È¯¸÷¼°¤Î¥ª¥×¥Æ¥£¥È¥í¥ó¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¹âµé¼Ö¤Î¾Ú
¥ì¥¯¥µ¥¹¥¯¥©¥ê¥Æ¥£¤Ê¤¬¤é°Â¤¤!!
½éÂå¥¦¥£¥ó¥À¥à¤Ï¥«¥à¥ê¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¶¦ÍÑ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤ò¤è¤ê¹âµé¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹ES300¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¦¥£¥ó¥À¥à¡á¹âµé¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥¤¥á¡¼¥¸ÀïÎ¬¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤¬»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤À¤¬¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¥¯¥©¥ê¥Æ¥£¤Ê¤¬¤éÇã¤¤ÆÀ´¶¤Î¹â¤¤²Á³ÊÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÀ®¸ù¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¹ñºÝ´ð½à¤æ¤¨¥¯¥©¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤
¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥¯¥©¥ê¥Æ¥£¤Çºî¤é¤ì¤¿¹âµé¥µ¥ë¡¼¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥¦¥£¥ó¥À¥à¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Î²Á³Ê¤Ï289Ëü8000¡Á331Ëü8000±ß¤È¡¢¥Þ¡¼¥¯II¡¢»°É©¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¥Æ¤È¤½¤ó¿§¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤í°Â¤¤¤¯¤é¤¤¤Î²Á³ÊÀßÄê¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¤â¤Î¤ò°Â¤¯Çã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ËþÂÅÙ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¥¦¥£¥ó¥À¥à¤Ï½éÂå¡¢2ÂåÌÜ¤ÏÈÎÇäÌÌ¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤¬3ÂåÌÜ¤Ç¾ÃÌÇ¡£°ìÊý¥ì¥¯¥µ¥¹ES¤Ï¸½ºß¤â¥ì¥¯¥µ¥¹¤ÎFF¥â¥Ç¥ë¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿··¿¤âÆüËÜ¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¦¥£¥ó¥À¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¥«¥à¥ê¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¤Ë¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤ê±Ç¤¨¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿3ÂåÌÜ¤Ï¿Íµ¤Ä¹³Ú
¡Ú½éÂå¥È¥è¥¿¥¦¥£¥ó¥À¥à3.0G¼çÍ×½ô¸µ¡Û
Á´Ä¹¡§4780mm
Á´Éý¡§1780mm
Á´¹â¡§1390mm
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§2620mm
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1550kg
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§2958cc¡¢V6DOHC
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§200ps/5800rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§28.0kgm/4000rpm
²Á³Ê¡§331Ëü8000±ß
¹âµéFF¥»¥À¥ó¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿½éÂå¥¦¥£¥ó¥À¥à
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û
¾å³¤¥·¥ç¡¼¤ÇÀ¤³¦½é¹¶¤µ¤ì¤¿¿··¿ES¤¬2025Ç¯10·î1Æü¤ËÆüËÜ¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹5140¡ßÁ´Éý1929¡ßÁ´¹â1555mm¤È¤¤¤¦Âç·¿¥»¥À¥ó¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2950mm¤È¸½¹ÔES¤«¤é80mm±äÄ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Â¿·¤«¤ÄÌ¤ÍèÅª¤Ê¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£ÆüËÜ¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¤Ï2.5ℓ¡¢Ä¾4¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎBEV¤Î2¥¿¥¤¥×¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤Ï2026Ç¯½Õ¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Â¿·¤Ê¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¥¯¥©¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤â¤Ê¤¤»ö¼Â
»Ô¸¶¿®¹¬
1966Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¤Î¤«¤ËºÂ¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÎÎã¤Ë¤â¤ì¤º¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÃÓÂôÁá¿Í»Õ¡Êµì¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ÏÃÓÂô¤µ¤È¤·¡ËÀèÀ¸¤ÎÌ¡²è¡Ø¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÏµ¡Ù¡Ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë1975¡Á1979Ç¯Ï¢ºÜ¡Ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤ò·Ð¸³¡£¥Ö¡¼¥à¤¬µî¤Ã¤¿¸å¤â¥¯¥ë¥ÞÇ»ÅÙ¤ÏÇö¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«Áý¤¹¤Ð¤«¤ê¡£Âç³ØÆþ³Ø»þ¤Ë¾åµþ¤·¡¢¿·Â´¤Ç»°¿ä¼Ò¡Ê¸½¹ÖÃÌ¼Ò¥Ó¡¼¥·¡¼¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£°Ê¸å¡¢30Ç¯¶á¤¯¡Ø¥Ù¥¹¥È¥«¡¼¡Ù¤ÎÊÔ½¸¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¹¥¤ß¤ÈÆüËÜ¿Í¤Î¹¥¤ß¤¬ÄÁ¤·¤¯°ìÃ×¤·¤¿½éÂå¥¦¥£¥ó¥À¥à¤ÎÎ®Îï¤Ê¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯!!¡Ê17Ëç¡Ë