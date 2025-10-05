²¦ÎÓ¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëÁ´³«¡ª¡¡·ò¹¯Èþ¤ÇÌ¥Î»¡¡¾ÅÆî¤òËþµÊ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¦ÎÓ¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¸µHKT48¡¦ÅÄÃæÈþµ×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£2¿Í¤Ç¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ë¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¦ÎÓ¡¢¿åÃå»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡³«ÊüÅª¤Ê»Ñ¤Ç²Æ¤òËþµÊ¡Ê6Ëç¡Ë
¡¡º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À²¦ÎÓ¡£º£²ó¤ÏÅÄÃæ¤¬¡Ö²¦ÎÓ¤Á¤ã¤ó¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤·¤¿¤è¡×¡Ö¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Î¾è¤êÊý¤ò½¬¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤â»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¿ÍÀ¸½é¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡ª¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¡×¤È¡¢¾ÅÆî¤Î³¤¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£ÇÈ¤Ë¾è¤ë»Ñ¤ä¡¢2¿Í¤¬ÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤Ê¤É¤ò¼ý¤á¤¿¡£·ò¹¯Åª¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¿ô¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬Â£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¦ÎÓ¤Ï¡¢1998Ç¯4·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¡£¾®³Ø3Ç¯À¸¤«¤é¡Ö¹°Á°¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤ËÆþ¤ê¡¢2007Ç¯¤«¤é¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¤ª¤È¤á¡×¡¢2013Ç¯¤Ë»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¤ê¤ó¤´Ì¼¡×7´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢2022Ç¯3·î¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÅÄÃæÈþµ×¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@mikumonmon_48¡Ë
