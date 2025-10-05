CYBERJAPAN DANCERS¡¦HARUKA¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¥¯¥é¥Ö¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÇÌÑÁÛ¥°¥é¥Ó¥¢
CYBERJAPAN DANCERS¤Ë½êÂ°¤¹¤ëHARUKA¤¬¡¢9·î30ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©SPA!¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¡õ¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
HARUKA¤¬¿Íµ¤ÌÑÁÛ¥°¥é¥Ó¥¢»£¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù·è¾¡¤Î¾ïÏ¢¤Î·Ý¿Í¡¦¥Þ¥Ä¥â¥È¥¯¥é¥Ö¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÂçÃÀ¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÉñÂæ¤Ï¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡£¥«¥é¥ª¥±¤ò²Î¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤¿»þ¤ËÎÙ¤ÇÀ¼³Ý¤±¤Æ¤¤¿Èþ½÷¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤È¤Î¡È¥·¥ó¥°¥ë¥Ù¥Ã¥É¤Ç°¦¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Æü¡É¤ò¡¢¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
1996Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2018Ç¯9·î¤ËCYBERJAPAN DANCERS¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢Ãæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡È¥Ð¥º¡¼¥«¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëF¥«¥Ã¥×Èþ¥Ð¥¹¥È¤¬Ì¥ÎÏ¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏX¡Ê@cjd_haruka¡Ë¡¢Instagram¡Ê@cjd_haruka¡Ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥Þ¥Ä¥â¥È¥¯¥é¥Ö¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1976Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÇÐÍ¥³èÆ°¤Î¸å¡¢2011Ç¯¤è¤ê¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Î·è¾¡¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤¢¤ê¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï½àÍ¥¾¡¡¢Ä¾¶á¤Î2025Ç¯Âç²ñ¤Ç¤â·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ÏX¡Ê@nationaldog¡Ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
½µ´©SPA! 10·î7Æü¹æ
9·î30Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä
»£±Æ¡§Ãæ»³²íÊ¸¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§¹âÌîÍº°ì ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§º´²ì°¦°á
