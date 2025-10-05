Æ»Ï©·úÀß¤Ç¡Ö»ËÀ×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤½¤Î¤È¤¤É¤¦¤·¤¿¡© ²õ¤µ¤º¡È¹ë²÷¤ËÈò¤±¤¿¡ÉÆ»¤¿¤Á
¡¡ÅÔ»Ô¤ÈÅÔ»Ô¤È¤ò·ë¤Öµì³¹Æ»¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¹©»ö¤¬ÍÆ°×¤Ç´ÉÍý¤Ë¤â¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¿å¤Ï¤±¤Î¤¤¤¤Èøº¬¶Ú¤òÁª¤Ó¡¢À°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¡ÈÃÏ¤ÎÍø¡É¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¸òÄÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æ»Éý¤ò¹¤²¤¿µì³¹Æ»¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½Ìò¤Î¹ñÆ»¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤É¤ì¤â¹ë²÷!?¡Û¡Ö»ËÀ×¤òÈò¤±¤¿¡×Æ»Ï©¥¢¥ì¥³¥ì¡ÊÃÏ¿Þ¡¿¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¤¿¤À¤³¤Î¤È¤²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö»ËÀ×¡×¤ä¡Ö°äÀ×¡×¤Ç¤¹¡£µì³¹Æ»±è¤¤¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Îò»ËÅª¤Ê»ñ»º¡¢¸Å¤¤³¹ÊÂ¤ß¤ä²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë»ËÀ×¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Æ»Ï©¤Î²þÎÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Ã¤¨µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åìµþ¤Ë¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Î¿ÔÎÏ¤Ç¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î¡Ö°ìÎ¤ÄÍ¡×¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌ¶èÀ¾¥ö¸¶¤ÎÅÔÆ»455¹æ¡ÖËÜ¶¿ÄÌ¤ê¡×¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀ¾¥ö¸¶°ìÎ¤ÄÍ¡×¤ä¡¢ÈÄ¶¶¶è»ÖÂ¼¤Î¹ñÆ»17¹æ¡ÖÃæ»³Æ»¡×¤Ë¤¢¤ë¡Ö»ÖÂ¼°ìÎ¤ÄÍ¡×¤Ç¤¹¡£
¡ü¤É¿¿¤óÃæ¤Î»ËÀ×¤òÈò¤±¤ëÆ»
¡¡À¾¥ö¸¶°ìÎ¤ÄÍ¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¾·³¤¬Æü¸÷Åì¾ÈµÜ¤Ë±ýÍè¤¹¤ëºÝ¤ÎÀìÍÑ³¹Æ»¡ÖÆü¸÷¸æÀ®Æ»¡×¤Î2ÈÖÌÜ¤Î°ìÎ¤ÄÍ¤È¤·¤ÆÃÛ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀµ»þÂå¡¢Åìµþ»ÔÅÅ¡Ê¸½ºß¤ÎÅÔÅÅ¡Ë¤Î±äÄ¹¹©»ö¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏÅ±µî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ¤ÎÅìµþ»ÔÄ¹¡¢ÂìÌîÀîÄ®Ä¹¡¢¤µ¤é¤Ë¶áÎÙ¤ÎÈôÄ»»³¤Ëµï¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¼Â¶È²È ½ÂÂô±É°ì¤é¤Î¿ÔÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÎ¤ÄÍ¤òÈò¤±¤¿µ°Æ»¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â¡¢Æ»Ï©¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Î°ìÎ¤ÄÍ¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¾å²¼Àþ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ëÀþ·Á¤Ç¤¹¡£
¡ü»ËÀ×ÊÝ¸î¤Ç¡ÖÊâÆ»¤ò¶Ê¤²¤¿¡×
¡¡»ÖÂ¼°ìÎ¤ÄÍ¤ÏÃæ»³Æ»¤ÇËÜ¶¿¿¹Àî½É¡¢ÈÄ¶¶Ê¿Èø½É¤ËÂ³¤¯3ÈÖÌÜ¤Î°ìÎ¤ÄÍ¤Ç¡¢Ãæ»³Æ»¤ò¶´¤à¤è¤¦¤ËÂÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀ¼£´ü¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î°ìÎ¤ÄÍ¤¬¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÖÂ¼°ìÎ¤ÄÍ¤Ï1923Ç¯¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ»³Æ»¤Î³ÈÉý¹©»ö¤ÎºÝ¡¢ÅÚº½¤ÎÎ®½Ð¤«¤é°ìÎ¤ÄÍ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¼þ°Ï¤ËÀÐÀÑ¤ß¤Ë¤è¤ëÊä¶¯¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¤½¤Î¸å¡¢Ãæ»³Æ»¤¬ÂÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÎ¤ÄÍ¤Î´Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¡¢¾å²¼5¼ÖÀþ¤Ø¤È³ÈÉý¤µ¤ì¤¿ºÝ¤â¡¢¾å¤êÀþÂ¦¤ÎÊâÆ»¤ò°ìÎ¤ÄÍ¤ÎÎ¢Â¦¤Ø±ª²ó¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨¡¢°ìÎ¤ÄÍËÜÂÎ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÀ×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡ª¢ªÆ»Ï©¤ò¡Ö³¤¡×¤Ø¡ª
¡¡Æ»Ï©¤ò¿·¤¿¤Ë·úÀß¤¹¤ëºÝ¡¢·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤«¤é¸Å¤¤»þÂå¤Î°äÀ×¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¸Ç¼Â¼ÃçÇñ¤Î¹ñÆ»58¹æ¡£Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¬³¤Â¦¤ËÂç¤¤¯±ª²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿¢Â¼Í´²ð»£±Æ¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿°äÀ×¤ÏÃÏÃæ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Àè¤Ëµó¤²¤¿°ìÎ¤ÄÍ¤Î¤è¤¦¤ËÆ»Ï©¤È¤Î¶¦Â¸¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢È¯·¡Ä´ºº¤ò½ª¤¨¤¿¤Î¤Á¤ËÆ»Ï©¤òÄÌ¤¹¤«¡¢Æ»Ï©¤½¤Î¤â¤Î¤ò±ª²ó¤µ¤»¤Æ°äÀ×¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÆ»Ï©¤è¤ê°äÀ×¡×¤òÁªÂò¤·¤¿Îã¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²Æì¸©¤Ç¤Ï1974Ç¯¡¢ÍâÇ¯¤Ë¹µ¤¨¤¿¡Ö²Æì¹ñºÝ³¤ÍÎÇîÍ÷²ñ¡Ê³¤ÍÎÇî¡Ë¡×¤Î´ØÏ¢»ö¶È¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÆ»58¹æ¤Î²þÎÉ¹©»ö¤ÎºÝ¡¢Æ»Ï©Í½ÄêÃÏ¤Ç¤¢¤ë²¸Ç¼Â¼¡Ê¤ª¤ó¤Ê¤½¤ó¡ËÃçÇñÃÏ¶è¤Ç¡¢2500¡Á3000Ç¯Á°¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë½»µïÀ×¤ä³ÄÍ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸«¤Ï´ØÏ¢³Ø²ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²Æì¸©Ì±¤Î´Ö¤Ç¹¤¯ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÝÂ¸¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¸©Ì±¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢²Æì¸©¤ª¤è¤Ó²Æì³«È¯Ä£¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï°äÀ×ÊÝÂ¸¤Î¤¿¤á¡¢¥ë¡¼¥È¤ò³¤Â¦¤ËÂç¤¤¯±ª²ó¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÃçÇñ°äÀ×¤ËÎÙÀÜ¤·³«Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö²¸Ç¼Â¼ÇîÊª´Û¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃçÇñ°äÀ×¤Î»þÂå¤ò´Þ¤á¤¿²¸Ç¼Â¼¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¸¼¨¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üÄ¶½ÅÍ×¶è´Ö¤À¤«¤é°äÀ×²õ¤½¤¦¤«¢ª¡ÈÎ¾Î©¡É¤Ø
¡¡ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Ç¤Ï1978Ç¯¡¢¾ÂÄÅ±Ø¤ÎËÌÌó2km¤Î»Ô³¹ÃÏ¤«¤éÅìÆüËÜºÇ¸Åµé¤ÎÂçµ¬ÌÏÁ°Êý¸å±ßÊ¯¡Ö¹âÈø»³¸ÅÊ¯¡×¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ì½ê¤ÏÈ¯¸«°ÊÁ°¤ËÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©Í½ÄêÃÏ¤È¤·¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÂÄÅ±Ø¤«¤é¹ñÆ»1¹æ¡¢Æ±246¹æ¡¢¤½¤·¤ÆÅìÌ¾¡¦¿·ÅìÌ¾¡¦°ËÆ¦½Ä´ÓÆ»¤ò·ë¤ÖÀþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾ÂÄÅ»Ô¤Ï2015Ç¯¤ËÆ»Ï©·úÀß¤òÍ¥Àè¤·¡¢¸ÅÊ¯¤ò¼è¤ê²õ¤¹Êý¿Ë¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Àî¾¡Ê¿ÂÀÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬Æ»Ï©·úÀß¤È¸ÅÊ¯ÊÝÂ¸¤ÎÎ¾Î©¤òµá¤á¡¢»Ô¤ÏÊý¿Ë¤òÅ¾´¹¡£°äÀ×¤ÎÊÝÂ¸¤ÈÆ»Ï©À°È÷¤ÎÎ¾Î©¤¬ÌÏº÷¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤È¶¶¤Ç¸ÅÊ¯¤òÈò¤±¤ëÀþ·Á¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¸ÅÊ¯¤Ï¤½¤Î¸å¤Î2024Ç¯10·î¡¢¹ñ»ËÀ×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¾ÂÄÅÆî°ì¿§Àþ¤Ï¡¢15Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ2025Ç¯7·î¤ËÃå¹©¡¢¤Þ¤º¶¶¤ò»ÃÄê2¼ÖÀþ¤Ç³«ÄÌ¤µ¤»¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥È¥ó¥Í¥ë¤ò¶¡ÍÑ¤·¤Æ4¼ÖÀþ²½¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
»ÔÄ¹Áªµó¤ÎÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿°äÀ×ÊÝÂ¸
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡Ö°äÀ×¤ÎÊÝÂ¸¤ÈÆ»Ï©¡×¤¬¡¢Áªµó¤ÎÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºë¶Ì¸©ËÌËÜ»Ô¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÚÃÏ¶è²èÀ°Íý»ö¶ÈÃÏÆâ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ç¡¼¥Î¥¿¥á°äÀ×¡×¤ÎÊÝÂ¸¤Î¤¢¤êÊý¤¬Âç¤¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î©¸õÊä¤·¤¿¸½¿¦¤Ï¡ÖÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¤ò±ª²ó¤µ¤»¤Æ°äÀ×¤òÊÝÂ¸¤·¡¢¹ñ»ØÄê»ËÀ×²½¤ò¿Þ¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¿·¿Í¸õÊä¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¶è²èÀ°Íý¤òµÞ¤°¤è¤¦¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¿¦¤¬¥À¥Ö¥ë¥¹¥³¥¢¤Ç¤Î°µ¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁªµó·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢ËÌËÜ»Ô¤Ï°äÀ×¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤ò¶è²èÀ°Íý»ö¶È¶è°è¤«¤é½ü³°¤·¡¢ÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¤Ï°äÀ×¥¨¥ê¥¢¤ÎÀ¾Â¦¤òÂç¤¤¯±ª²ó¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤·À°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥Ç¡¼¥Î¥¿¥á°äÀ×¤â¤Þ¤¿2024Ç¯10·î¤Ë¹ñ»ËÀ×¤Ø»ØÄê¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤2025Ç¯8·î¤ËÅÔ»Ô·×²èÊÑ¹¹¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£