¢¡ÊÆ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥í¥Ã¥ÆÁª¼ê¸¢¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£´Æü¡¢ÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¥Û¥¢¥«¥ì¥¤£Ã£Ã¡á£¶£µ£¶£¶¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡£±ÂÇº¹£²°Ì¤Ç½Ð¤¿ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ËÜ³Ê»²Àï£³Ç¯ÌÜ¤Î¾¡¤ß¤Ê¤ß¡ÊÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ë¤Ï½éÍ¥¾¡¤Ë£²ÂÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±£¶ÈÖ½ªÎ»»þ¤Ë¾¡¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥ç¡¼¥¸¥å¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥æ¥ß¥ó¡Ê¤È¤â¤Ë´Ú¹ñ¡Ë¤Î£³¿Í¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ÖÂçº®Àï¡££¶¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£³¥Ü¥®¡¼¤Î£¶£¹¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»£±£µ¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£³°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¥Î¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£²£²ºÐ¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥æ¥ß¥ó¤¬¾å¤¬¤ê£´Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼Äù¤á¤Ç£¶£·¤È¿¤Ð¤·¤Æ£±£·¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ï¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¸å¤ËÃæ·Ñ¶É£×£Ï£×£Ï£×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡Ö½Ð¤À¤·¤ÇËÜÅö¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤¬£²¤ÄÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤ÇÁ°È¾¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢£²¤Ä¥Ü¥®¡¼¤¬Íè¤Æ¤«¤éÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÁÈ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¿¤Ð¤»¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£±ÈÖ¤Ç£µ¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¤¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¤Î´ä°æÌÀ°¦¤ËÊÂ¤Ö¤È¡¢£²ÈÖ¤Ç¥Ð¥ó¥«¡¼¤«¤éÊü¤ê¹þ¤ßÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡££¶ÈÖ¤Ç¤Ï¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤£±£¶¥¢¥ó¥À¡¼¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¡¢°ì»þ¤Ï¸åÂ³¤ò£²ÂÇ¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤Ï½ç°Ì¤¬¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ëÅ¸³«¡££±£´ÈÖ¤Î£³¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ü¥®¡¼¤Ç´ÙÍî¸å¡¢£±£µ¡¢£±£¶ÈÖ¤È¥Ô¥ó¤½¤Ð¤Ë¤«¤é¤á¡¢Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÇºÆ¤ÓÊÂ¤ó¤À¡£¡ÖÍ¥¾¡¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¹¶¤áÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡££±£¶ÈÖ¤Ï¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÂÇ¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤·¤«¤·¡¢£±£·ÈÖ¤Ç¥°¥ê¡¼¥óº¸¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¥Ü¥®¡¼¤ò¤¿¤¿¤¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡£²½µÁ°¤Î¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï½éÆü¤ò¼ó°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¤¬¡¢°Å·¸õ¤ÇÂç²ñ¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ëÉÔ±¿¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥´¥ë¥Õ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£½µ¤Ï¥Ñ¥Ã¥È¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿£±½µ´Ö¡£¤¢¤È¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥Ñ¥Ã¥È¤¬¤«¤ß¤¢¤¨¤ÐÍ¥¾¡¤ÏËÜÅö¤Ë¼ê¤ÎÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Íè½µ¤«¤é¤Þ¤¿ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£