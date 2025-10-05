¶¯¤µ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¤Ë¸«¹û¤ì¤ë¡ª¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÊÌ·æºî¥¿¥¤¥à¥Ô¡¼¥¹18ËÜ¡ÚGoodsPress¡È»þ·×Âç¸¦µæ¡É2025-2026¡Û
¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÈÎ¦¡É ¡È³¤¡É ¡È¶õ¡É¤Î3¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤³¤½¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³Æ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¸½Âå¤ÎÌ¾ºî¤ò¸·Áª¤·¤¿¡£¤È¤¤Ë¤ÏÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥®¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë¤È¤¤Ë¤Ï½êÍÍß¤òËþ¤¿¤¹¥¢¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½Èþ¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡ãÎ¦¡ä
1. ¥À¥¤¥¢¥ë¤«¤éÇÁ¤¯¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤¬°õ¾ÝÅª
¥Î¥ë¥±¥¤¥ó
¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥¹ ¥¹¥±¥ë¥È¥ó 40mm N3008.07S01.G01.R01¡×¡Ê69Ëü3000±ß¡Ë
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤¬Ê¸»úÈ×¤«¤é¸«¤¨¤ë¥¹¥±¥ë¥È¥ó»ÅÍÍ¤Ç¶îÆ°¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç½êÍ´¶¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£316L¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë100m¤ÎËÉ¿åµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥Õ¥Í¥¹ÌÌ¤â¹âµ¡Ç½¡£¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¹âÀºÅÙ¤Ê¥Î¥ë¥±¥¤¥ó¥¥ã¥ê¥Ð¡¼ NB08S¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚSPEC¡Û¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º40mm¡¢¼«Æ°´¬¤¡Ê¥Î¥ë¥±¥¤¥ó¥¥ã¥ê¥Ð¡¼NB08S¡Ë¡¢316L SS¥±¡¼¥¹¡¢COSCÇ§Äê¥¯¥í¥Î¥á¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥ÖÌó41»þ´Ö¡¢100mËÉ¿å¡¢Î¾ÌÌÌµÈ¿¼Í¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬¥é¥¹
2. ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤â´ò¤·¤¤GMTµ¡Ç½ÅëºÜ
¥Á¥å¡¼¥À¡¼
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥¤ ¥×¥í M79470-0005¡×¡Ê¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡§59Ëü5100±ß¡Ë
¥µ¥Æ¥ó»Å¾å¤²¤Î¸ÇÄê¥Ù¥¼¥ë¤È¥¤¥¨¥í¡¼¤ÎºÙÄ¹¤¤24»þ´ÖÉ½¼¨¤Î¥¹¥Î¡¼¥Õ¥ì¡¼¥¯¿Ë¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯1ËÜ¡£Ä¹¤¤Êý¤Î¥¹¥Î¡¼¥Õ¥ì¡¼¥¯¿Ë¤¬ÃåÍÑ¼Ô¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¤¥à¤ò¼¨¤·¡¢Ã»¤¤Êý¤¬¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥¤¥à¡Ê¸½ÃÏ»þ¹ï¡Ë¤ò¼¨¤¹¡£Èþ¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ê¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚSPEC¡Û¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º39mm¡¢¼«Æ°´¬¤¡Ê¥¥ã¥ê¥Ð¡¼MT5652 COSC¡Ë¡¢¥¹¥Á¡¼¥ë¥±¡¼¥¹¡Ê¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¡õ¥µ¥Æ¥ó»Å¾å¤²¡Ë¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥ÖÌó70»þ´Ö¡¢200mËÉ¿å¡¢¥É¡¼¥à·¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹
¢¥¥»¥é¥ß¥Ã¥¯À½¤Î¥¢¥ï¡¼¥Þ¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î±ï¼è¤ê¤¬¡£¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÎÏ¶¯¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À
¢¥¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯°Ê³°¤Ë¥ì¥¶¡¼¤È¥é¥Ð¡¼¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÁÇºà¤ä¥Ö¥ì¥¹¥¿¥¤¥×¤âÁªÂò²ÄÇ½
3. ¥«¡¼¥Ü¥óÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·ÚÎÌ¤«¤Ä·øÏ´¤Ê1ËÜ
¥Ó¥¯¥È¥ê¥Î¥Ã¥¯¥¹
¡ÖI.N.O.X. AUTOMATIC 242021.1¡×¡Ê¥«¡¼¥Ü¥ó¥±¡¼¥¹¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ä¡¼¥ëÉÕ¤¡§23Ëü1000±ß¡Ë
·ÚÎÌ¤Ê¥«¡¼¥Ü¥óÊ£¹çÁÇºà¤ò¥±¡¼¥¹¤Ë»ÈÍÑ¡£¥¹¥¤¥¹¤Î¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÀß·×¡¦À½Â¤¡¢¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢200m¤Þ¤Ç¤ÎËÉ¿åµ¡Ç½¤ÈISO1413Ç§Äê¤ÎÂÑ¾×·âÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ÉÂî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Èþ¤·¤¯¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ë»÷¹ç¤¦ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡ÚSPEC¡Û¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º41mm¡¢¼«Æ°´¬¤¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥±¡¼¥¹¡¢200mËÉ¿å¡¢¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¢5Ç¯ÊÝ¾Ú
¢¥¥±¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡£¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ä¡¼¥ë¤Î³¨¤ÈÀºåÌ¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸ÄÀÅª
4. °Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê»þ¹ï¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë
¥·¥Á¥º¥ó
¡ÖPROMASTER LAND AT6080-53L¡×¡Ê8Ëü8000±ß¡Ë
¥±¡¼¥¹¤È¥Ð¥ó¥É¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ï½ý¤Ë´è¾æ¤Ç»¬¤Ó¤Ë¤¯¤¯¡¢È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¤òºÎÍÑ¡£ÂÀÍÛ¸÷¤ä¼¼Æâ¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¸÷¤òÅÅµ¤¤Ë´¹¤¨Ä¹»þ´ÖÆ°¤Â³¤±¤ë¥¨¥³¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¥Ç¥¤&¥Ç¥¤¥Èµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Äê´üÅª¤ÊÅÅÃÓ¸ò´¹¤Î¼ê´Ö¤â¤Ê¤¯¤«¤Ä¼ÂÍÑÅª¤À¡£
¡ÚSPEC¡Û¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º39mm¡¢¸÷È¯ÅÅ¥¨¥³¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡Ê¥¥ã¥ê¥Ð¡¼H100¡Ë¡¢SS¥±¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥ÖÌó1Ç¯¡Ê¥Ñ¥ï¡¼¥»¡¼¥ÖºîÆ°»þ¡Ë¡¢300mËÉ¿å¡¢µåÌÌ¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¡ÊÌµÈ¿¼Í¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
¢¥¥µ¥¤¥º´¶¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤
¢¥¥¢¥é¥Ó¥¢¿ô»ú¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÈÌë¸÷½èÍý¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤¯¡¢°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤â»ëÇ§À¤¬ÎÉ¤¤
5. ¸×ÌÜÀÐ¤ÎÈþ¤·¤¤Ê¸»úÈ×¤Èµ¡Ç½À¤ÎÍ»¹ç¥â¥Ç¥ë
¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ ¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¤¥È ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ñ¥¹ 36 NL9616C-S10CJ-YTE¡×¡Ê39Ëü6000±ß¡Ë
¸÷Âô¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤µ®ÀÐ¥¿¥¤¥«¡¼¥º¥¢¥¤¡Ê¸×ÌÜÀÐ¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿Ê¸»úÈ×¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜ¤ò°ú¤¯ÆÃÊÌ¥â¥Ç¥ë¡£¥¹¥¤¥¹C.O.S.C.Ç§Äê¤Î¥¯¥í¥Î¥á¡¼¥¿¡¼»ÅÍÍ¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢80000A¡¿m¤ÎÂÑ¼§ÀÇ½¤È5000Gs¤ÎÂÑ¾×·âÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤À¡£À¤³¦¸ÂÄê1000ËÜ¡£
¡ÚSPEC¡Û¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º36mm¡¢¼«Æ°´¬¤¡ÊBALL¥¥ã¥ê¥Ð¡¼RR1103-C¡Ë¡¢904L SS¥±¡¼¥¹¡¢¥¹¥¤¥¹C.O.S.C.Ç§Äê¥¯¥í¥Î¥á¡¼¥¿¡¼¡¢100mËÉ¿å¡¢È¿¼ÍËÉ»ß¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¡¢¼«È¯¸÷¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥¬¥¹¥é¥¤¥È
¢¥¥ß¥å¡¼¥á¥¿¥ëÁÇºà¤ÎÉôÉÊ¤ò»È¤¤¼§µ¤¥·¡¼¥ë¥É¤È¤Ê¤ëÂÑ¼§¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ò·ÁÀ®¡£¹â¤¤ÂÑ¼§À¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¥¼«È¯¸÷¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥¬¥¹¥é¥¤¥È¤ÏÌë´Ö¤ä°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç»þ¹ï¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëºÝ¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë
6. ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤âÉáÃÊ»È¤¤¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥»¥¤¥³¡¼ ¥×¥í¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥¹
¡ÖALPINIST SBDC091¡×¡Ê9Ëü7900±ß¡Ë
20µ¤°µËÉ¿å¤ÈÆâÅ¾¥ê¥ó¥°¼°´Ê°×Êý°Ì·×¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤äÅÐ»³¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÆü¾ï»È¤¤¤â¹Ô¤±¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤À¡£ºÇÂç´¬¾å»þÌó70»þ´Ö¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥ÈCal.6R35¤òºÎÍÑ¡£
¡ÚSPEC¡Û¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º39.5mm¡¢¼«Æ°´¬¤¡Ê¥¥ã¥ê¥Ð¡¼6R35¡Ë¡¢SS¥±¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥ÖÌó70»þ´Ö¡¢200mËÉ¿å¡¢È¿¼ÍËÉ»ß¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹
¡ã³¤¡ä
7. 1000m¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊËÉ¿åÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤ë
¥Á¥å¡¼¥À¡¼
¡Ö¥Ú¥é¥´¥¹ ¥¦¥ë¥È¥é M2543c1a7nu-0001¡×¡Ê87Ëü3400±ß¡Ë
¿·Àß·×¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥°¥ì¡¼¥É2¤È¥°¥ì¡¼¥É5¤Î¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Ë°ÏÂÀø¿å´Ä¶¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ø¥ê¥¦¥àÇÓ½Ð¥Ð¥ë¥Ö¤òÅëºÜ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÉ¿åÀÇ½1000m¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÀÇ½¤ò¼Â¸½¡£¥Ö¥ë¡¼¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î2¿§¤ÎÌë¸÷¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ëÇ§À¤â¸þ¾å¤·¤¿¡£
¡ÚSPEC¡Û¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º43mm¡¢¼«Æ°´¬¤¡Ê¥¥ã¥ê¥Ð¡¼MT5612-U¡Ë¡¢¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥±¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥ÖÌó65»þ´Ö¡¢1000mËÉ¿å¡¢¥É¡¼¥à·¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¡¢µÕ²óÅ¾ËÉ»ß¥Ù¥¼¥ë
¢¥¥±¡¼¥¹¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¥Ø¥ê¥¦¥àÇÓ½Ð¥Ð¥ë¥Ö¤òÇÛÃÖ¡£¥±¡¼¥¹Æâ³°¤Îµ¤°µÄ´À°µ¡Ç½¤ÈËÉ¿åÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿
¢¥¥Á¥¿¥óÁÇºà¤¬»ý¤ÄÂ¸ºß´¶¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¤è¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë
8. ¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈºÇÀèÃ¼¤ÎÀÇ½¤òÎ¾Î©¡ª
¥í¥ó¥¸¥ó
¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥À¥¤¥Ð¡¼ L3.764.4.06.6¡×¡Ê54Ëü1200±ß¡Ë
2¤Ä¤Î¥ê¥å¡¼¥º¤È²óÅ¾¥Ù¥¼¥ë¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢COSC¤Ë¤è¤ë¥¯¥í¥Î¥á¡¼¥¿¡¼Ç§Äê¤ò¼õ¤±¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥º¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎISO6425µ¬³Ê¤ËÅ¬¹ç¡£¥Ù¥¼¥ë¤¬¥±¡¼¥¹Æâ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶öÈ¯Åª¤ÊÁàºî¤ä¾×·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£
¡ÚSPEC¡Û¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º39mm¡¢¼«Æ°´¬¤¡Ê¥¥ã¥ê¥Ð¡¼L888¡Ë¡¢SS¥±¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥ÖÌó72»þ´Ö¡¢300mËÉ¿å¡¢È¿¼ÍËÉ»ß¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹
¢¥¸µ¤Ï¿åÃæÃµººÍÑ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥Þ¥ê¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¤À¤¬Æ±»þ¤Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤µ¤âÉº¤¦
¢¥ÇòÊ¸»úÈ×¥â¥Ç¥ë¡ÊL3.764.4.16.6¡Ë¤â¿·ºî¤È¤·¤ÆÃç´ÖÆþ¤ê¡£µ¤ÉÊ¤äÀ¶ÎÃ´¶¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯±é½Ð¤Ç¤¤ë
¢¥¥±¡¼¥¹Î¢¤Ë¤Ï¥À¥¤¥Ð¡¼¤¬¹ï°õ¡£300£íËÉ¿å¤ÎÊ¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¼ÂÎÏ¤ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë
9. É¹²Ï¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿°Û¿§¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¥º¥¦¥©¥Ã¥Á
¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
¡Ö¥¢¥¤¥¹¥·¡¼ ¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥Ç¥¤¥È ¥¼¥í ¥ª¥¥·¥¸¥§¥ó MB134023¡×¡Ê52Ëü8000±ß¡Ë
ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤Ï¥°¥é¥Æ¥Ü¥ï¥¸¤È¤¤¤¦µ»Ë¡¤Ë¤è¤êÁõ¾þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉ¹²Ï¤Î±ü¿¼¤µ¤òÇÁ¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£´°Á´Ìµ»ÀÁÇ¤Î38mmSS¥±¡¼¥¹¤äÍÛ¶Ë»À²½½èÍý¤ò»Ü¤·¤¿¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤òÇÛ¤·¤¿µÕ²óÅ¾ËÉ»ß¥Ù¥¼¥ë¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤Ç½¨°ï¤µ¤¬¸÷¤ë¡£
¡ÚSPEC¡Û¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º38mm¡¢¼«Æ°´¬¤¡¢SS¥±¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥ÖÌó38»þ´Ö¡¢300mËÉ¿å¡¢È¿¼ÍËÉ»ß¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¡¢µÕ²óÅ¾ËÉ»ß¥Ù¥¼¥ë
¢¥Ìë´Ö¤ä°Å½ê¤Ç¤â»þ´Ö¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿Ë¤È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ÉôÊ¬¤Ë¤ÏÌë¸÷»ÅÍÍ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
10. ËÁ¸±²È¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¤Î¿·¥â¥Ç¥ë
¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ª¡¼¥·¥ã¥ó ¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸ B31 ¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯ 42 AB3111241B1A1¡×¡Ê95Ëü1500±ß¡Ë
¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°½é¤Î¼«¼ÒÀ½3¿Ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ê¥Ð¡¼B31¤òÅëºÜ¤·¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¤¥ó¥ì¥¤¤Î¥Ù¥¼¥ë¤ÏÂÑ½ýÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤ë¡£°ìÂÎ·¿¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ï¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ê¤¬¤é¤â³Î¤«¤ÊËÉ¿å»Å¾å¤²¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚSPEC¡Û¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º42mm¡¢¼«Æ°´¬¤¡Ê¥¥ã¥ê¥Ð¡¼B31¡Ë¡¢SS¥±¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥ÖÌó78»þ´Ö¡¢200mËÉ¿å¡¢È¿¼ÍËÉ»ß¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¡¢µÕ²óÅ¾ËÉ»ß¥Ù¥¼¥ë
11. 80»þ´Ö¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¤ò¼Â¸½¤·¤¿¿·¥â¥Ç¥ë
¥Æ¥£¥½
¡Ö¥·¡¼¥¹¥¿¡¼1000 ¥Ñ¥ï¡¼¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ 80 40mm T120.807.37.041.00¡×¡Ê11Ëü6600±ß¡Ë
¿·¤¿¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯80¤ò³Ë¤Ë¤·¤¿·øÏ´¤Ê40mm¥±¡¼¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢µÕ²óÅ¾ËÉ»ß¥Ù¥¼¥ë¤Ë¤Ï¥«¥é¡¼¥×¥ê¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥ß¥Í¥é¥ë¥¬¥é¥¹¥ê¥ó¥°¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹õ¿§¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êÎ©ÂÎ´¶¤È¤È¤â¤Ë¹âµé´¶¤â¤Þ¤È¤Ã¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤âÌ¥ÎÏÅª¡£
¡ÚSPEC¡Û¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º40mm¡¢¼«Æ°´¬¤¡Ê¥¥ã¥ê¥Ð¡¼11 1¡¿2'''¡Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯PVD¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°SS¥±¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥ÖÌó80»þ´Ö¡¢300mËÉ¿å¡¢È¿¼ÍËÉ»ß¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¡¢µÕ²óÅ¾ËÉ»ß¥Ù¥¼¥ë
¢¥¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥±¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¤Ï¥¹¥¤¥¹À½¤Î¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÆ°¤¤òÇÁ¤±¤ë
12. Ì¾ºî¤Î40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë
¥·¥Á¥º¥ó
¡Ö¥×¥í¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥¢¥¯¥¢¥é¥ó¥É 40¼þÇ¯µÇ°¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë JP2008-06E¡×¡Ê8Ëü2500±ß¡Ë
½éÂå¡Ö¥¢¥¯¥¢¥é¥ó¥É¡×¤ÎÅ¯³Ø¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥â¥Ç¥ë¡£¥ê¥å¡¼¥º¤ä¥×¥Ã¥·¥å¥Ü¥¿¥ó¤Î°ÌÃÖ¡¢Âç¤¤Ê¿å¿¼¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬Ãé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥ì¥¿¥ó¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï¤Ò¤Ó³ä¤ì¤äÇËÂ»¤òµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤¤»°É©¥±¥ß¥«¥ë¼Ò¤Î¼ù»éÁÇºàBENEBiOL¤òÇÛ¹ç¡£À¤³¦¸ÂÄê5800ËÜ¡£
¡ÚSPEC¡Û¥±¡¼¥¹Éý50.7mm¡¢¥¯¥©¡¼¥Ä¼°¡Ê¥¥ã¥ê¥Ð¡¼C520¡Ë¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥±¡¼¥¹¡¢ÅÅÃÓ¼÷Ì¿Ìó2Ç¯¡¢200£íÀø¿åÍÑËÉ¿å¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬¥é¥¹¡¢µÕ²óÅ¾ËÉ»ß¥Ù¥¼¥ë
¢¥¥±¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥»¥ó¥µ¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿40¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥í¥´¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡ã¶õ¡ä
13. Ç®µ¤µå¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±·Ñ¤°Èô¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î·×´ï
¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°
¡Ö¥¨¥¢¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹ B70 ¥ª¡¼¥Ó¥¿¡¼¡×¡Ê69Ëü3000±ß¡Ë
À¤³¦½é¤ÎÌµÃåÎ¦µ¤µåÀ¤³¦1¼þÈô¹Ô25¼þÇ¯¤ò¾Î¤¨¤ëµÇ°¥â¥Ç¥ë¡£»ëÇ§À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¥À¥¤¥ä¥ë¤È²¹ÅÙÊäÀµµ¡Ç½ÉÕ¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥©¡¼¥Ä¤òÅëºÜ¡£1¡¿100ÉÃ·×¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢²á¹ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤âÀµ³Î¤Ë»þ¤ò¹ï¤à¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¹âµ¡Ç½¥Ä¡¼¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¡£
¡ÚSPEC¡Û¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º43mm¡¢¥¯¥©¡¼¥Ä¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥° ¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¥¥ã¥ê¥Ð¡¼B70¡Ë¡¢¥Á¥¿¥ó¥±¡¼¥¹¡¢¥¹¥¤¥¹C.O.S.C.Ç§Äê¥¯¥í¥Î¥á¡¼¥¿¡¼¡¢ÅÅÃÓ¼÷Ì¿Ìó2Ç¯¡¢100mËÉ¿å¡¢È¿¼ÍËÉ»ß¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹
¢¥Èó¼§À¤äÂÑÉå¿©À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿·øÏ´¤Ê¥Á¥¿¥ó¥±¡¼¥¹¤Ë¼ÂºÝ¤Îµ¤µå¤Î°ìÉô¤ò¼ý¤á¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ
14. ¶õ¤ÎÎ¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë»ëÇ§ÀÈ´·²¤ÎGMT¥â¥Ç¥ë
¥Ù¥ë¡õ¥í¥¹
¡ÖBR-03 GMT ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡Ê62Ëü7000±ß¡Ë
¹Ò¶õ·×´ï¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¯¥¨¥¢¥±¡¼¥¹¤Ë3¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥óÉ½¼¨¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëµ¡Ç½À¤òÍ»¹ç¤·¤¿GMT¥â¥Ç¥ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥ì¥Ã¥É¤Î24»þ´ÖÉ½¼¨¥Ù¥¼¥ë¤È»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬À¤³¦¤òÈô¤Ó²ó¤ë¥È¥é¥Ù¥é¡¼¤Î»þ´Ö´ÉÍý¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡ÚSPEC¡Û¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º42mm¡¢¼«Æ°´¬¤¡Ê¥¥ã¥ê¥Ð¡¼BR-CAL.303¡Ë¡¢SS¥±¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥ÖÌó42»þ´Ö¡¢100mËÉ¿å¡¢È¿¼ÍËÉ»ß¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¡¢ÁÐÊý¸þ²óÅ¾¥Ù¥¼¥ë
¢¥¥Þ¥Ã¥È»Å¾å¤²¤Î¹õ¤¤Ê¸»úÈ×¤Ë¥Õ¥©¥È¥ë¥ß¥Í¥»¥ó¥¹²Ã¹©¤ÎÇò¤¤¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬ºÝÎ©¤Ä
15. ¥¢¥Ê¥í¥°¼°Áà½Ä·×´ï¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Ê¸»úÈ×¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó
¡Ö¥«¡¼¥ ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È ¥Ç¥¤¥Ç¥¤¥È Pilot Day Date Auto¡×¡Ê16Ëü8300±ß¡Ë
ÅÁÅýÅª¤Ê¥¢¥Ó¥¨¡¼¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÐÊ¤Þ¤¤¤òÄÉµá¤·¡¢¥â¥À¥ó¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡£»ëÇ§À¤¬¹â¤¤¥À¥¤¥ä¥ë¤È12»þ°ÌÃÖ¤Î¥Ç¥¤¥Ç¥¤¥ÈÉ½¼¨¤Ï¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸Èô¹Ôµ¡¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¼°Áà½Ä·×´ï¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£80»þ´Ö¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¤âÆÃÄ§¡£
¡ÚSPEC¡Û¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º42mm¡¢¼«Æ°´¬¤¡Ê¥¥ã¥ê¥Ð¡¼H-40¡Ë¡¢SS¥±¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥ÖÌó80»þ´Ö¡¢100mËÉ¿å¡¢È¿¼ÍËÉ»ß¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¡¢¥Ç¥¤¥Ç¥¤¥ÈÉ½¼¨
¢¥Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¥é¡¼¡Ù¤Ç¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Þ¥³¥Î¥Ò¡¼±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤¬ÃåÍÑ
16. ·×´ï¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Ê¸»úÈÄ¤¬ºÝÎ©¤ÄÆÃÊÌ»ÅÍÍ
¥·¥Á¥º¥ó ¥×¥í¥Þ¥¹¥¿¡¼
¡ÖSKY Blue Angels JY8078-52L¡×¡Ê11Ëü±ß¡Ë
¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥ÈÈô¹ÔÂâ¡ÖBlue Angels¡×¥â¥Ç¥ë¡£¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Î·×´ï¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Ê¸»úÈÄ¤Èµ¡ÂÎ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë½Å¸ü¤Ê¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î¥±¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤ä¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥à¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥ë¡¼¥ë¤Ê¤ÉËÉÙ¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¼ÂÍÑÀ¤â¹â¤¤¡£
¡ÚSPEC¡Û¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º45.4mm¡¢¥¯¥©¡¼¥Ä¡Ê¸÷È¯ÅÅ¥¨¥³¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡¢¥¥ã¥ê¥Ð¡¼U680¡Ë¡¢SS¥±¡¼¥¹¡¢1¡¿100ÉÃ¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥àµ¡Ç½¡¢¸÷È¯ÅÅÌó3.5Ç¯¡Ê¥Ñ¥ï¡¼¥»¡¼¥Ö»þ¡Ë¡¢200mËÉ¿å¡¢È¿¼ÍËÉ»ß¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¡¢ÁÐÊý¸þ²óÅ¾¥Ù¥¼¥ë
¢¥Ê¸»úÈÄ¤Ë¡ÖBlue Angels¡×¤Î¥Í¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£¥±¡¼¥¹Î¢¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òºÎÍÑ
17. Îò»ËÅª¥â¥Ç¥ë¤ÎDNA¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á
¥í¥ó¥¸¥ó
¡Ö¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È ¥Þ¥¸¥§¥Æ¥Ã¥¯ L2.838.4.53.9¡×¡Ê61Ëü500±ß¡Ë
1935Ç¯³«È¯¤ÎÎò»ËÅª¥â¥Ç¥ë¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡£½éÂå¥â¥Ç¥ë¤òµ¯¸»¤È¤¹¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó·¿¥±¡¼¥¹¤ÈÁÐÊý¸þ²óÅ¾¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥Ã¥É¥Ù¥¼¥ë¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤ÆÅëºÜ¡£¥È¥ì¥ó¥É´¶¤È¼ÂÍÑÀ¤ò¹â¤á¤¿ÃíÌÜºî¤À¡£
¡ÚSPEC¡Û¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º43mm¡¢¼«Æ°´¬¤¡Ê¥¥ã¥ê¥Ð¡¼L893¡Ë¡¢SS¥±¡¼¥¹¡¢¥¹¥¤¥¹C.O.S.C.Ç§Äê¥¯¥í¥Î¥á¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥ÖÌó72»þ´Ö¡¢100mËÉ¿å¡¢È¿¼ÍËÉ»ß¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¡¢ÁÐÊý¸þ²óÅ¾¥Ù¥¼¥ë
¢¥¥«¡¼¥Ö¤·¤¿·Á¾õ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó·¿¥±¡¼¥¹¤¬ÏÓ¸µ¤ÇÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£Ãå¤±¿´ÃÏ¤â²÷Å¬
18. ¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¤¬¥ë¡¼¥Ä¤Î¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë
¥ë¥ß¥Î¥Ã¥¯¥¹
¡ÖF-117 Nighthawk¡ßSkunk Works 6440 SERIES Ref. 6442.HERITAGE.SET¡×¡Ê8Ëü9100±ß¡Ë
¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡F-117 Nighthawk¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤«¤é¤Î³«È¯Í×ÀÁ¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖAIR¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É35¼þÇ¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£¥Ù¥¼¥ë¤ÈÊ¸»úÈ×¤Ë¤è¤ë2¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥óÉ½¼¨¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¥ß¥Î¥Ð¤Ë¤è¤ëÈ¯¸÷¤Ê¤É¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀÇ½¤È¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤òÂÎ¸½¡£
¡ÚSPEC¡Û¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º44mm¡¢¥¯¥©¡¼¥Ä¡ÊRonda515¡Ë¡¢¥«¡¼¥Ü¥Î¥Ã¥¯¥¹¥±¡¼¥¹¡¢ÅÅÃÓ¼÷Ì¿Ìó4Ç¯¡¢200mËÉ¿å¡¢È¿¼ÍËÉ»ß¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¡¢ÁÐÊý¸þ²óÅ¾¥Ù¥¼¥ë
¢¥Ê¸»úÈ×¤Ë¤ÏF-117 Nighthawk¤Îµ¡ÂÎ³«È¯¥Á¡¼¥à¡ÖSkunkWorks¡×¤Î¥í¥´¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó
>> ÆÃ½¸¡ÚGoodsPress¡È»þ·×Âç¸¦µæ¡É2025-2026¡Û¢¨2025Ç¯9·î5ÆüÈ¯Çä¡ÖGoodsPress¡×10·î¹æ138-143¥Ú¡¼¥¸¤Îµ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ã´Æ½¤¡¿½ÂÃ«¥ä¥¹¥Ò¥È¡¡Ê¸¡¿ÅçÅÄÍ¥ÂÀ¡¦¾®ÂôÂç²ð¡¦ÄÅÅÄ¾»¹¨¡ä
