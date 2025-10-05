¡Ú¾ÆÆù¤¤ó¤°¡Û2026Ç¯Ê¡ÂÞ¡È3000±ß¡É¡¡4000±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô¡õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉõÆþ
¡¡Êª¸ì¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¡Ë¤Î¾Æ¤Æù¿©¤ÙÊüÂêÀìÌçÅ¹¡Ö¾ÆÆù¤¤ó¤°¡×¤¬¡¢4000±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô¤äÈóÇäÉÊ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º4ÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¾ÆÆù¤¤ó¤°¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×¤ÎÃêÁª¼õÉÕ¤ò10·î6Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î»öÁ°ÃêÁªÈÎÇä¤Ç¡¢ÅöÁª¤·¤¿¿Í¤Ï2026Ç¯1·î2Æü¤«¤éÅ¹Æ¬¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥¸¥«¥´ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¡×¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È´ÇÈÄ·¿¥ë¡¼¥à¥é¥¤¥È¡×¡ÖÆùÊÁ¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥«¥Ð¡¼¡×¡Ö¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡×¡£²Á³Ê¤Ï3000±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£
¡¡ÃêÁª¼õÉÕ¤Ï10·î16Æü¤Þ¤Ç¡£¤¿¤À¤·¡¢Í½ÌóÈÎÇä¿ô¤Î¾å¸Â¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¡£1¿Í1¸Ä¤Þ¤Ç¡£ÅöÁª¤Ï¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢Æ±·î27Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£