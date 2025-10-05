¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¢¥È¥ê¡¼¥È¥¿¥¤¥à¡×¤â¡ª¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¦¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È¥á¥é¥Ë¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¦¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤¬2025Ç¯10·î3Æü(¶â)¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤é¤·¤¤¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Î¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤¹¡ª
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¦¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î3Æü(¶â)¡Á11·î3Æü(·î¡¦½Ë)
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¹¥¿¡¼¥È¡õ¥´¡¼¥ë¡§¸÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¥·¥Æ¥£¥È¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¢¥È¥ê¡¼¥È¥¿¥¤¥à¡§¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¹¾ì
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Î½©¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È
¥á¥é¥Ë¡¼¤¬¼çÌò¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡£
²¦´§¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Î¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ä¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢¿·ÅÐ¾ì¤Î¥Õ¥í¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¾ìÆâ¤ò¤ª»¶Êâ¤¹¤ë¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥È¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¢¥È¥ê¡¼¥È¥¿¥¤¥à
¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÅÓÃæ¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¹¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¢¥È¥ê¡¼¥È¥¿¥¤¥à¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¢¥È¥ê¡¼¥È¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
±«Å·»þ¤Ï¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ
¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï±«Å·¤Î¾ì¹ç¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢²°º¬¤Î¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¡¼¥±¡¼¥É¡Ö¥Ñ¥µ¡¼¥¸¥å¡×¤Ë¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È¥á¥é¥Ë¡¼¤Ë¤è¤ë¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Å·¸õ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤¿¤Á¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤òËþµÊ¡ª
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¦¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ç¤Ï¡¢½©¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
