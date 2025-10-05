¾¾°æ¼îÍýÆà¡¡·óÇ¤¤·¤¿SKE¡õAKB¤ÏÊÌ¥®¥ã¥é¡¡25ºÐ¤Ç½é¤á¤ÆÃù¶âÄÌÄ¢¤ò¸«¤¿¤é¡Ä
¡¡¸µSKE48¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤¬4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥®¥ã¥é»ö¾ð¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡12Ç¯3·î24Æü¤«¤é15Ç¯12·î24Æü¤Þ¤Ç¡¢SKE¤ÈAKB48¤ò·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾°æ¡£MC¤Î¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤«¤é¡ÖÊÌ¥®¥ã¥é¤â¤é¤¨¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬¡£¾¾°æ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¤·¡¢¡Ö¾®6¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¿Æ¤¬¡Ê¤ª¶â¤ò¡ËÁ´Éô´ÉÍý¤·¤Æ¤¿¡£ÄÌÄ¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È25ºÐ¤Ç½é¤á¤ÆÃù¶âÄÌÄ¢¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾²¬¤¬¡Ö¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©Ì´¤òÍ¿¤¨¤Æ¤è¡×¤È¤½¤Î³Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê¹þ¤à¤È¡¢¡Ö¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¦¾¾°æ¡£¤µ¤é¤Ë¾¾²¬¤¬¡ÖÎÉ¤¤¤Û¤¦¤Ç¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¾¾°æ¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤º¡£
¡¡ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¤¬¡ÖµÕ¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¾¾°æ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁÛÁü¤è¤ê¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£