ÍµÈ¹°¹Ô¡Ö²¿¤âÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤ªÁ°¡×£´·î¤«¤é³èÆ°ºÆ³«¤Î39ºÐ·Ý¿Í¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ßÈ¯Æ°
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¤Î°ËÆ£¹¬»Ê¡Ê39¡Ë¤¬4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡Ç25½©¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0»þ58Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤«¤é¥¤¥¸¤é¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¥¬¥é¥¬¥é¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£²èÌÌ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È¡¢Ê©ÄºÌÌ¤ÎÍµÈ¤È¿Ê¹Ô¤Î¹â»³°ì¼Â¤¬ÅÐ¾ì¡£ÍµÈ¤¬¡ÖÀ¸ÊüÁ÷»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Þ¤ÀÍè¤Æ¤Ê¤¤Ï¢Ãæ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÂçÎÌ¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¹²¤Æ¤Æ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤à±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¤Ê¤á¤Æ¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Â³¡¹¤È·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Áö¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£¥«¥á¥é¤¬°ËÆ£¤ò±Ç¤¹¤È¡¢ÍµÈ¤¬È¿±þ¤·¡Ö¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¤Î°ËÆ£¤â²¿¤âÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤ªÁ°¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£°ËÆ£¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
°ËÆ£¤ÏºòÇ¯8·î¤Ë¡ÖÌ¤À®Ç¯¤Î½÷À¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ç³èÆ°¤òµÙ»ß¡£ÁêÊý¤Î¹ñºêÏÂÌé¡Ê38¡Ë¤¬1¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£4·î6Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤ê¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¤Î¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤°ËÆ£¹¬»Ê¤Ï¡¢2025Ç¯4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤·¤Æ¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö°ËÆ£¤Ï¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢³èÆ°¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Áí¹ç»Ê²ñ¤ÏÍµÈ¹°¹Ô¡¢¹â»³°ì¼Â¤¬Ã´Åö¡£89¿Í¤Î·Ý¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÀÊ¤ËºÂ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ó¤º¤ÎÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¤ÏÂà¾ì¡£½Ð¾ì¼ÔºÇ²¼°Ì¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤ò±Êµ×Âà¾ì¤È¤Ê¤ë¡£