¡È¿É¸ý²òÀâ¼Ô¡É¤¬¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¹¶·â¿Ø¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ¡ÖºÇ¸å¤Î15¡Á20Ê¬´Ö¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¿É¸ý¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥¬¥ê¡¼¡¦¥Í¥ô¥£¥ë»á¤¬¡¢¸ø¼°Àï3Ï¢ÇÔÃæ¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë³å¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£4Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï4Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÈÂÐÀï¡£½øÈ×¤Ë¼ºÅÀ¸å¡¢63Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à5Ê¬¤Ë·àÅª¤Ê·è¾¡ÅÀ¤òÍá¤Ó¤Æ1¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥ê¡¼¥°ÀïÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¼ó°Ì¤ÎºÂ¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥ô¥£¥ë»á¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¸å¡¢»ä¤ÏÈà¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËËÜÅö¤Ë¼ºË¾¤·¤¿¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¼éÈ÷¤ÎÆ¯¤¤ÏÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢Èà¤é¤¬¤³¤Î»î¹ç¤ËÉé¤±¤¿ÍýÍ³¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤¬¤³¤Î»î¹ç¤ËÉé¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î15¡Á20Ê¬´Ö¡¢ÁÏÂ¤À¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Î¹¶·âÅª¥Ï¡¼¥Õ¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¡¢¤Ä¤Þ¤êÃæÈ×¤ÎÁª¼ê¤ÈFW¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¹¶·âÅªÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤ò¹óÉ¾¤·¤¿¡£
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É´ÊÃ±¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¡Ë¥¬¥¯¥Ý¡¢¡Ê¥â¥Ï¥á¥É¡¦¡Ë¥µ¥é¡¼¤Ï¾ÃÌ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Î15Ê¬´Ö¡¢¡Ê¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¡Ë¥ô¥£¥ë¥Ä¤Ï»î¹ç¤Ë¤É¤¦Íí¤á¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢·ë¶É¡Ê¥â¥¤¥»¥¹¡¦¡Ë¥«¥¤¥»¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Àþ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¹ó¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥µ¥é¡¼¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¡£Èà¤Î°ÂÄê´¶¤ä¿®ÍêÀ¡¢µ±¤¤òÈãÈ½¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤¬º£Æü¤ÎÈà¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£ÆâÂ¦¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À»þ¡¢¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢·ë¶É¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¡£¤½¤Î·èÄêÎÏ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¡Ë¥¤¥µ¥¯¤Ï»î¹ç³«»Ï»þ¤Ï±Ô¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´°Á´¤Ë»î¹ç¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Í¥ô¥£¥ë»á¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë¹â³Û¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç²ÃÆþ¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤Þ¤À¥ê¡¼¥°Àï¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Î¥ô¥£¥ë¥Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡Ö¥ô¥£¥ë¥Ä¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿»þ¡¢Èà¤Ë¤Ï¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡£»î¹ç¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤¬Èó¾ï¤ËÌ¤½Ï¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤¿¤À¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤·¡¢¿¼¤¯Æþ¤ê¤¹¤®¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¿¼¤¯Æþ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÎÙ¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤ÇÎÙ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÎÈà¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤¬Í½Â¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¼ºË¾¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤À¡×
¡¡¥Í¥ô¥£¥ë»á¤Ï²þ¤á¤Æ¡Öº£Æü¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¹ó¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¤¢¤Î4¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¢¨ÊÔÃí¡¡Éé½ý¼ÔÂ³½Ð¤Ç»î¹çÅÓÃæ¤«¤é¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬ËÜ¿¦¤Î4¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¤À¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿°Ê¾å¤Ï»î¹ç¤ò·è¤á¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¤À¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¾¡¤Ä¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÃ¯¤â¤¬¸À¤¦¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬Èà¤é¤ÎÌäÂê¤À¡×¤È¼¸Ó£¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¡¢À¤³¦¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¡¢¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Â·¤¤¡¢Í¥¤ì¤¿´ÆÆÄ¤â¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï²ò·è¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥ô¥£¥ë¥Ä¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢¥¤¥µ¥¯¤äÂ¾¤Î¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¿Ø¤È¤ÎÏ¢·ÈÊýË¡¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢½¤Àµ¤ÎÍ¾ÃÏ¤ÏÂ¿Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ´ü´Ö¤Ç½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¼¡Àá¤Ï19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï4Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÈÂÐÀï¡£½øÈ×¤Ë¼ºÅÀ¸å¡¢63Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à5Ê¬¤Ë·àÅª¤Ê·è¾¡ÅÀ¤òÍá¤Ó¤Æ1¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥ê¡¼¥°ÀïÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¼ó°Ì¤ÎºÂ¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¡£
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É´ÊÃ±¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¡Ë¥¬¥¯¥Ý¡¢¡Ê¥â¥Ï¥á¥É¡¦¡Ë¥µ¥é¡¼¤Ï¾ÃÌ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Î15Ê¬´Ö¡¢¡Ê¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¡Ë¥ô¥£¥ë¥Ä¤Ï»î¹ç¤Ë¤É¤¦Íí¤á¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢·ë¶É¡Ê¥â¥¤¥»¥¹¡¦¡Ë¥«¥¤¥»¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Àþ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¹ó¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥µ¥é¡¼¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¡£Èà¤Î°ÂÄê´¶¤ä¿®ÍêÀ¡¢µ±¤¤òÈãÈ½¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤¬º£Æü¤ÎÈà¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£ÆâÂ¦¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À»þ¡¢¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢·ë¶É¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¡£¤½¤Î·èÄêÎÏ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¡Ë¥¤¥µ¥¯¤Ï»î¹ç³«»Ï»þ¤Ï±Ô¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´°Á´¤Ë»î¹ç¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Í¥ô¥£¥ë»á¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë¹â³Û¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç²ÃÆþ¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤Þ¤À¥ê¡¼¥°Àï¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Î¥ô¥£¥ë¥Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡Ö¥ô¥£¥ë¥Ä¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿»þ¡¢Èà¤Ë¤Ï¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡£»î¹ç¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤¬Èó¾ï¤ËÌ¤½Ï¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤¿¤À¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤·¡¢¿¼¤¯Æþ¤ê¤¹¤®¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¿¼¤¯Æþ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÎÙ¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤ÇÎÙ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÎÈà¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤¬Í½Â¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¼ºË¾¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤À¡×
¡¡¥Í¥ô¥£¥ë»á¤Ï²þ¤á¤Æ¡Öº£Æü¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¹ó¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¤¢¤Î4¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¢¨ÊÔÃí¡¡Éé½ý¼ÔÂ³½Ð¤Ç»î¹çÅÓÃæ¤«¤é¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬ËÜ¿¦¤Î4¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¤À¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿°Ê¾å¤Ï»î¹ç¤ò·è¤á¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¤À¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¾¡¤Ä¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÃ¯¤â¤¬¸À¤¦¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬Èà¤é¤ÎÌäÂê¤À¡×¤È¼¸Ó£¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¡¢À¤³¦¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¡¢¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Â·¤¤¡¢Í¥¤ì¤¿´ÆÆÄ¤â¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï²ò·è¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥ô¥£¥ë¥Ä¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢¥¤¥µ¥¯¤äÂ¾¤Î¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¿Ø¤È¤ÎÏ¢·ÈÊýË¡¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢½¤Àµ¤ÎÍ¾ÃÏ¤ÏÂ¿Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ´ü´Ö¤Ç½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¼¡Àá¤Ï19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£