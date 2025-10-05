LE SSERAFIM¤Î¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡õ¥µ¥¯¥é¤È¤Ï"¥¿¥á¸ý"¤Ç...K-POP¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤È¤Î»¨ÃÌ¤«¤é¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Î°µÅÝÅª¤ÊÏÃ½Ñ¤ÈÊñÍÆÎÏ
10·î18Æü(ÅÚ)¤è¤êÁ´¹ñ4ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ëÆüËÜ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR "RE:VERIE"¡×¤¬Ëë³«¤±¤¹¤ë¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡£
¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ÎÂè°ìÀþ¤ÇÀä¤¨¤ºµ±¤¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÈà¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë"K-POP¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É"¤È¸Æ¤Ö¤ËÁê±þ¤·¤¤¡£¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸ü¤ß¤È¼ÂÀÓ¤Ï¡¢9·î25Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿"¥Ü¥¤¥×¥é2"¤³¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖBOYS II PLANET¡×¤Ç¤âÁí³ç¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ±Ô¤¤É¾²Á¤òÏ¢È¯¡£ZEROBASEONE¤Î"¸åÇÚ"¤Ë¤¢¤¿¤ëALPHA DRIVE ONE(¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó)¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·èÄê¤·¡¢K-POP¤ÎÎò»Ë¤¬ÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¸åÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤ò¸·¤·¤¯¤â²¹¤«¤¯»ØÆ³¤¹¤ë¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤¬¡¢À¤Âå¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿"Í§Ã£ºî¤ê"¤ÎÌÏÍÍ¤ò±Ç¤¹¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼ÈÖÁÈ¤¬¡Ö¥¸¥§¥Á¥ó¥°¡×¤À¡£ËèÏÃÂ¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤¬¼êÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¿ÆÌ©¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ËÜ²»¥È¡¼¥¯¤ä¥²¥¹¥È¤Î¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¿È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Þ¤Ç¡¢"¾Ð¤¤¡¢¶¦´¶¡¢ÎÁÍý"¤Î»°Çï»Ò¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Çú¾Ð¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¸¥§¥Á¥ó¥°(Jae friends)¡×¤Ç¤ÏÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¤¸ø³«±ÇÁü¤â´Þ¤á¤¿¥·¡¼¥º¥ó4¤¬¡¢10·î12Æü(Æü)¤è¤ê½÷À¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¢öLaLa TV¤Ë¤ÆÆüËÜ½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
11·î16Æü(Æü)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö#12¡×¤Ë¤Ï¡¢LE SSERAFIM(¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à)¤Î¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤È¥µ¥¯¥é¤¬ÅÐ¾ì¡£2¿Í¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¥¥à¥Á¥Á¥²¤òºî¤ë¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Ï¡Ö¥¥à¥Á¥Á¥²¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤ÏËÍ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¸ì¤ê¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¡£
"Í§Ã£"¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î"¥¿¥á¸ý"¥ë¡¼¥ë¤¬Éß¤«¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤È¥µ¥¯¥é¤«¤é¸«¤¿¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Î°õ¾Ý¤ä¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë½Ð±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÎÏÃÂê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÔ¤ßÊª¤ÎÃ£¿Í¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¯¥é¤¬¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤È¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤ËÊÔ¤ßÊª¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¡¢ºîÉÊ¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤«¤é¶ìÀï¤·¡¢¥µ¥¯¥é¤Ë¡Ö²¼¼ê¤À¤ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÅ·¤ò¶Ä¤¤¤Ç¶ì¾Ð¡£¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¿ÍÊÁ¤ÈÊñÍÆÎÏ¤¬°ú¤½Ð¤¹¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤Ë¤Ï»×¤ï¤ºËË¤¬´Ë¤à¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó4¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö#1¡×¤ÎINFINITE¡¢¡Ö#2¡×¤ÎZEROBASEONE(¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¡¢¥ê¥Ã¥¡¼¡¢¥Ï¥ó¡¦¥æ¥¸¥ó)¡¢¡Ö#3¡×¤ÎTHE BOYZ(¥µ¥ó¥è¥ó¡¢¥Ï¥ó¥Ë¥ç¥ó¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯)...¤È¡¢½øÈ×¤«¤é¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨´°Á´ÂÎ¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿INFINITE½Ð±é²ó(¡Ö#1¡×)¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÉÔÊÑ¤ÎÍ§¾ðÈëÏÃ¤«¤é¡¢ÀèÇÚ¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Ø¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤Þ¤Ç¡¢Æø¤ä¤«¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£ZEROBASEONE½Ð±é²ó(#2)¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°¦ÕÈ¤Î¶Ë°Õ¤òÅÁ¼ø¡£·ì±Õ·¿¤äMBTI¡¢¸Î¶¿¤Þ¤Ç¶¦ÄÌÅÀ¤ÎÂ¿¤¤¥Ï¥ó¥Ó¥ó¤È°Õµ¤Åê¹ç¤¹¤ëÍÍ»Ò¤âÉ¬¸«¤À¡£THE BOYZ½Ð±é²ó(#3)¤Ï¡¢ÆþÂâÄ¾Á°¤Î¥µ¥ó¥è¥ó¤È¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¡¢¡Ö°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ï¤ªÉ±ÍÍ¤Î³Ê¹¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Î´õË¾¤Ç4¿Í¤¬¤ªÉ±ÍÍ¤ËÂçÊÑ¿È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â...¡£
¤Þ¤¿¡¢11·î2Æü(Æü)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö#7¡×¤Ë¤Ï¡¢TREASURE¤Î¥¸¥Õ¥ó¡¢¥¢¥µ¥Ò¡¢¥Ï¥ë¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤ò¸ò¤¨¤¿4¿Í¤ÇÆæ²ò¤¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¤ä¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥µ¥Ò¤ä¥Ï¥ë¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤¬Î®Äª¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç²ñÏÃ¤òÅ¸³«¤·¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ê"¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë"¥È¡¼¥¯¤Ç¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤ÆLE SSERAFIM½Ð±é²ó(¡Ö#12¡×)°Ê¹ß¤â¡¢Æ±À¤Âå¤Ç¤¢¤êÄ¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ó¥½¥¯¤È¥¤¡¦¥Û¥ó¥®(FTISLAND)¤¬Â·¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö#16¡×¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬ËþºÜ¤À¡£YouTube¤Ç¤ÏÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö#20¡×¤ÎÇÐÍ¥¥³¡¦¥®¥ç¥ó¥Ô¥çÅÐ¾ì²ó¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
K-POP³¦¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹°µÅÝÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ò°ìÀÚÍ¿¤¨¤Ê¤¤"¥Á¥ó¥°(Í§Ã£)"¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥¸¥§¥Á¥ó¥°¡×¡£¤É¤ó¤Ê¥²¥¹¥È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½Ö»þ¤Ë¤½¤Î¿´¤ò³«¤«¤»¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤ÎÏÃ½Ñ¤Ë¤â²þ¤á¤ÆÓ¹¤é¤µ¤ì¤ëÈÖÁÈ¤À¡£
Ê¸¡áÀîÁÒÍ³µ¯»Ò
