¡ÖÌÜ¤Ç¤«¤¡ww¡×¥¿¥¤¥×¥í½Ð±éÇÐÍ¥¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÀ¾Àî¤¤è¤·»Õ¾¢¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¥Û¥é¡¼¤Ç¤·¤ÌWW¡×¤ÎÀ¼¡ª
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤Îº£¹¾ÂçÃÏ¤µ¤ó¤Ï10·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¥×¥í½Ð±éÇÐÍ¥¤Î¾×·â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢9ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÌÜ¤Ç¤«¤¡ww¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤½¤¦(¾Ð)¡×¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¥Û¥é¡¼¤Ç¤·¤ÌWWWW¡×¡Ö¤³¤ï¤¤¡Á¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´ã°µwwwww¡×¡ÖÀ¾Àî¤¤è¤·»Õ¾¢¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÌÜ¤ó¶ÌÈô¤Ó½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤ä¤ó¾Ð¾Ð¾Ð¾Ð¾Ð¾Ð¡×¡Ö»õ¤âÂ¿¤¤¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Ç®ÂÓÌë)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¥×¥í½Ð±éÇÐÍ¥¤Î¾×·â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´ã°µwwwww¡×º£¹¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö½Å²¬¤¯¤ó¤È¤Î¤´ÈÓ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Û¤ó¤Þ¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¤Ê¡Á¡¢º£Æü¤â¹¬¤»¤Ç¤³¤ó¤Ê´é¤·¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Æ¤«ÌÜ¤Ç¤«¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡×¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤ËÂç¤¤ÊÌÜ¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¸«³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤âÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¹ë²Ú¤Ê½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«X¤Ç¤Ï¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓSTARTO ENTERTAINMENT¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëº£¹¾¤µ¤ó¡£1·î31Æü¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÖFunky8¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¥¨¥¤¥È¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¤µ¤ó¤ä¡¢A¤§¡ªgroup¤ÎËöß·À¿Ìé¤µ¤ó¤é¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´°÷Â·¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤è¤ê¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Funky8¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Ê¸:Ç®ÂÓÌë)