¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï5Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡Ö¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡×¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡Ê10Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡Ê14Æü¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢DFÈÄÁÒÞæ¡Ê28¡á¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¥±¥¬¤Î¤¿¤áÉÔ»²²Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£DF¶¶²¬Âç¼ù¡Ê26¡á¥¹¥é¥Ó¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¡Ë¤òÂå¤ï¤ê¤Ë¾·½¸¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÄÁÒ¤Ï4Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¥¹¥Ñ¥ë¥¿Àï¤ò·ç¾ì¡£7»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¤ò³°¤ì¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶ÉESPN¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥£¥ó¥¬´ÆÆÄ¤¬»î¹çÁ°¤Ë¡ÖÈà¤ÏÎý½¬Ãæ¤ËÉé½ý¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¤«¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢°å»Õ¤«¤éº£Ä«¡¢ÀèÈ¯¤ÏÌµÍý¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Éé½ý²Õ½ê¤äÁ´¼£¤ÏÉÔÌÀ¡£²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ÃÆþ½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿8·î17Æü¤Î¥´¡¼¥¢¥Ø¥Ã¥É¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹Àï¤Ç¤Ï±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¡£Â³¤¯¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹Àï¤ò·ç¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï6»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£