¸µ¥¬¥ó¥Ó¥Ã¥ÈÌò¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡ÙºÆ¥ª¥Õ¥¡ー¤Ë¾Ã¶ËÅª ¨¡ ¡Öº£¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÇËþÂ¤Ç¤¹¡×
¡ÊMCU¡Ë¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×ー¥ë¡õ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¤Ë¤è¤ë¸¸¤Î¥¬¥ó¥Ó¥Ã¥È¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥¬¥ó¥Ó¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó:X-MEN ZERO¡Ù¡Ê2009¡Ë¤Ç¤Ï¥Æ¥¤¥éー¡¦¥¥Ã¥Á¥å¤¬Àè¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¡£¥¥Ã¥Á¥å¤ÏÆ±ºî°ÊÍè¡¢¥¬¥ó¥Ó¥Ã¥ÈÌò¤òºÆ±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ø¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤È¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥¹¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤¿µðÂç¤ÊÊª¸ì¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£ÍýÏÀ¾å¡¢²áµîºî¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·¤â¥¥Ã¥Á¥å¤Î¸µ¤Ë¥¬¥ó¥Ó¥Ã¥ÈÉüµ¢¥ª¥Õ¥¡ー¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤é¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÇÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¥Ã¥Á¥å¤ÏÊÆ¤Ç¾Ã¶ËÅª¤À¡£¡ÖÆó¿Í¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¿¿¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£Á¥¤Ï¤â¤¦½Ð¹Ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸½ºß¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ÆËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥¿¥à¤Ë¤è¤ë¥¬¥ó¥Ó¥Ã¥È¤¬ºÆÅÐ¾ìÍ½Äê¡£Á°ºî¤Ç¤Î¥³¥á¥Ç¥£Åª¤Ê¡ÈëÂ¤ê¡É¤òÉõ°õ¤·¡¢¤è¤ê¥¯ー¥ë¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥êー¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°ìÊý¡¢¥¥Ã¥Á¥å¤ÏºÇ¿·¥·¥êー¥º¡Ö¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡¦¥ê¥¹¥È ～°Ç¤ÎÏµ～¡×¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£ËÜ¿Í¤ÏÈÝÄêÅª¤À¤¬¡¢Æó¿Í¤Î¥¬¥ó¥Ó¥Ã¥È¤¬¥È¥ê¥Ã¥¯¥«ー¥É¤òÅê¤²¹ç¤¦»Ñ¤âÇÒ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
