ÉðËµ³¼ê¡¢µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥ê¡¼¥º¤È3µ¨Ï¢Â³¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó
¡¡JRA¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµ³¼ê¡¦ÉðË¡Ê56¡Ë¤¬¡¢ÃÏ¸µ¡¦µþÅÔ¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ëÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°¡ÖµþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥ê¡¼¥º¡×¤È¡¢2025¡Á26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¥´¡¼¥ë¥É¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç10·î2Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Éðµ³¼ê¤Î»Ù±ç¤Ï¤³¤ì¤Ç3µ¨Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡·ÀÌó¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤Î»Ù±ç·ÁÂÖ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊâ¤ß¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¸å²¡¤·¤¹¤ë·Á¤À¡£¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Éðµ³¼ê¤Îµ±¤«¤·¤¤ÀïÀÓ¤È¤·¤Æ¡ÖJRAÄÌ»»4608¾¡¡Ê2025Ç¯10·î2Æü¸½ºß¡Ë¡×¡ÖG1¾¡Íø¿ô127¡×¡ÖÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼»Ë¾åºÇÂ¿6¾¡¡×¡ÖÂè68²óÍÇÏµÇ°Í¥¾¡¡×¤Ê¤É¤ÎµÏ¿¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥ê¡¼¥º¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óKYOTO³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¾¾Åç¹ãÂÀ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤«¤éº£¥·¡¼¥º¥ó¤â±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉðËµ³¼ê¤È¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÎÍÍ¤Ë¡¢²æ¡¹¤âÆüËÜ°ì¤Î·Ê¿§¤ò¤ß¤é¤ì¤è¤¦¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×