¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤Î¡ÖÎ©Ìò¼Ô¡×Ä¾Á°ÊóÆ»¤Ë¶ì¸À¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤¬100É¼¤òÄ¶¤¹¡Ä¤³¤ì¤¬Âç´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Î¾¾Åç¤ß¤É¤ê¸µË¡Áê¡Ê69¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°9»þ54Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Á°Æü¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç»Ù±ç¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¡Ê64¡Ë¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÏÃÂê¤òÆÃ½¸¡£ÀÖ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î¾¾Åç»á¤Ï¡Ö¹â»Ô¿·ÁíºÛÃÂÀ¸¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¾Ð´é¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹â»Ô»á¤¬1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç183É¼¡ÊµÄ°÷É¼64¡¢ÃÏÊýÉ¼119¡Ë¡¢¾®Àô»á¤¬164É¼¡ÊµÄ°÷80¡¢ÃÏÊýÉ¼84¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¡£TBSÀ¯¼£Éô¤Î¼¼°æÍ´ºî¥Ç¥¹¥¯¤Ï¡Ö²æ¡¹¤â¿Ø±Ä¤â¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¾®Àô»á¤¬80É¼¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Ø±Ä¤Ï100É¼¶á¤¯¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Æ¥ÞÌäÂê¡×¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¾¾Åç»á¤Ï¤³¤³¤Ç¡ÖÄ¾Á°¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¹â»Ô¤ÏµÄ°÷É¼50É¼¤°¤é¤¤¤Ç¹¤¬¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£¾®Àô¤µ¤ó¤¬100É¼¤òÄ¶¤¹Àª¤¤¡Ù¡£¤³¤ì¤¬Âç´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£ÆÉ¤ß¤¬´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¸À¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÉ¬»à´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡¢½é´ü¤ËÍê¤ó¤ÀÁê¼ê¡¢ÀäÂÐ¥À¥á¤Ê¿Í¤òÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ²ó¤Ã¤Æ¡×¤È³èÆ°¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÃæ¤Ë¤Ï¡ØÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤Î»ÑÀª¤È¡¢¤½¤ì¤«¤éÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï°ã¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆ¤ÏÀ²ñ¤ÎÃæ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤«¤é¡¢°Â¿´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂ¾¤ÎÃç´Ö¤ËÅÁ¤¨¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤¢¤ë¤¤¤Ï¶¯¤¤½÷¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤·¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤Î²ð¸î¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¤´Î¾¿Æ²ð¸î¤µ¤ì¤Æ¡¢¤´¤ß¤ÎÊ¬ÊÌ¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ç¡¢½µËö¤ËÆàÎÉ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ»ÅÊ¬¤±¤Æ¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤ËÍê¤ó¤À·Ð¸³¤«¤é¡¢ÁíÌ³Âç¿Ã¤Î»þ¤Ë¡¢¹âÎð¼Ô¤Î²ÈÄí¤ä¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î²ÈÄí¤Î¥´¥ß¤ò¸ÍÊÌ¼ý½¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¤¤í¤¤¤íÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¯ÀâÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ð»É¤µ¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°åÎÅ²ð¸î¤ÎÌäÂê¤È¤«¡¢¤ä¤Ï¤êºÙ¤«¤¤Æ°¤¤ò»ä¤¿¤Á¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤Ë¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ßÅª¤Ë¤ÏÈÖ¶¸¤ï¤»¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¼Â´¶¤È¤·¤Æ¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÆÉ¤ß¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¾¾Åç»á¤Ï¡Ö¡ÊµÄ°÷É¼¡Ë64É¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¡¢¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦°ìÈÖ¤Î¤È¤³¤í¤Ï½Ð¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£