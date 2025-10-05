¡Ú³®ÀûÌç¾Þ¡Û¥°¥ê¡¼¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÉðËµ³¼ê¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡ÄÆüËÜÇÏ3Æ¬¤¬À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ø¡¡
¡¡²¤½£¶¥ÇÏ¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤¹¤ë°ìÀï¡¢Âè104²ó³®ÀûÌç¾Þ¡ÊG1¡¦¼Ç2400m¡Ë¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÏÆ±Æü22»þ¤«¤é¥°¥ê¡¼¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
Ê¡±ÊÍ´°ìÄ´¶µ»Õ¡¢ÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¤¬ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¡ª¡ÄABEMA¤¬¡Ö2025³®ÀûÌç¾Þ¡×¤òÌµÎÁÀ¸Ãæ·ÑÆüËÜÀª¤ÎÈá´ê¤«¤«¤ë
¡¡º£Ç¯¤Î³®ÀûÌç¾Þ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¡ÊÅÄÃæÇî¹¯¡Ë¡¢¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡Êºä¸ýÃÒ¹¯¡Ë¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡ÊÀÆÆ£¿ò»Ë¡Ë¤Î3Æ¬¤¬Ä©Àï¡£¤¤¤º¤ì¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÁ°¾¥Àï¤òÀ©¤·¤¿¼ÂÎÏÇÏ¤Ç¡¢Èá´ê¤ÎÆüËÜÀª½éÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Ãæ·ÑÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉðËµ³¼ê¤¬½Ð±éÍ½Äê¡£²¤½£±óÀ¬¤Î·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÌ¾¼ê¤¬¡¢¸½ÃÏ¤ÎÇÏ¾ì·¹¸þ¤äÅ¸³«¤Î¸°¤òÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ë¡£À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤Î·èÀï¡£²¤½£¤Î¶¯¹ëÀª¤Ë¡¢ÆüËÜÇÏ3Æ¬¤¬¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡½¡½Îò»ËÅª½Ö´Ö¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£