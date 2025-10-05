¥¢¥À¥à¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¡õ¥¢¥ó¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤¬¶¦±é·èÄê ¨¡ ¥í¥ó¡¦¥Ï¥ïー¥É´ÆÆÄ¤Î¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÀïÁè±Ç²è¤Ç
¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢¡Ø¥×¥é¥À¤òÃå¤¿°Ëâ¡Ù¡Ê2006¡Ë¡Ø¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Æ¥éー¡Ù¡Ê2014¡Ë¤Î¥¢¥ó¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤¬¡¢µð¾¢¥í¥ó¡¦¥Ï¥ïー¥É´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¼ÂÏÃ±Ç²è¡ØAlone at Dawn¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¥À¥ó¡¦¥·¥ê¥ó¥°¡õ¥í¥ê¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¡¦¥í¥ó¥°¥Õ¥ê¥Ã¥Ä¤Ë¤è¤ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¡ØÊÆÆÃ¼ìÉôÂâCCT »Ë¾åºÇ°¤ÎÅ±ÂàÀï¡Ù¡ÊË®ÌõÈÇ¡§ÁáÀî½ñË¼¡Ë¤ò±Ç²è²½¤¹¤ë¤â¤Î¡£2002Ç¯3·î¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥«¥¤¥À¤È¤ÎÀïÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿ÊÆ·³¤Ï¡¢ºîÀï¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤ÎµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£±ç·³¤Ê¤·¤ÎÀäË¾Åª¾õ¶·¤Ç¡¢¶õ·³»Ø´ø´±¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥óÁâÄ¹¤ÏÃç´Ö¤ÎÊ¼»Î¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËÌ¿¤¬¤±¤ÇÀï¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
À½ºî¿Ø¤Ï¸¶ºî¤¬2019Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤ë°ÊÁ°¤«¤é±ÇÁü²½¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¥¢¥Ý¥í13¡Ù¡Ê1995¡Ë¤ä¡Ø¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ù¡Ê2001¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÏÃ±Ç²è¤ÎÌ¾¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ïー¥É¤¬µÓËÜ¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢¸µ³¤Ê¼Ââ°÷¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤â½Ð±é¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µÓËÜ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¡Ö¥±¥¤¥Ö¡¦¥ì¥¹¥¥åー¡§¥¿¥¤Æ¶·¢·è»à¤Îµß½Ð¡×¡Ê2022¡Ë¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¬¥ó¡£°ÊÁ°¤ÎµÓËÜ¤Ï¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Î¥¨¥ê¥ó¡¦¥¯¥ì¥·¥À¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤È¡¢ÆÍÁ³¤Î¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥µ¥ô¥¡¥ó¡×¤Î¥¨¥¤¥ßー¡¦¥Ïー¥Ä¥©¥°¤¬¼¹É®¤·¤¿¡£
ÇÛµë¤ÎAmazon MGM Studios¤Ï¡¢ËÜºî¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·à¾ì¸ø³«¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£¥Ï¥ïー¥É¤ÎÀ½ºî²ñ¼ÒImagine Entertainment¤È¤Ï¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ë¥Ã¥¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¸¥åー¥É¡¦¥í¥¦¡õ¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡õ¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¦¥«ー¥Óー¡õ¥·¥É¥Ëー¡¦¥¹¥¦¥£ー¥Ëー¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ÎÂ·¤Ã¤¿¥Ï¥ïー¥É´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ê2025¡Ë¤â¡¢Amazon ¤Ë¤Æ10·î24Æü¤è¤êÆüËÜ¤ò´Þ¤à³¤³°»Ô¾ì¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¡Ø¥¨¥Ç¥ó ～³Ú±à¤Î²Ì¤Æ～¡Ù¤Ê¤É¥Ï¥ïー¥É¤Î¶áºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥³¥Êー¡¢¡Ø¥Á¥§¥êー¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¦¥°¥ê¥·¥ã¥à¡¢¡Ø¥¿¥¤¥éー¡¦¥ì¥¤¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥å¥¦¥©ー¥ë¤é¡£¸¶ºî¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¥À¥ó¡¦¥·¥ê¥ó¥°¤¬·³»ö´Æ½¤¤òÌ³¤á¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¡õ¥¢¥ó¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡¦¥¿¥¤¥à ¤¢¤ëÆü¡¹¤Î¾ÓÁü¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥°¥ì¥¤´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¿·ºî±Ç²è¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤Ï´ë²è¤òÎ¥Ã¦¡£¸åÇ¤¤Ë¤Ï¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë»£±Æ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤¤¤è¤¤¤è½é¥¿¥Ã¥°¡¢¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡£
