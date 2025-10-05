ÇÐÍ¥¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¸«¤»¤¿°µÅÝÅª¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬ÏÃÂê¡ª¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤Ë»ëÀþÅ£ÉÕ¤±
ÇÐÍ¥¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÆùÂÎÈþ
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤ÏºÇ¶á¡¢¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTOM FORD¡Ê¥È¥à ¥Õ¥©¡¼¥É¡Ë¡×¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Èà¤Ï¥Ó¡¼¥º¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤¿¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÇÀ®½Ï¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤òÉ½¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¿ôÉ´¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡×¤òÏ¢¸Æ¤·¡¢Ç®¤¤È¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ä¸½ÃÏ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤â¡¢¤¬¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿ÂÎ·¿¤ÈÍ¾Íµ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë°§»¢¤¹¤ëÈà¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤¬²ñ¾ìÆþ¤ê¤¹¤ëÆ°²è¤È¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡ÖTOMFORD¡×¤òÃæ¿´¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢¿ôÉ´Ëü²ó¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤Ï¥Ñ¥ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Î3ÆüÌÜ¤Ë°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òºÆ¤Ó¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤ÏºÇ¶áNetflix¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¡¢Íè¤ë11·î5Æü¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ØÙÔÂ¤¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡Ù¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯7·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®·à¾ì¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï2008Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥°¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ù¤«¤é¡£ÍâÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥½¥ëÌô¶É¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¡Ù¡ÊKBS¡Ë¤Ç°ì²È¤ÎËö¤Ã»Ò¥½¥ó¡¦¥ß¥×¥ó¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£2014Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø´ñ¹Ä¹¡¡Ù¡ÊMBC¡Ë¤òµ¡¤Ë¡¢°ìÌö´ÚÎ®¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¾å¤²¤¿¡£½é´ü¤ÎºîÉÊ¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ç®¤¤¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£