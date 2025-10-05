¡ÚµþÅÔ£´£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Û¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤¬ÎÏ¶¯¤¯È´¤±½Ð¤·¤Æ£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ë¡¡¼ò°æ³Øµ³¼ê¡ÖÄ´¶µ¤Ç¤ÎÎÏÄÌ¤êÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡£±£°·î£µÆü¤ÎµþÅÔ£´£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¼Ç£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£²Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡ÊÌÆ¡¢·ªÅì¡¦À¾±àÀµÅÔ±¹¼Ë¡¢Éã¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º¡Ë¤¬Ã±¾¡£³¡¦£²ÇÜ¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬£±£°ÉÃ£°¡ÊãÄ½Å¡Ë¡£
¡¡¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¥Ï¥Ê¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌµÍý¤»¤º£²ÈÖ¼ê¤Ë¹µ¤¨¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¥ê¥º¥àÎÉ¤¯ÄÉÁö¡£Ä¾Àþ¤Ç¤Ï°È¾å¤¬¼ê¹Ë¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¥°¥¤¥°¥¤¤È²ÃÂ®¤·¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥¤ò¤Û¤Ü»È¤ï¤º¡£È´·²¤Î¼ê±þ¤¨¤ÇÎÏ¶¯¤¯È´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢£²Ãå¤Î¥Ò¥Ð¥ê¥Î¥³¡ÊµµÅÄ²¹¿´µ³¼ê¡Ë¤Ë£±ÇÏ¿È£±¡¿£´º¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¼ò°æ³Øµ³¼ê¤Ï¡Ö¾®ÊÁ¤À¤±¤É¤¹¤´¤¯Á°¸þ¤¤Ç¡¢Ä´¶µ¤â¤¤¤¤Æ°¤¤Ç¤·¤¿¡£Àþ¤ÎºÙ¤¤ÇÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤È¥¹¥Æ¥Ã¥¤òÃ¡¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³°¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤¬»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸ª¥à¥Á¤À¤±¤Ç¤º¤Ã¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤ÏËÜÅö¤ËÄ´¶µ¤Ç¤ÎÎÏÄÌ¤êÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¡¡À¾±àÀµÄ´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¿·ÇÏÀï¸þ¤¤À¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´¶µÄÌ¤ê¤Î¤¤¤¤Æ°¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖ¼ê¤Ç¹µ¤¨¤Æ¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤âÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Ã¤«¤«¤ëÇÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ÷Î¥¤Ï£±£´£°£°¤«¤é£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÌ¤Äê¡£