¼«Æ°¼Ö¤Î¥á¡¼¥È¥ë¸¶´ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¡¦¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡ÚÆüËÜÈÇÊÔ½¸Ä¹¥³¥é¥à#50¡Û
¤Ê¤¼¤«¤³¤Î2Ç¯´Ö¤´±ï¤¬¤Ê¤¯
EVÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ø¥Þ¥Ä¥ÀMX-30¥í¡¼¥¿¥ê¡¼EV¡Ù¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È»î¾è¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Á°²ó¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¡£Â³¤¤¤Æ¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥Ä¥À¡¦¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼S¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼«Æ°¼Ö¤Î¥á¡¼¥È¥ë¸¶´ï¡¢ND·¿¥Þ¥Ä¥À¡¦¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡ª¡¡Á´72Ëç
¤Á¤ç¤¦¤É2Ç¯Á°¤È¤Ê¤ë2023Ç¯10·î5Æü¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÍâÇ¯¤è¤êÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸½¹ÔND·¿¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë2015Ç¯¤Î¿·¼ÖÈ¯É½¤«¤é¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¡¼¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Î»ïÌÌ¤òÃæ¿´¤Ë²¿ÅÙ¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤«¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¤³¤Î2Ç¯´Ö¤´±ï¤¬¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡£
º£²ó¤è¤¦¤ä¤¯¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡¢¥Þ¥¤¥Á¥§¥óÈÇ¡Ø¥Þ¥Ä¥À¡¦¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼S¡Ù¡£ Ê¿°æÂç²ð
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢ÂÔË¾¤Î¡Ø¿··¿¡Ù¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¼èºà¤È¤Ê¤Ã¤¿¼¡Âè¡£¾è¤ë¤Ù¤¤Ï¤ä¤Ï¤ê°ìÈÖ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢6Â®MT¤Î¤ß¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¡ØS¡Ù¤òÁª¤ó¤À¡£
¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇºÇ½é¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢8.8¥¤¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎS¤Ï¥Ê¥Ó¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¾®¤µ¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥¹¥È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤âºî¤êÊ¬¤±¤ë¤Û¤¦¤¬¸úÎ¨°¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼Ö½Å¤Ï1100kg¤È1¥È¥ó¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸½Âå¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º·ÚÎÌ¤ÊÉôÎà¤È¤Ê¤ë¡£¥Ê¥Ó¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½ÂåÅª¤ÊÁõÈ÷¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾Ê¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¢¥Î¥Ö²£¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥®¥¢¤ËÆþ¤ì¤¿»þ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤â²¹ÅÙÀßÄê¤¬¤Ê¤¤¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£É¬Í×¤Ê¤é¤Ð¡¢ÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤¿¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤âÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤è¤ê¤âÂç»ö¤Ê¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¶â²Ê¶Ì¾ò¤¬°ìÈÖÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÊS¥°¥ì¡¼¥É¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¥¯¥ë¥Þ¤ÎÂç¤¤µ¤¬»ë³ÐÅª¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¥¯¥ë¥Þ¤ò¿¿²£¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¼ÖÎ¾¤Î¤Û¤Ü¿¿¤óÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤³¤òÃæ¿´¤ËÀû²ó¤¹¤ë¤³¤È¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë±¿Æ°ÀÇ½¤Î´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¾®¤µ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤«¤é¤Î·Ê¿§¤Ï¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬»ë³ÐÅª¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥µ¥¤¥É¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Î°ÌÃÖ¤¬Äã¤¤¤³¤È¤Ç³«Êü´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¡¢Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ï¹äÀ¤ä°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤«¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¥µ¥¤¥É¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Î¹â¤µ¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬¡¢¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Î³«Êü´¶¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ Ê¿°æÂç²ð
¥·¡¼¥È¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ´ÊÃ±¤Ë³«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥½¥Õ¥È¥È¥Ã¥×¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£Æ±¿§¤Î¥Ñ¥Í¥ë¡£¼ê¼ó¤À¤±¤ÇÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥·¥Õ¥È¡Ä¡Ä¡£
¤¦¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¡ª¡ª¡ª¡ª
¡Ä¡Ä¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¼è¤êÍð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·²þ¤á¤Æ¤³¤¦¤·¤Æ¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ÏºÇ¹â¤À¤È»×¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤Ï¡¢¡Øº£¿·¼Ö¤Ç¹ØÆþ¤¹¤Ù¤¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA110¤È¥Þ¥Ä¥À¡¦¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Î2Âæ¡Ù¤È²¿ÅÙ¤«½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¤Ë¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤¬¡¢A110¤Ï¼¡À¤Âå¤ÇÅÅÆ°²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬³ÎÄêÅª¤À¤·¡¢¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¡£¤·¤«¤·º£¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â½ã¿è¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬¿·¼Ö¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÏÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ø¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼Íß¤·¤¤ÉÂ¡Ù¤¬º£²ó¤âÈ¯¾É¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥ë¡¼¥Õ¤òÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤¬ÃÇ¥È¥Ä¤ËÈþ¤·¤¤RF
Â³¤¤¤ÆÅÅÆ°¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¡¢¡Ø¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼RF¡Ù¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¾è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡Ö¤¦¤ï¤¢¡¢¤³¤ì¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥¯¡¼¥Ú¤¬Âç¹¥Êª¤ÎÉ®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ë¡¼¥Õ¤òÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤¬ÃÇ¥È¥Ä¤ËÈþ¤·¤¤RF¤â¤Þ¤¿¡¢¿·¼Ö¤Ç¹ØÆþ¤¹¤Ù¤1Âæ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¤Ï¥Þ¥·¥ó¥°¥ì¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥½¥¦¥ë¥ì¥Ã¥É¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤òÅ»¤Ã¤¿»þ¤Î±ð¤ä¤«¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£
ÅÅÆ°¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä¡¢¡Ø¥Þ¥Ä¥À¡¦¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼RF¡Ù¡£¼èºà¼Ö¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤ÏVS¡£ Ê¿°æÂç²ð
¤¿¤À¡¢°ÊÁ°¤Î»î¾è¤Ç¥ë¡¼¥Õ¤òÊÄ¤¸¤¿»þ¤Ë½ÅÎÌÊª¤¬¾å¤Ë¤¢¤ë´¶¤¸¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¤Ê¤é¥½¥Õ¥È¥È¥Ã¥×¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸¤ÇÄ¯¤á¤ë¤Ê¤éRF¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬º£²ó¡¢¤½¤Î°õ¾Ý¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£Àµ³Î¤Ë½ñ¤¯¤È¡¢¡ØÉ®¼Ô¤¬Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤ÇRF¤Î¤Û¤¦¤¬¿ÈÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Àµ¤·¤½¤¦¡£
¼Â¤Ïº£²ó¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼S¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÉÔ³Ð¤Ë¤â¡¢¡Ö¼ã¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤ÇÆüËÜ°ì¼þ¤·¤¿¤«¤â¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¼êÂ¤Î±äÄ¹¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¢¤ë´¶³Ð¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢µÕ¤ËÄ¹¤¤µ÷Î¥¤ò¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤À¤ó¤À¤óÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¥½¥Õ¥È¥È¥Ã¥×¤Î1.5L¤ËÂÐ¤·¡¢RF¤Ï2L¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡¢¤·¤«¤âº£²ó¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿¤Î¤¬AT¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ÎÂ¿¤¤¸½ºß¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢GTÅª¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¾è¤êÊý¤¬¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¡£Å¬ÅÙ¤Ë½Å¿´¤¬Äã¤¯¤Æ±¿Æ°ÀÇ½¤¬¹â¤¯¡¢¤·¤«¤â²÷Å¬ÁõÈ÷¤Ï¤Ò¤ÈÄÌ¤êÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÁõ¤Î¥ì¥¶¡¼¥·¡¼¥È¤â¤¤¤¤±öÇß¤À¡£
¥È¥É¥á¤ò»É¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÀÅ²¬¸©ÅìÉô¤Î¼«Âð¤«¤é¹ñÆ»1¹æÀþ¤òÈ¢º¬ÊýÌÌ¤ËÅÐ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÈ¢º¬¿·Æ»¤ò²¼¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¾¾Å¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ÇÁáÄ«¤Ë³¤É÷¤ò¼õ¤±¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡Ä¡Ä¡ª¡ª¡ª¡ª
¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤Þ¤¿¼è¤êÍð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤½Ö´Ö¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯ÈÕ²Æ¤Î¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¤Ï¡¢¤³¤ÎRF¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢2015Ç¯¤«¤é²¿ÅÙ¤â¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ò»î¾è¤·¤Æ¤¤Æ¡ÖAT¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµì¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö
ºÇ¶á¡¢¼èºà¤ÇÅÅÆ°²½¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡Øµì¤²Â¤¤â¤Î¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµÄ¾¤Ë½ñ¤¯¤È¡¢º£²ó»î¾è¤·¤¿2Âæ¤Î¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµì¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢µì¤¤¤³¤È¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Ä¥À¡¦¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ø¿·¼Ö¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¡Ù¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡¢¤¤¤ä¼«Æ°¼Ö¤Î´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ø¥á¡¼¥È¥ë¸¶´ï¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ø¥á¡¼¥È¥ë¸¶´ï¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¡£ Ê¿°æÂç²ð
¤³¤ó¤Ê°ÎÂç¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ò10Ç¯ºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Þ¥Ä¥À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÂº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÁÌ¤ì¤Ð¡¢½éÂåNA»þÂå¤«¤é¹ç¤ï¤»¤Æ36Ç¯¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£¤É¤¦¤ä¤éº£²ó¤Î¡Ø¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼Íß¤·¤¤ÉÂ¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤À¤·¤Ð¤é¤¯¼£¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥Þ¥Ä¥ÀÏÃ¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤À¼¡²ó¤ËÂ³¤¤Þ¤¹¡£