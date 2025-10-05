PS½é¤ÎÆóÅáÎ®¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¸½ÃÏ¼Â¶·¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¶Ã¤¡¡GG¾Þ¼õ¾Þ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤â¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÌÜ·â¼Ô¤Ë¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë»Ë¾å½é¤Î¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·6²ó3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤ÈÎÏÅê¤ò¸«¤»¡¢PS½éÅÐÈÄ½é¾¡Íø¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ4»°¿¶¡¢1»Íµå¤È²÷²»¤Ï¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏµÕÅ¾¾¡Íø¤ÇÀè¾¡¡£»î¹çÁ°¤Î¸½ÃÏÊüÁ÷ÀÊ¤«¤é¤Ï¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖTNT¡¡SPORTS¡×¤¬»î¹ç¤òÃæ·Ñ¡£¼Â¶·¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó»á¡¢²òÀâ¤Ï¸µ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ç2005Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¡Ê³°Ìî¼êÉôÌç¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¸¥§¥Õ¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¡¼¥¢»á¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó»á¤Ï¡Öº£Æü¡¢Îò»Ë¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÂçÃ«¥ë¡¼¥ë¡É¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÂçÃ«¤Ï»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£Æü¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ç¤¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥³¡½¥¢»á¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Î¤±¤¬¤Î¤¿¤á¡¢ÂçÃ«¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅê¤²¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë8Ç¯´ÖÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï14»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢½ù¡¹¤ËÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤ÎÃË¤Ï¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÌÜ·â¼Ô¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£