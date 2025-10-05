¤µ¤ó¤Þ¤¬É¾²Á¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ü¥±¤È¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ü¥±¡×ºÂÄ¹¸ø±é¤ÇÌ´¤Î¶¦±é¡ª·Ý¿Í¤¬¼»ÅÊ¤¹¤ë2¿Í¤È¤Ï
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎºÂÄ¹¸ø±é¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡ÈÌ´¤Î¶¦±é¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ºîºÂÄ¹¸ø±é¡Ö¹ñ¤¡Êõ¡Á¥¸¥§¥é¥·¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥¯ ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¡Á¡×¡Ê11·î7¡Á9Æü¡¢Åìµþ¡¦IMM THEATER¡Ë¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥¸¥ß¡¼¡ÊÂçÀ¾¡Ë¤È¥¦¥É¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤ÎÀï¤¤¤ò¡£¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬¶¦±é¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¸«¤¿¤¤¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¤é¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¤é¤¬¤¤Á¤ó¤È¤ä¤ë¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¤¡£²¶¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¤é¡¢¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¤½¤³¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°ð¤Á¤ã¤ó¡Ê¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦°ðÅÄÄ¾¼ù¡Ë¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÌÌ¡¹¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Â¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¸«¤¿¤¤¤Î¡¢´Øº¬¤µ¤ó¤È¾®ºæ¤µ¤ó¤È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢¡Ö¤È»×¤¦¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ù¥Ã¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤¤¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¡£Ì´¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£½é¤á¤Æ¤Î¤Ä¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Î²è¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ü¥±¤È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ü¥±¤ä¤«¤é¤Í¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬¥¸¥§¥é¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤ë2¿Í¤ä¤Í¤ó¤Í¡£¤À¤«¤é¡Ê¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Ë¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¯¥¸¥§¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢´üÂÔ¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£