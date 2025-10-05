T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¡Âç´Ñ½°ÌÛ¤é¤»¤ëÃÍÀé¶â¡¢·è¾¡µÕÅ¾3¥é¥ó¡Ö²áµî¤Î¤³¤È¤Ï¥´¥ßÈ¢¤Ë¡Ä¡×ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÇÀè¾¡¤Ë¹×¸¥
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡ÊDS¡Ë¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç·è¾¡¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÀè¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡»ý¤ÁÌ£¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£1ÂÇÀÊÌÜ¤«¤é3ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤Ç·Þ¤¨¤¿¡¢2¡½3¤Î7²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º3ÈÖ¼ê¤Îº¸ÏÓ¡¦¥¹¥È¥é¡¼¥à¤Î91.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó147.7¥¥í¡ËÄ¾µå¤ò¶¯¿¶¡£ÂÇµå¤Ï¹â¤¤¸Ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÊÁê¼êÅê¼ê¤Ï¡Ë¹â¤á¤Î¥¾¡¼¥ó¤ò¹¥¤à¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤½¤³¤¬°ìÈÖÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¹â¤á¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½é¤Î3ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÄã¤á¤Îµå¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤éÎÏ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤À1ËÜ¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ1ÅÀ¤òÊÖ¤»¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é´Å¤¤µå¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÍè¤¿¡×
¡¡ÂÇµåÂ®ÅÙ102.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó165.6¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥394¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó120.1¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ36ÅÙ¤òÉÁ¤¤¤¿´°àú¤Ê°ìÈ¯¡£»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹°ìÈ¯¤Ëµ¤¹ç¤¤¤ÎÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ÏÂçÃ«¤ä¥Ù¥Ã¥Ä¤é¤¬Àä¶«¤Ç¸Æ±þ¤·¡¢Âç´î¤Ó¡£ÂÐ¾ÈÅª¤ËÅ¨ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤Ï2²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Î±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÂÇµå¤òÄÉ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÃæ·ø¼ê¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤ËÇ¤¤»¤ë·Á¤ÇÂ®ÅÙ¤ò´Ë¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÂÇµå¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤Ø¡£Å¬»þ»°ÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀèÈ¯¡¦ÂçÃ«¤¬·ë²ÌÅª¤Ë3ÅÀ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÂÇµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¤³ÑÅÙ¤ÇÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇµå¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«»ß¤á¤Æ»°ÎÝ¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï2ÅÀÌÜ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤ÏÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡Ë2ÀïÌÜ¤Ç¤â½é²ó¤ËÈôµå¤òÍîµå¤·¡¢Áê¼ê¤Ë2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤ë¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤Î¸å¡¢2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¼è¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â¼«¤é¤Î¥ß¥¹¤Ï¥¥Ã¥Á¥ê¤È¥Ð¥Ã¥È¤Ç¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó23»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇËÜÎÝÂÇ¤Ï8ËÜÌÜ¡£25ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÉñÂæ¤Ë¶¯¤¤¡£¤µ¤é¤ËÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬µó¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óºÇ½é¤Î3»î¹ç¤Ç¤Î9ÂÇÅÀ¤Ï¡¢10ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿05Ç¯¤Î¥ì¥¸¡¼¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¡Ê¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¡¢98Ç¯¤Î¥Î¥Þ¡¼¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¥Ñ¡¼¥é¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë¼¡¤°3°Ì¡£3ËÜÎÝÂÇ¤Ï¤³¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¾ìÌÌ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²áµî¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥´¥ßÈ¢¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÂÇÀÊ¤ä¼éÈ÷¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÁá¤µ¤¬¡¢³èÌö¤ÎÍ×°ø¤À¡£