¡Èº£¤Î»ä¡É¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤!Garmin¡ÚVenu 4¡Û¥¹¥Þー¥È¤Ê´ó¤êÅº¤¤Êý
¥¢¥á¥ê¥«È¯¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢¥¬ー¥ß¥ó(Garmin)¤«¤é¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹GPS¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÚVenu 4(¥ô¥§¥Ë¥åー ¥Õ¥©ー)¡Û¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹µ¡Ç½¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¡É¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉÔÄ´¡É¤ä¡É¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¡É¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë
¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤ä±¿Æ°¹¥¤¤Î¿Í¤Î¤â¤Î¡Ä¤½¤ó¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«?¤Ç¤â¡ÚVenu 4¡Û¤Ï¡¢¤à¤·¤í±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤³¤½»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¿´Çï¿ô¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¥ì¥Ù¥ë¡¢¿çÌ²¥¹¥³¥¢¤Ê¤É¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¡É¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¡É¤Ç·ò¹¯¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ž¢°ìÈÖÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤¬¡¢ÏÓ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëŽ£¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤ò¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤â´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¡£
¿çÌ²¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤â¡É¸«¤¨¤ë²½¡É¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë
¿·ÅëºÜ¤Î¡Ø¿çÌ²¥³ー¥Á¡Ùµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢Ì²¤ê¤Î¼Á¤ò¥¹¥³¥¢²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²þÁ±¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÄó¼¨¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ï¥°¥é¥Õ¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î´èÄ¥¤ê¶ñ¹ç¤Ëµ¤¤Å¤¯¼ê½õ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ž¢ÌÜ³Ð¤áÊýŽ£¤«¤éŽ¢°ìÆü¤Î²á¤´¤·ÊýŽ£¤Þ¤Ç
¡Ø¥¹¥Þー¥Èµ¯¾²¥¢¥éー¥à¡Ù¤Ï¡¢ÀßÄê¤·¤¿»þ´ÖÂÓ¤ÎÃæ¤ÇŽ¢ºÇ¤â¼«Á³¤Ëµ¯¤¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Ž£¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¡£Ì²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¿¶Æ°¤Çµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜ³Ð¤á¤Î¡É¤À¤ë¤µ¡É¤ä¡ÉÆ¬¤Î½Å¤µ¡É¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ã¤¤êµ¯¾²¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐŽ¢6:30~7:00¤Î´Ö¤Çµ¯¤³¤·¤ÆŽ£¤ÈÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Garmin¤¬¿çÌ²¤Î¿¼¤µ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¢¥éー¥à¤òºîÆ°¡£¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÌ²¤ê¤Î¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡É¤Ë´ó¤êÅº¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
GarminÆÈ¼«¤Î¡Ø¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡Ùµ¡Ç½¤Ï¡¢¿´ÇïÊÑÆ°¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¡¦³èÆ°ÎÌ¡¦¿çÌ²¤Î¼Á¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー»ÄÎÌ¤ò0～100¤Î¿ôÃÍ¤ÇÉ½¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ÄÎÌ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡É¸µµ¤¡É¤Ê¤Î¤«¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ï¿çÌ²Ãæ¤Ë²óÉü¤·¡¢ÆüÃæ¤Î³èÆ°¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢Ž¢º£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤¿¤«¤â¡ÄŽ£¤È¤¤¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Garmin Connect¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢1Æü¤Î¿ä°Ü¥°¥é¥Õ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
Ž¢Ä«µ¯¤¤Æ¤âÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ž£Ž¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤Ž£
¤½¤ó¤ÊÛ£Ëæ¤ÊÉÔÄ´¤â¡¢Garmin¤Ê¤é¿ôÃÍ¤Ç¡É¸«¤¨¤ë²½¡É¡£¡Ø¥¹¥Þー¥Èµ¯¾²¥¢¥éー¥à¡Ù¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯ÌÜ³Ð¤á¡¢¡Ø¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡Ù¤Ç¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤»¤º¡¢¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ë²á¤´¤»¤ë°ìÆü¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢Æü¾ï¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆëÀ÷¤à
Á¯¤ä¤«¤ÊAMOLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¹â¤¤ÁàºîÀ¡¢SuicaÂÐ±þ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë»Ù¤¨¤ëµ¡Ç½¤â½¼¼Â¡£»Å»ö¤Ë¤â¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡£º£¤Î¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÌÀÆü¤Î¼«Ê¬¤¬¾¯¤·¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËèÆü¤ò¡¢ÏÓ¸µ¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«?