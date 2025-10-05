¿¼ÄÅ³¨Î¤¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢À¨¤¯ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×°Õ³°¤Ê½¬¤¤»ö¹ðÇò¡Ö¤ª¼Çµï¤Ë¤âÀ¨¤¤ÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤À¤Ê¤È¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿¼ÄÅ³¨Î¤¡Ê52¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°Õ³°¤¹¤®¤ë½¬¤¤»ö¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿¼ÄÅ¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×¤ÇµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¢¼çÂê²Î¤òÄó¶¡¤·¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖEGO-WRAPPIN'¡×¿¹²í¼ù¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£
¡¡¥ª¥À¥®¥ê¤«¤é¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¤È¤«¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¿¼ÄÅ¤¬¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò´Ñ¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¤«¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡¢´Ñ¤ë¤Î¡£¤¢¤È¾´ý¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥À¥®¥ê¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¿¼ÄÅ¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©²ÖÆ»¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¢¤½¤³¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤ë¤Î¤¬À¨¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀï¤¦¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤¬À¨¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±½¬¤¤»Ï¤á¤Æ¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½¬¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢À¨¤¯ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¼ÄÅ¡£¡Ö¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤òÂ¬¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£²¥¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ª¼Çµï¤Ë¤âÀ¨¤¤ÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤¬¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤«¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊªÀ¨¤¯Æ¬¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¡È²¿¤ÆÀ¨¤¤¶¥µ»¤Ê¤ó¤À¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£