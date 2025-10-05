¡Ö»Å»ö¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ä¡×»ô¤¤¼ç¤òÌåÀä¤µ¤»¤¿¥È¥ê¥ß¥ó¥°Ãæ¤Î°¦¸¤¤Î¡ÈË¢¥Ø¥¢¡É¡¡¡Ö¥Þ¥Û¥¤¥Ã¥×¡©¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¢ª1.6Ëü¤¤¤¤¤Í
¡Ö»Å»öÃæ¤Ë¤³¤ìÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ»Å»ö¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¥¤¥Ã¥×¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤È¡Ä ¤â¤Ã¤Õ¤â¤Õ¤Î¥¤¥±¥ï¥óÅÐ¾ì
¤½¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬X¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¡¼¥º¤Î¡Ö¤Þ¤ë¡×¤¯¤ó¡Ê2ºÐ¡¦ÃË¤Î»Ò¡Ë¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼Ãæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤Û¤Ã¤½¤ê¡¢Æ¬¤Ë¤Ï¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊË¢¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ó´Ý¤ÎÆ·¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¡¢Àå¤ò¥Ú¥í¥Ã¤È½Ð¤·¤¿É½¾ð¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅ·»È¡£¤½¤ó¤Ê°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ë¡¢1.6Ëü·ïÄ¶¤Î¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Å»öÃæ¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òÌåÀä¤µ¤»¤¿¤³¤Î1Ëç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦Á´Éô¸¤¤Î¤»¤¤¤µ¤ó¡Ê@maltese___maru¡Ë¤Ë¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
»×¤ï¤º¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡Ä»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¥á¥í¥á¥í¤Ë
¡¼¡¼Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥È¥ê¥ß¥ó¥°¥µ¥í¥ó¤Ç¥È¥ê¥Þ¡¼¤µ¤ó¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡ª »ä¤¬»Å»öÃæ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ°¦¤·¤¯¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼¡¼¤³¤Î¼Ì¿¿¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡Ö¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¤À¤±¤ÉÌÜ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¯¥ê¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¶ì¼ê¤Ê¤ªÉ÷Ï¤¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼¡¼¤ª·Þ¤¨»þ¡¢¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡ª ¤½¤Î¸å¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤ä¥«¥Ã¥È¤ÇÈè¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÇÇú¿ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼¡¼¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÀ³Ê¤Î»Ò¤«¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯´Å¤¨¤óË·¤Ç¿Í²û¤Ã¤³¤¤¤Ç¤¹¡£É¨¤ËÅÐ¤ì¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤È¡¢Ã¯¤«¤ì¤«¤Þ¤ï¤º¡ØÉ¨¾è¤»¤Æ¡Á¡Ù¤ÈÅÐ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¿Í¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é¡×
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×
¡ÖÂ¨ºÂ¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤ë¡×
¡Ö¥Õ¥Ã¥Õ¥Õ¥Ï¥Ï¥Ï¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×
¡Ö¡Ê¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¡Ë¥Þ¥Û¥¤¥Ã¥×¡©¡×
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÍüÌÚ ¹áÆà¡Ë