¾®Æü¸þÊ¸À¤¡¢¡ÈÂ¹¡É¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬Í¥¤·¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®Æü¸þÊ¸À¤¤¬¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø¼°SNS¤Ï¡Ö¾¯½÷»þÂå¤Î¥È¥¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÊ¡ÃÏÈþÀ²¤µ¤ó¤Ï¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¥È¥¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£´ª±¦±ÒÌçÌò¤Î¾®Æü¸þÊ¸À¤¤¬¡¢Â¹¤Î¥È¥Ìò¡¦Ê¡ÃÏÈþÀ²¤Î¸ª¤òÁÈ¤àÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬Í¥¤·¤¤¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Åçº¬¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¡¢À¤³¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿Ëö¤ËÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡È²ø¤·¤¤ÏÃ¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¤·¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
