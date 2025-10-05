²¬»³»ÔÄ¹Áªµó¤ÎÅêÉ¼Â³¤¯¡¡»ÔÆâ134¤«½ê¤ÎÅêÉ¼½ê¡¡³«É¼¤Ï¸á¸å9»þ15Ê¬¤«¤é¡Ú²¬»³¡Û
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦²¬»³»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê5Æü¡ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²¬»³»ÔÄ¹Áªµó¤ÎÅêÉ¼Â³¤¯¡¡»ÔÆâ134¤«½ê¤ÎÅêÉ¼½ê¡¡³«É¼¤Ï¸á¸å9»þ15Ê¬¤«¤é¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¸½¿¦¤È¿·¿Í3¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ4¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¤Ï¸áÁ°7»þ¤«¤é»ÔÆâ134¤«½ê¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¸¢¼Ô¤¬Ä«¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì°ÕÃæ¤Î¸õÊä¤ËÉ¼¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï´üÆüÁ°¤ò´Þ¤á¤ë¤È20.14%¤ÈÁ°²ó¤ò2.79¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬»³»ÔÄ¹Áªµó¤ÎÅêÉ¼¤Ï°ìÉô¤ò½ü¤¤¤Æ¸á¸å8»þ¤ÇÄù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢¸á¸å9»þ15Ê¬¤«¤éÂ¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£