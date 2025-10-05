±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡Ö¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¿Æ¥Ð¥«ÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¥Ð¥«¿Æ¡£Â©»Ò¤ÏÌòºî¤ê¤Ë¤â¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¯¤ì¤ë¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö½¸Ãæ¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¡©´ã¶À¤Ë¼ê¤ò¤ä¤ë±ÊÀ¥¤µ¤ó
¡Ö¤É¤¦¤¾Øá°Í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤·¤¿
¤³¤Î±Ç²è¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤³¤³¤Þ¤Ç³ë¾þËÌºØ¤¬ÉÑÈË¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤º¢¤Ç¤·¤¿¡£³Î¤«¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢¿·Àé±ß»¥¤Î¿ÞÊÁ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½Á°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤ÊÅ·ºÍ³¨»Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶áÆÃ¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¼«¿È¡¢ËÌºØ¤Î²¿ÅÀ¤«¤ÎºîÉÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¼¤â³¨»Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤·¤«¤âÅ·ºÍÅª¤Ê³¨»Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Âç¿¹Î©»Ì´ÆÆÄ¤Ï¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿Ìòºî¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤¬À¸¤¤Æ¤¤¿·Ð¸³ÃÍ¤òÌò¤Î¹½ÃÛ¤ËÀ¸¤«¤¹¤ä¤êÊý¤ò¹¥¤àÊý¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ê¤ê¤ËºÇÄã¸Â¤Î²¼½àÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢ËÌºØ¤ËÇ÷¤ë¤³¤È¤Ï¿§¡¹¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡£ºîÉÊ½¸¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÆÏ¤¯²Õ½ê¤ËºîÉÊ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ËÌºØ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃøºîÊª¤ò½¸¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À¤ê¡£¤Ç¤â¡¢ËÌºØ¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËÜ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¸å¤ÎÀ¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬²ò¼á¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ß¤¿¤¤¤Ë±ÇÁü¤È¤«Ê¸¾Ï¤È¤«¤´¼«¿È¤ÇÄ¾ÀÜ¸ì¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¤Í¡£¤½¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊý¤Î²ò¼áËÜ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ò¶ù¡¹¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¡¢Ã¯¤«¤Î¡ÈËÌºØ´Ñ¡É¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¤ÈÅÓÃæ¤«¤é»×¤¤¤Ê¤ª¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï´ÆÆÄ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿µÓËÜ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÉ®¤Ç³¨¤òÉÁ¤¯Îý½¬¤Ë¤Ï¤²¤à¤³¤È¤È¡¢Èà¤¬Êë¤é¤·¤¿²¼Ä®¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òË¬¤Í¤Æ¶õµ¤¤òÅ»¤¦µ¤»ý¤Á¤Å¤¯¤ê¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤ªÊè»²¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÊèÁ°¤ËÎý½¬¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ®¤ÈÂæËÜ¤ò¤ª¶¡¤¨¤·¡¢¡ÖØá°Í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»£±ÆÃæ¤À¤±¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤À¤±¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¡£¡Ê¾Ð¡Ë
ËÌºØ¤Ï¾²¤Ë»æ¤ò¹¤²¤Æ¡¢É¨¤ò¤Ä¤¤¤¿»ÑÀª¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É®¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»ÑÀª¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï°ì¶ìÏ«¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ê¤ê¤Î¿äÍý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î»ÑÀª¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢ÃÏ¤Ù¤¿¤Ë»Ø¤ÇÉÁ¤¯¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£Åö»þ¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯É®¤â»æ¤âµ®½Å¤Ç¡¢½îÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤¤»æ1Ëç¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤ÇÏÓ¤ò¾å¤²¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é½¤¶È»þÂå¤Þ¤Ç¤Ï»æ¤Ç¤Ï»öÂ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤Ã¤ÈÃÏ¤Ù¤¿¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«°ìÈÖ¾å¼ê¤¯ÉÁ¤±¤ë»ÑÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ì¼¤Î±þ°Ù¤âÊª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤é¤½¤ì¤ò¸«¤Æ·Ñ¾µ¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆËÌºØ¤ÏÀ¸³¶¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÍµÊ¡¤ÊÀ¸³è¤ÏÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢1Ëç1Ëç¤¬¿¿·õ¾¡Éé¡£¤½¤ó¤ÊÁ´¤Æ¤Î²á¹ó¤Ê´Ä¶¤â¡¢Èà¤¬ÏÓ¤ò¾å¤²¤ëÍ×°ø¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
°ú¤Ã±Û¤·¤ÎÂ¿¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ËÌºØ¡Êº¸¡Ë¤È¤ª±É¡£²ÙÊª¤Î¾å¤Ë¤Ï¤µ¤¯¤é¤¬
¤³¤Î¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼»þ¡¢¤¢¤ë½÷À¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ë¡ÖÉã¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Ê¤¼¤«ÁêÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝËÍ¤Ë¤ÏÌ¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¾®¤µ¤¤º¢¤Ë²¿¤«¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤½¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î»×¤¤½Ð¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤Ä¤«¤ÏÅÁ¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£±þ°Ù¤¬½ÐÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Åö»þ¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÌºØ¤È¤·¤Æ¤ÏÆâ¿´¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±þ°Ù¤ÏËÌºØ¤Î²¿¿Í¤«¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤ÎÃæ¤ÇÈô¤ÓÈ´¤±¤Æ³¨¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤¤Ã¤È±þ°Ù¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢É®¤Î°®¤êÊý¤«¤éÀþ¤Î°ú¤Êý¤Þ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÌ¼¤Ï¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¹¬¤»¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤âÂ¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡¢Î¢Ê¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ¸å¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç±þ°Ù¤ÏËÌºØ¤ÎÂ¦¤Ë¤¤¤¿¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤ª¸ß¤¤¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»þ¤ËÇÍ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤2¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ì¤ÎÄÌ¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎËÌºØÁü¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤ËÌºØ¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌºØ¤ÏÇ¾°î·ì¤òÈ¯¾É¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç´°¼£¤µ¤»90ºÐ¤Þ¤ÇÄ¹À¸¤¤ò¤·¤Æ¡¢ºÇ´ü¤Þ¤ÇÉ®¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡È¿ÍÀ¸50Ç¯¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¤Û¤ÜÇÜ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢³Î¼Â¤ËÄ¶¿Í¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ÂºÝ¤ËÉ®¤ÇÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âÈùÌ¯¤Ê¿Ì¤¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÉ®¤ÎÀþ¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÈÕÇ¯¤Ï¡¢±þ°Ù¤¬¿ïÊ¬¤ÈºîÉÊ¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Îºî¶È¤ÏÇ¤¤»¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤¨¤ë¤°¤é¤¤¡¢±þ°Ù¤Î¤³¤È¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£
¤¢¤Þ¤ê´ó¤êÆ»¤»¤º¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°²È¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤¹
¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤Î¸½¾ì¤ÎÌþ¤·¤Ï¡¢¼Æ¸¤¤Î¡Ö¥µ¥¯¥é¡×¤Ç¤¹¡£ËèÄ«¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥µ¥¯¥é¤Î¤È¤³¤í¤Ë°ìÈÖ¤Ë°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ËÍ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾Ð¡Ë
ËÍ¤Î²È¤Ë¤ÏÌÓ¤à¤¯¤¸¤ã¤é¤Î¾®¤µ¤ÊÂ©»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÍ¤Ï¿Æ¥Ð¥«ÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¥Ð¥«¿Æ¡£°ìÅÙ»Ï¤Þ¤ë¤È±Ç²è¤Ï»£±Æ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Áá¤¯²ñ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê´ó¤êÆ»¤»¤º¥µ¥Ã¤Èµ¢Âð¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤¦18ºÐ¤Ç¤¹¤·¡¢2¿Í¤Î»þ´Ö¤ò½ÐÍè¤ë¤À¤±Áý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
¤½¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡ØÈ¢ÃË¡Ù¤Î»þ¤Ï¡¢Èà¤¬¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÌòºî¤ê¤Ç¼«Âð¤ÎÃæ¤Ç¤âÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÂ©»Ò¤ÏËÍ¤ò¤¹¤°¤ËÃµ¤·½Ð¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÈ¢¤ØÆþ¤Ã¤ÆÉ¨¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Çö¤¤È¢¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëËÜÇ½Åª¤Ê°Â¿´´¶¡¢È¢¤òË½¤«¤ì¤ëÉÔ°Â´¶¤Ï¡¢Èà¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Àº£²ó¤Î¤¿¤á¤Ë³¨¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¼ÙËâ¤ò¤·¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢»æ¤ÈËÍ¤È¤Î´Ö¤ËÊ¬¤±Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¿²¤Ê¤¤¤Ç±Ç²è¤ò»£¤ë¤³¤È¤òÈþÃÌ¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤
Âç¿¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿²è¤ò»£¤ë¤«·èÃÇ¤¬Áá¤¯¡¢Á´¤¯¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤Î¿Ê¹Ô¤¬Áá¤¤¡£¤·¤«¤âÁá¤¯½ª¤ï¤é¤¹¤¿¤á¹²¤Æ¤Æ»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤ËÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Í¾·×¤Ê¥«¥Ã¥È¤ò»£¤é¤Ê¤¤¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤Ï¡Ö±ÇÅ¬¡ÊÆüËÜ±Ç²èÀ©ºîÅ¬Àµ²½µ¡¹½¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢±Ç²è¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á±Ç²èºî¤ê¤Î¸½¾ì´Ä¶¤òÅ¬Àµ²½¤¹¤ë¤è¤¦ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤ËÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿±Ç²è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö±ÇÅ¬¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð1Æü¤Îºî¶È¤ò´°Á´¤Ë½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ò£±£³»þ´Ö¤Ë¼ý¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌóÂ«»ö¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤È¼é¤ê¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¸å¤Ï¤³¤Î·Á¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ö¿²¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤«¤ÏÈþÃÌ¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¶È¤Î³¨»Õ¤ËÎ¥±ô¤µ¤ì¼Â²È¤ËÌá¤ë¤ª±É¡£Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Ï»þÂå·à½é¼ç±é
¼ÂºÝ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¿²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³èµ¤¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¸½¾ì¤¬»¦È²¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÇÐÍ¥Éô¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë»þ´Ö¤ä¡¢½àÈ÷»þ´Ö¡¢º£²ó¤Ï³¨¤ÎÎý½¬¤Î»þ´Ö¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼è¤ì¤ë¡£¤¤¤¤»ö¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Èý´Ö¤Ëâ²¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬´ÊÃ±
Âç¿¹´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡Ö±ÊÀ¥¤¯¤ó¤ÏËÜÈÖÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£±Ç²è¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ÂçÊÑ¤Êºî¶È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èý´Ö¤Ëâ²¤ò´ó¤»¤ÆÄ¥¤êµÍ¤á¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤¹Êý¤¬´ÊÃ±¡£¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬Æñ¤·¤¤¡£½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥×¥í¤Ç¤¹¤·¡¢ÅöÁ³³Æ¥«¥Ã¥È¤Î»£±Æ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ÏËè²ó¿¿·õ¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â½½ÆóÊ¬¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¡¢¾¯¤·¤Î´Ö¡¢Îã¤¨¤Ð¥»¥Ã¥È¤«¤é¥»¥Ã¥È¤Î°ÜÆ°¤Ç¤¹¤È¤«¡¢µÙ·Æ¤Î»þ¤Ï¾Ð´é¤Ç¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¼ã¤¤º¢¤ÎËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î¼Çµï¤À¤±¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ÌòÊÁ¤ò²È¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢£³£°Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¢¤¢¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤ºî¤ê¤Ë¤âÌÜ¤¬¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤®¤Ã¤Á¤®¤Á¤Ë¸Ç¤á¤¿¼Çµï¤À¤È´ÆÆÄ¤ÎÍ×Ë¾¤ä¶¦±é¼Ô¤È¤Î²½³ØÈ¿±þ¤âµ¯¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ø»äÎ©ÃµÄå ßÀ¥Þ¥¤¥¯¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ï1¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»£±ÆÅö»þ¡¢ËÍ°Ê³°¡¢±Ç²è¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸½¾ì¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤ë¿Í´Ö¤¬¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¼¡¤Î»£±Æ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÂæËÜ¤Î½àÈ÷¹Æ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤ò¤·¤Ë¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ä«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦ËèÆü¡£½Ð±é¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢È¾Ê¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤â½Ð±é¼Ô¤â¥Æ¥ì¥Ó£±ÏÃÊ¬¤´¤È¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÆÃ¼ì¤Ê´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡ÖßÀ¥Þ¥¤¥¯¤Î¸½¾ì¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤Ë¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£³Ú¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¼ï¤òTV²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë»µ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»£±ÆÃæ¤ÏÀ©ºîÉô¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ªÊÛÅö¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤âÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£1¿©¤¬360±ß¤ÎÍ½»»¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¤ò¤Ä¤±¤ë¤«¤ªÌ£Á¹½Á¤ò¤Ä¤±¤ë¤«¡Äº£Æü¤Ï´¨¤¤¤«¤éÌ£Á¹½Á¤«¡ª¤È¤«¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤É¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¼ã¤¤¿Í¤¬¡¢±Ç²è¤Î¸½¾ì¤ËÌ´¤ò»ý¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿É¤¹¤®¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¼ê¸µ¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
³¨»ÕÃç´Ö¤ÎÁ±¼¡Ïº¡Ê·ÌºØ±ÑÀô¡ËÌò¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡£²è¶È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¿á¤ÂØ¤¨¤Ê¤·¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿
Âç¿¹´ÆÆÄ¤È¤Ï²¿ÅÙ¤«¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Ö±ÇÅ¬¡×´Ø·¸¤Ê¤·¤ËÂç¿¹ÁÈ¤Î´Ä¶¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÎÉ¹¥¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤â£±£³»þ´ÖÀ©¸Â¤Î¤È¤³¤í¡¢£±£°»þ´Ö¤ä£¸»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
Í½Äê¤è¤êÁá¤¯µ¢¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¤»¤Ã¤»¤È³¨¤ÎÎý½¬¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸Êý¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÂÏÇ¤¬¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£Îý½¬¤Ï¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¿¿¤ÃÄ¾¤°Àþ¤ò°ú¤¤¤¿¤ê¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÀð·¿¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢2ËÜ¤ÎÉ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿§¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤ÎÃ±½ãºî¶È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï´ðËÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡×¤È¤¤¤¦ÀèÀ¸Êý¤Î»ØÆ³Êý¿Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¤½¤Î´ðËÜ¤¬¼Â¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£É®¤Ç³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤·¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¿ïÊ¬Á°¤«¤éÀèÀ¸Êý¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£ÊÌ¤Î»Å»ö¤Î°ÜÆ°Ãæ¤È¤«¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â¾ï¤ËÉ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç£²ËÜ¤ÎÉ®¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤·¤¿¤ê¡¢ÌÂÏÇ¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯É®¤ÎÈ©¿¨¤ê¤ò°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÂÎ¤Ë¼«Á³¤ÈÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤âºÍÇ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ª±É¤Ï¡¢¡Ö±þ°Ù¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ³¨»Õ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯
Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¯¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È³¨¤¬¾å¼ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤âÉ¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸Êý¤Î»ØÆ³¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼ê¸µ¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤Ï¡¢Ã¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´°À®ÉÊ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢·àÃæËÍ¤Î¼ê¸µ¤ÇÉ®¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë³¨¤ÏÁ´¤ÆËÍ¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ä¹ß·¤µ¤ó¤âÈà½÷¤¬ÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤È¤¤Ï¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë
ËÍ¤Ï¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¿¿·õ¤Ç¤¹¡£ÁÄÉã¤¬¼Ì¿¿»Õ¤À¤Ã¤¿¡Ê»£±Æ¤È¼Ì¿¿¤Î¥ê¥¿¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¦¡Ë¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤â¼«Á³¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÄ¤¤»þ¡¢¡Ø¡»¡»¤Î²½³Ø¡Ù¤È¤¤¤¦·î´©»ï¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÆü¸÷¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ëÉÕÏ¿¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤Ë¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¸ý¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤ò»£¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤«¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÂÔ¤Æ¡×¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·ë¶É10ËçÃæ8Ëç¤ÎÆü¸÷¼Ì¿¿¤ò¾¡¼ê¤Ë»£¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¸¤¹Ô°Ù¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Ä°¦¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÏÀï¸å¤Î¤É¤µ¤¯¤µ¤Î»þ¡¢¡Ö¿©ÎÁ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢¤¢¤È¤ÇÇã¤¤Ìá¤¹ÌóÂ«¤Ç¿Í¤ËÍÂ¤±¤¿¥«¥á¥é¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÇÑ¶È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬¡¢µÕ¤Ë¤Ò¤É¤¤¾õ¶·¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤âÆ¯¤¤Ë½Ð¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÉã¤â¤Þ¤À¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤é°ì¾£ÉÓ¤ËµíÆý¤òµÍ¤á¤¿¤â¤Î¤ò¡¢ÍçÂ¤ÇÁö¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¿Í¤¬ÎÉ¤¹¤®¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÀ¸¤¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦¸À¤¦¤Ê¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉãÌ¼£²¿Í¤ÎÄ¹²°¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡Ä
¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ¹¬¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤º¤Ã¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤¢¤ë»þ¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤È¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¼Ì¿¿¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡¢ÃúÃÕÊô¸ø¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¤Îµ»½Ñ¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¼«Ê¬¤Ç¼Â¸³¡¦¸¦µæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤È¾¯¤·µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÀïÁè¤¬¤ª¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î¸¦µæ¥Î¡¼¥È¤¬º£¤Ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤Î¥Î¡¼¥È¡¢ËÍ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Î£±¤Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ËÍ¤Ïº£¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ³¤¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸»þ¤ËÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤âÀÚ¤ê¼è¤êÊý¤ÇÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤Ï¼Ì¿¿¤â³¨¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Í¼«¿È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È
³ë¾þËÌºØ¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢Ì¾À¼¤¬Íß¤·¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£É¾È½¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â¤¹¤°²è¹æ¤òÇä¤êÊ§¤Ã¤¿¤êÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤â¤Á¤í¤óÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¤ÇÉÁ¤¤¿¤¤ÍýÁÛ¤Î³¨¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤éÉ®¤ò°®¤Ã¤¿Æü¡¹¤Ç¡¢ËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£
ËÌºØ¤Ï¡Ö¤¢¤È10Ç¯¡¢¤¤¤ä5Ç¯À¸¤¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È³¨¤¬¾å¼ê¤¯ÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·ºÍ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÊÑ¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼¡¤³¤½¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¤ÈËÍ¤â¼«Ê¬¤Î¼Çµï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï±Ç²è¤¬´°À®¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢²áµî¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï¤¤Ã¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ë¤½¤Î»þ¤ÎËÍ¤Î100%¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éÁ°ºî¤Î³°ÏÈ¤ò³°¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ä²û¤Î¿¼¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë»ý¤Ã¤ÆÁ°²ó¤Î100¤òº£²ó¤Ï120¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤â¡¢¿ô¼°¤ß¤¿¤¤¤Ë1¤Ä¤ÎÅú¤¨¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤â¤¤Ã¤È°ìÀ¸ËþÂ¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£