¡ã´ª°ã¤¤¥â¥é¥Ï¥éÉ×¡ä¤Ê¤¼¡©¡ÖÀì¶È¼çÉØ¤ÎÊ¬ºÝ¤Ç¡×¼êÎÁÍý¤ò¥·¥ó¥¯¤Ë¤Ö¤Á¤Þ¤±¤é¤ìÈá¤·¤¤¡ÚÂè1ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥ß¥ä¥³¡£É×¤Î¥Ò¥µ¥·¤È·ëº§¤·¤Æ¡¢Â©»Ò¤Î¥¿¥±¥ë¡Ê1ºÐ¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÇ¥¿±¤òµ¡¤Ë²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¡¢º£¤Ï²È»ö¤È°é»ù¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ÏÆ¯¤Â³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÍÄ¤¤¤¦¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ò¥µ¥·¤Î´ê¤¤¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·»ä¤¬Àì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó¥Ò¥µ¥·¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Í×µá¤µ¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤ê¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¼¸¤é¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£º£¤Î¥Ò¥µ¥·¤Ï·ëº§¤·¤¿º¢¤È¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥µ¥·¤Ïµ¡·ù¤¬°¤¤¤È¤¹¤°¤ËÅÜÌÄ¤ë¤·¡¢¤¤¤Ä¤â°Ò°µÅª¡£Àì¶È¼çÉØ¤Î»ä¤ò²¼¤Ë¸«¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¤ÈÏÃ¤¹¤È¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥Ò¥µ¥·¤ËÅÜÌÄ¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Ó¥¯¥Ã¤È¿È¤ò¿Ì¤ï¤»¡¢µã¤¤½¤¦¤Ê´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¤¹¤°¤Ë¼Õ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éµ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ò¥µ¥·¤Ï»ä¤¬ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¥·¥ó¥¯¤Ë¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¤È¡¢¥É¥¢¤òÀª¤¤¤è¤¯ÊÄ¤á¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²»¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¥¿¥±¥ë¤¬µã¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÊú¤¾å¤²¤Æ¤¢¤ä¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÆü¤ÎÍ¼¿©¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ò¥µ¥·¤ÏË½¸À¤òÅÇ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤â¸ý¤´¤¿¤¨¤·¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢ÎÁÍý¤Ø¤ÎÊ¸¶ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ä¼«¿È¤Î¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¥Ò¥µ¥·¤Îµ¡·ù¤òÂ»¤Í¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¿¤À¤¿¤À¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼Õ¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¥Ò¥µ¥·¤Ï¿©»ö¤ò¥·¥ó¥¯¤Ë¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ä¤µ¤ì¤¿»ä¤Ï¼ê¤Ä¤«¤º¤Ç¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿ÎÁÍý¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Èá¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
·ëº§Åö½é¤ÏÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»ä¤¬Àì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤«¤êÊÌ¤Î¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ò¥µ¥·¡£¤³¤ó¤ÊÀ¸³è¡¢¤â¤¦ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò
¥Ò¥µ¥·¤Ïµ¡·ù¤¬°¤¤¤È¤¹¤°¤ËÅÜÌÄ¤ë¤·¡¢¤¤¤Ä¤â°Ò°µÅª¡£Àì¶È¼çÉØ¤Î»ä¤ò²¼¤Ë¸«¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¤ÈÏÃ¤¹¤È¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥Ò¥µ¥·¤ËÅÜÌÄ¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Ó¥¯¥Ã¤È¿È¤ò¿Ì¤ï¤»¡¢µã¤¤½¤¦¤Ê´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¤¹¤°¤Ë¼Õ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éµ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ò¥µ¥·¤Ï»ä¤¬ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¥·¥ó¥¯¤Ë¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¤È¡¢¥É¥¢¤òÀª¤¤¤è¤¯ÊÄ¤á¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²»¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¥¿¥±¥ë¤¬µã¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÊú¤¾å¤²¤Æ¤¢¤ä¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÆü¤ÎÍ¼¿©¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ò¥µ¥·¤ÏË½¸À¤òÅÇ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤â¸ý¤´¤¿¤¨¤·¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢ÎÁÍý¤Ø¤ÎÊ¸¶ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ä¼«¿È¤Î¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¥Ò¥µ¥·¤Îµ¡·ù¤òÂ»¤Í¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¿¤À¤¿¤À¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼Õ¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¥Ò¥µ¥·¤Ï¿©»ö¤ò¥·¥ó¥¯¤Ë¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ä¤µ¤ì¤¿»ä¤Ï¼ê¤Ä¤«¤º¤Ç¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿ÎÁÍý¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Èá¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
·ëº§Åö½é¤ÏÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»ä¤¬Àì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤«¤êÊÌ¤Î¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ò¥µ¥·¡£¤³¤ó¤ÊÀ¸³è¡¢¤â¤¦ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò