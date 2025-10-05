fav me¡¢1st¥·¥ó¥°¥ëCDÉ½Âê¶Ê¡Ö¤¹¤¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã...¤Ë¤ã¤¤¡ª¡×MV¸ø³«¡¡Ç¼ª°áÁõ¤Î¿·¥¢ー¼Ì¤â
¡¡fav me¤¬¡¢12·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë1st¥·¥ó¥°¥ëCD¤ÎÉ½Âê¶Ê¡Ö¤¹¤¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã...¤Ë¤ã¤¤¡ª¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¼ª°áÁõ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡Ûfav me¡¢Ç¼ª°áÁõ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¥¬ー¥êー¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤¹¤¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã...¤Ë¤ã¤¤¡ª¡×MV¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¶¯¤¬¤ê¤ÇÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡ÈÇ·Ï¥Ä¥ó¥Ç¥ì½÷»Ò¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ë¡£MV¤Ç¤Ï¡¢Ç¼ª¤ò¤Ä¤±¤¿¿·°áÁõ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¥¬ー¥êー¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬»Ç¤¨¤ë¥ª¥Õ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·ー¥ó¤Ê¤É¡¢fav me¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢fav me¤ÏËÜºî¤Î¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅÃæ¡£12·î6Æü¤Ë¤ÏÅìµþ Kanadevia Hall¤Ë¤Æ¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØStage of the Future¡Ù¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë