³¤¤ÎÌ¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÁô¾ì¤Î¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤Æ¼Â´¶¡¡´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¡ÖTOYOTA SOCIAL FES !!¡×¡Ú²¬»³¡Û
³¤¤ÎÌ¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÁô¾ì¡Ê¤â¤Ð¡Ë¤Î¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ü¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬²¬»³¸©¶ÌÌî»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û³¤¤ÎÌ¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÁô¾ì¤Î¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤Æ¼Â´¶¡¡´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¡ÖTOYOTA SOCIAL FES !!¡×¡Ú²¬»³¡Û
¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤ä¹â¹»À¸¤Ê¤ÉÌó120¿Í¤¬º½¤ÎÃæ¤ÎÀ¸¤Êª¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¿å¼ÁÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÁô¾ì¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬»³ÍÛ¿·Ê¹¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ2012Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
³¤Ãæ¤ÎÀõ¤¤¾ì½ê¤Ë³¤Áô¤¬·²À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÁô¾ì¤Ï¡¢µû¤Ê¤É¤Î±Â¾ì¤ä»ºÍñ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç´Ä¶¤Î°²½¤Ë¤è¤ê¾Ã¼º¤Î²ÃÂ®¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²²Ã¤·¤¿¹â¹»À¸¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Áô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò¹¤²¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤Ç¤¤ë¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
»²²Ã¼Ô¤ÏÁô¾ì¤Î¾õÂÖ¤ò¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÝÁ´¤äºÆÀ¸¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£