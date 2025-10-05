³Ø¤Öµ¡²ñ¤É¤¦ºî¤ë¡©»Ò¤É¤â¤ÎÄ¹´üÆþ±¡¤È¸ÉÎ©¡Ä¾®»ù¤¬¤ó¤Ç1Ç¯´ÖÆþ±¡¤·¤¿Åö»ö¼Ô¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤¬1ÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ë¡¢³Ø½¬ÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×
¡¡»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë³Ø¹»¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹´üÆþ±¡¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¶µ°éµ¡²ñ¤µ¤¨¤â¼º¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢¾®»ù¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤·¤¿»Ò¤É¤â¤ÎÌó87%¤ÏÅ¾¹»¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏµÙ³Ø¡¢Âà³Ø¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¤¤¤¿³Ø¹»¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÄÌ¤¦¤Î¤¬¡¢ÉÂ±¡Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö±¡Æâ³Øµé¡×¡£³Ø¹»¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢»þ´Ö³ä¤äÆâÍÆ¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·è¤Þ¤ë¡£
¡¡µîÇ¯¡¢ÌóÈ¾Ç¯´Ö±¡Æâ³Øµé¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÓ¸¶·ë¿Î¤¯¤ó¡Ê10¡Ë¤Ï¡¢¡Ö³Ø¹»¤ß¤¿¤¤¤ËÊÙ¶¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢Í·¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÊÙ¶¯¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÃçÎÉ¤¤Í§Ã£¤ÈÃý¤ì¤Ê¤¤¤«¤é²ñ¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼ä¤·¤¤»×¤¤¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£·ë¿Î¤¯¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡Ö±¡Æâ³Øµé¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¥À¥á¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë8¥«·î´Ö¡¢±¡Æâ³Øµé¤ò·Ð¸³¤·¤¿»³ËÜÍÛ¸þ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¼«½¬¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÍÛ¸þ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤¬1¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£³ØÇ¯¤Ï1¡Á6Ç¯¤Þ¤Ç1¿Í¤ÎÀèÀ¸¤¬¸«¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â½¬¤Î¼ø¶È¤ÏÁ´¤¯¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡£ÂÎ°é¤äÄ´Íý¼Â½¬¡¢¼Â¸³¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Í§Ã£¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¼ä¤·¤µ¡¢¼ø¶ÈÆâÍÆ¤Î¸Â³¦¡£¤µ¤é¤Ë°å»Õ¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÀº¿ÀÌÌ¤Î¥±¥¢¤âÉÔ½½Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤È¤¤¤¦¡£¾®»ù²Ê°å¤ÎÀî¸ý¹¬Êæ»á¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î»Ò¤Î·ò¹¯¡¢ÉÂµ¤¤ò¤¤¤«¤Ë¹îÉþ¤µ¤»¤ë¤«¤ò°ìÈÖÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¸³èÌÌ¤ä¿´¤¬Æó¤Î¼¡¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ô¤Î¸Â³¦¤â¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ä¹´üÆþ±¡¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¼Ò²ñ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¡×¤ä¡Ö¶µ°é¤Îµ¡²ñ¡×¡£¤É¤¦¤¤¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£¡ØABEMA Prime¡Ù¤ÇÅö»ö¼Ô¤È¶¦¤Ë¹Í¤¨¤¿¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤¬1ÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ë¡¢³Ø½¬ÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×
¡¡¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÀÐ°æÍ¥°á¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»¤Î¤È¤¾®»ù¤¬¤ó¤Ç1Ç¯´Ö¤ÎÄ¹´üÆþ±¡¤ò¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Î3³Ø´ü¤«¤éÆþ±¡¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤Ï¥³¥í¥Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤òÁªÂò¤·¤Æ¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ãæ³Ø3Ç¯¤ËÆþ¤ë¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¤È¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤¦1¡Á6¸Â¤Þ¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¼õ¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤Ä¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÂÎÀª¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ëË¬Ìä³Øµé¤ËÀÊ¤ò°Ü¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Ë¬Ìä³Øµé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤Ç¡¢1Æü¤Ë2¥³¥Þ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·»ä¤Î¾ì¹ç¡¢·îÍËÆü¤ËÌô¤òÂÇ¤Ä¤È¡¢¶âÍËÆü¤Þ¤ÇÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ°¤Î¤È¤¤Ï¡¢µ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢´ØÀá¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡£¼êÂ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ú¥ó¤ò»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÈÄ½ñ¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¼ø¶È¤Ë½Ð¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¤Ç¡¢Ãæ3¤Ç¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÌäÂê¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¡£¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¼«³Ø½¬¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢³Ø¹»¤È¤Î¿ÊÏ©¤âÁ´¤¯¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤¬1ÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢³Ø½¬ÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¡ÖÅö»þ¤ÏÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Æ¡¢½µ¤Ë1²ó¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âµ©¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¤¬¤¤¤¤¤È¤¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¼ø¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤¢¤È¤Ï¼«³Ø½¬¤Î¤È¤¡¢Ã¯¤Ë¤â¼ÁÌä¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÁÌäÂÐ±þ¤¬24»þ´Ö¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÎÀ©¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¢£±¡Æâ³Øµé¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡ÖÁ°¤Î³Ø¹»¤òÅ¾¹»¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡±¡Æâ³Øµé¤È¤Ï¾®¡¢Ãæ¡¢¹â¹»¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Ê¤É¤¬ÉÂ±¡Æâ¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë³Øµé¤Ç¡¢¼ø¶È¤ä»ØÆ³¤ò¤¹¤ë¡£»þ´Ö³ä¡Ê¢¨ÀßÃÖ¤¹¤ë³Ø¹»¤Ë¤è¤ë¡Ë ¤Ï1Æü4¡Á6¥³¥Þ¡Ê»Ò¤É¤â¤Î¾É¾õ¡¢ÂÎÄ´¤ò¹ÍÎ¸¡Ë¤Ç¡¢¹ñ¸ì¡¢»»¿ô¡Ê¿ô³Ø¡Ë¤Ê¤É´ðËÜ5²ÊÌÜ¤ÎºÂ³Ø¤¬Ãæ¿´¡£
¡¡±¡Æâ³Øµé¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®»ù²Ê°å¤ÎÀî¸ý¹¬Êæ»á¤Ï¡ÖÉ¬¤º¤·¤â±¡Æâ³Øµé¤¬É¬Í×¤Ê´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢±¡Æâ¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£Äó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¸øÎ©¤Î¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±¡Æâ³Øµé¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀèÀ¸¤¬1¿Í·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀèÀ¸¤¬ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¤¶µ¼¼¤ÇÁ´°÷¤ò½¸¤á¤Æ¼ø¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÉÂ¼¼¤«¤é½Ð¤ì¤Ê¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÄÊÌÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ËÂÐ±þ¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢±¡Æâ³Øµé¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡ÖÁ°¤Î³Ø¹»¤òÅ¾¹»¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö±¡Æâ³Øµé¤È¤·¤ÆÄó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¾®³Ø¹»¤ËÅ¾¹»¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°¤Î³Ø¹»¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î²ÙÊª¤ä½ÐÀÊÈÖ¹æ¤ÏÁ´Éô¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÃÇÀä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Åö»ö¼Ô¤Î¤ªÊìÍÍ¤Ë¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡×¡£
¡¡Âà±¡¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖºÆÅÙÅ¾¹»¤·¤ÆÁ°¤Î³Ø¹»¤ËÌá¤ë¡×¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¾®»ù¥ê¥¦¥Þ¥Á¤ÇÄ¹´üÆþ±¡¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡¢¼Â¶È²È¤Î´ßÃ«Íö´Ý¤Ï¡¢¡Ö¼ê½Ñ¤·¤Æ¥µ¥¯¤Ã¤È´²²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¿·Ìô¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¸ú¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë±¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë¤â¹Ô¤¯¤¬¡¢ÉûºîÍÑ¤¬»Ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿»Ò¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼£¤é¤Ê¤¯¤ÆÄÌ¶Ð¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¡¢¹â¹»¤äÂç³Ø¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢Éüµ¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬µ©¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂà±¡¤·¤Æ3Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀÆþ±¡¤·¤Æ¤ë»Ò¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËÂà±¡¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤âÂ¿¤¯¸«¤Æ¤¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤éº£¸å¡¢¾®»ùÉÂÅï¤Î´Ä¶¤¬¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤ë»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤ë»Ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
