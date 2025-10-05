¡Ö2Éô¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×ÆüËÜÂåÉ½MF¤¬¡È¤Ò¤È¤ê´°·ë¡É¤Î°µ´¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡ÖÌµÁÐ¤·¤È¤ë¡×30m¥É¥ê¥Ö¥ëÆÈÁö¢ªÁê¼ê2ËçËÝÏ®¤ÎÏ¢Â³¥¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¤¥ó¥È
¡Ú¥ê¡¼¥°¥É¥¥¡Û¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ 1¡Ý2 ¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î4Æü¡¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ª¡¼¥®¥å¥¹¥È¡¦¥Ç¥í¡¼¥Ì¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û30mÆÈÁö¢ªÁê¼ê2ËçËÝÏ®¤ÎÏ¢Â³¥¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¤¥ó¥È
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÎMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬ÀÚ¤êÊÖ¤·2Ï¢È¯¤«¤éº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¡£¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÄ¶±Û¤·¤¿°µ´¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¥É¥¥Âè9Àá¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤¬¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¤ÈÂÐÀï¡£¤½¤Î35Ê¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤¬´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÃæÂ¼¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ß¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Îº¸¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¡£Áê¼ê2Áª¼ê¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¤¬¡¢±¦Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î±¦Êý¸þ¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ±¦Â¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Çº¸Êý¸þ¤Ø¥¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¡£´°Á´¤ËµÕ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤ï¤·¡¢º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£Áê¼êGK¤¬°ìÊâ¤âÆ°¤±¤Ê¤¤¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Ë¥¢¥Ï¥¤¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡Ìó30m¤òÆÈÁö¤·¤Æ1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢¹µ¤¨¤á¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥×¥ì¡¼ºÆ³«¤òÂ¥¤·¡¢Æ±ÅÀ¤Ø¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¡¡2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¾å¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¡Ö·ÉÅÍ¡¼¡¼¡¼¡ª¤µ¤¹¤¬¡ª¡ª¡×¡Ö·ÉÅÍ¥¾¡¼¥ó¡×¡Ö¤â¤¦¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¡ª¤Ã¤Æ·ÉÅÍ¤¯¤ó¡¢¤¤¤Ã¤½¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ê¡×¡Ö1¿Í¤Ç±¿¤ó¤Ç1¿Í¤Ç·è¤á¤¿¡ª¡×¡ÖÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¨¤°¡ª¡ª¡ª¤¢¤ó¤À¤±°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡×¡ÖÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÆÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤¤¿¡×¡ÖÁ¯¤ä¤«¤¹¤®¤ë¥´¡¼¥ë¡ª¡ª¡×¡ÖÌµÁÐ¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡ÖÁê¼ê¤ò£²¿Í¤«¤ï¤·¤¿µ»¤¢¤êGOAL¡×¡Ö¥ê¡¼¥°¥É¥¥¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆÀÅÀ¤·¤Æ¤ë¤«¤é´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥ì¥Ù¥ë¤Á¤ã¤¦¤ï¡¢¤³¤ì2Éô¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤ä¤í¡×¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤ÏÀäÂÐÉ¬Í×¡ª¡×¤È´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï¸åÈ¾¤Ë2¼ºÅÀ¤ò¸¥¾å¡£1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç2¡¼4¤ÈÇÔ¤ì¤¿¡£ÃæÂ¼¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÎÉ¤¤·Á¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Â¸µ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤é¤º¡£¤Ê¤ª¡¢DF´Øº¬Âçµ±¤Ï½Ð¾ì¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥ê¡¼¥°¥É¥¥¡Ë