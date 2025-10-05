464ÄÌ¤ê¤«¤éÁª¤Ù¤ë´ù¾åÍÑ¡Öe¥â¥Ë¥¿¡¼Âæ¡×/ M84´ë²èºîÉÊÅ¸¡ØÈÇ²è2025 º£¤Îº£¡Ù¡Ú¤Þ¤È¤áµ»ö¡Û
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¥µ¥¤¥º¡¦»ÅÍÍ¤«¤éÁª¤Ù¤ë¿Íµ¤¤Îe¥Ç¥¹¥¯¡¦¥é¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿·¤¿¤Ë´ù¾å¤Ç»È¤¨¤ë¡Öe¥â¥Ë¥¿¡¼Âæ¡×¤òÄÉ²ÃÈ¯Çä¤·¤¿¡£Á´464ÄÌ¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤«¤é¡¢ÀßÃÖ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤äÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥¤¥º¤ä¥«¥é¡¼¤ò¼«Í³¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£¥â¥Ë¥¿¡¼Âæ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÜÀþ¤Î¹â¤µ¤òÄ´À°¤Ç¤¡¢»ÑÀª²þÁ±¤äÈèÏ«·Ú¸º¤Ë·Ò¤¬¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢e¥â¥Ë¥¿¡¼Âæ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢USB¥É¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖEMR-LCOP1¡×¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡£
Art Gallery M84¤Ï¡¢2025Ç¯10·î27Æü(·î)¤è¤ê M84´ë²èºîÉÊÅ¸¡ØÈÇ²è2025 º£¤Îº£¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£º£²ó¤ÎºîÉÊÅ¸¤Ï¡¢Art Gallery M84¤ÎÂè 157²óÌÜ¤ÎÅ¸¼¨¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¸øÊçÅ¸¡£
¢£¥Ç¥¹¥¯¾å¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ËºÇÅ¬¡ª¥µ¥¤¥º¡ß¥«¥é¡¼464ÄÌ¤ê¤«¤éÁª¤Ù¤ë´ù¾åÍÑ¡Öe¥â¥Ë¥¿¡¼Âæ¡×
¢£¸ÄÀÅª¤Êºî²È3¿Í¤Ë¤è¤ëºîÉÊÅ¸¡ªM84´ë²èºîÉÊÅ¸¡ØÈÇ²è2025 º£¤Îº£¡Ù¡ÚArt Gallery M84¡Û
¢£¥É¥é¥¤¥ÐÉÔÍ×¡¢²ñµÄ¤â¥²¡¼¥à¤âÂ¨¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ªUSB Type C¢ªHDMIÊÑ´¹¥±¡¼¥Ö¥ë
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢ºÇÂç4K/60HzÂÐ±þ¤Ç±Ç²è¤â¥²¡¼¥à¤â³ê¤é¤«¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥É¥é¥¤¥ÐÉÔÍ×¤ÇÂ¨ÀÜÂ³¡¢²ñµÄ¤äºßÂð¥ï¡¼¥¯¡¢½ÐÄ¥Àè¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë·ÈÂÓÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿USB Type-C HDMIÊÑ´¹¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ö500-KC051-10(1m)¡×¡¢¡Ö500-KC051-20(2m)¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ºÇÂç4K/60Hz¤Î¹â²òÁüÅÙ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢±Ç²è¤ä¥²¡¼¥à¡¢¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Ê¤É¤òÂç²èÌÌ¤ÇÈþ¤·¤¯É½¼¨¡£HDRµ¡´ï¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢ÌÀ°Åº¹¤äÎ©ÂÎ´¶¤â¼«Á³¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡£¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¢²ñµÄ¼¼¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢½ÐÄ¥Àè¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁüÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£ÃêÁª¼õÉÕ¤ò10·î£¶Æü(·î)¤è¤ê³«»Ï¡ª¡Ö¾ÆÆù¤¤ó¤°¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×
¹ñÆâ¤Ç356Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ø¾ÆÆù¤¤ó¤°¡Ù¤Ï¡¢4,000±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô¤äÈóÇäÉÊ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º4ÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¾ÆÆù¤¤ó¤°¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×(ÀÇ¹þ3,000±ß)¤ÎÃêÁª¼õÉÕ¤ò2025Ç¯10·î£¶Æü(·î)¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Î»öÁ°ÃêÁªÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¡¢ÅöÁª¼Ô¤Ï2026Ç¯£±·î£²Æü(¶â)¤è¤êÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¢£¤·¤Þ¤¦¡ß±£¤¹¡ß¼é¤ë¡ª°Â¿´¤Î¸°ÉÕ¤¼ýÇ¼BOX¤òÈ¯Çä
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¤·¤Þ¤¦¡ß±£¤¹¡ß¼é¤ë¤ò³ð¤¨¤ë¡¢°Â¿´¤Î¸°ÉÕ¤¼ýÇ¼BOX¡Ö100-LBOX008W¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÂçÀÚ¤Ê½ñÎà¤äµ®½ÅÉÊ¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ëºÝ¤Ë¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤¬¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡£¤³¤ÎÌÚÀ½¥¥å¡¼¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¸°¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸°¤Ï2ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤È´ÉÍý¼Ô¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸°¤ò½ê»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤«¤Ð¤ó¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æþ¤ëA4¤âÍ¾Íµ¤ÎÆâÀ£¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î½ñÎàÀ°Íý¤«¤é¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î·ÀÌó½ñ¤ä½ÅÍ×½ñÎà¤ÎÊÝ´É¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥Ã¥¥êÀ°Íý¤Ç¤¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤â¥¹¥à¡¼¥º¤À¡£
¢£¥Ç¥¹¥¯¾å¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ËºÇÅ¬¡ª¥µ¥¤¥º¡ß¥«¥é¡¼464ÄÌ¤ê¤«¤éÁª¤Ù¤ë´ù¾åÍÑ¡Öe¥â¥Ë¥¿¡¼Âæ¡×
¢£¸ÄÀÅª¤Êºî²È3¿Í¤Ë¤è¤ëºîÉÊÅ¸¡ªM84´ë²èºîÉÊÅ¸¡ØÈÇ²è2025 º£¤Îº£¡Ù¡ÚArt Gallery M84¡Û
¢£¥É¥é¥¤¥ÐÉÔÍ×¡¢²ñµÄ¤â¥²¡¼¥à¤âÂ¨¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ªUSB Type C¢ªHDMIÊÑ´¹¥±¡¼¥Ö¥ë
¢£ÃêÁª¼õÉÕ¤ò10·î£¶Æü(·î)¤è¤ê³«»Ï¡ª¡Ö¾ÆÆù¤¤ó¤°¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×
¢£¤·¤Þ¤¦¡ß±£¤¹¡ß¼é¤ë¡ª°Â¿´¤Î¸°ÉÕ¤¼ýÇ¼BOX¤òÈ¯Çä
