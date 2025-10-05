SKE48¿·¶Ê¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¡¡·§ºêÀ²¹á¤Ï14Ç¯È¾¤Ö¤ê3ºîÏ¢Â³¡¢¡ÖW¾¾°æ¡×°ÊÍè...¡ÖÎò»Ë¤ËÌ¾Á°¹ï¤á¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
Ì¾¸Å²°¡¦±É¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëSKE48¤¬¿·¶Ê¡ÖKarma¡Ê¥«¥ë¥Þ¡Ë¡×¤ò9·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£SKE48¤È¤·¤Æ¤ÏÌó10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢·§ºêÀ²¹á¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Èº´Æ£²ÂÊæ¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥³¥ó¥Ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë·§ºê¤µ¤ó¤Ï3ºîÏ¢Â³¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¾¾°æ¼îÍýÆà¤µ¤ó¡Ê28=21Ç¯Â´¶È¡Ë¡¢¾¾°æÎèÆà¤µ¤ó¡Ê34=15Ç¯Â´¶È¡Ë¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖW¾¾°æ¡×°ÊÍè14Ç¯È¾¤Ö¤ê¡£¡ÖÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·§ºê¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡Ø³Ú¤·¤¤¡ª¡Ù¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Ï10·î¤ËÈ¯Â18Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¿·¶Ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤ò2²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦¹½À®¡§J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸°Ñ°÷ ·ó ÉûÊÔ½¸Ä¹ ¹©Æ£Çî»Ê¡Ë
¡½¡½¡¡º£²ó¤Î³Ú¶Ê¤ÏÈæ³ÓÅªÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£
·§ºê¡§¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹¤ÎSKE48¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥¥Ð¥¤ËÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ê¹¥ÎÉ¤¯¸«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë²»³Ú¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¡¢·Ý½Ñ¤Î½©¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦SKE48¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡§¡¡º£²ó¤Ïµ×¡¹¤Î¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£16¿ÍÁªÈ´¤âµ×¡¹¤Ç¤¹¡£·à¾ì¸ø±é¤â¸µ¡¹¤Ï16¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢16¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ÎÆÃÊÌ¤µ¤âËÜºî¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡¡¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡ÖÃË¤Î»Ò¡×ÌÜÀþ¤Ç¡¢Í§¿Í¤ÎÈà½÷¤Ë¹ðÇò¤·¤ÆÎ¬Ã¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ù¤¤«Çº¤àÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏÎø°¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÃË¤Î»Ò¡×ÌÜÀþ¤Î¿´¾ð¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·§ºê¡§¡¡»ä¤Ï·ë¹½´¶¾ð°ÜÆþ¤¹¤ëÇÉ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¹¥¤¤Ê»×¤¤¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¾è¤»¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¡§¡¡¤ä¤Ï¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë³èÆ°¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¦¡¢¤½¤Î³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê16¿Í¤Ç¡Ë16ÄÌ¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤³¤Î³Ú¶Ê¤â¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£10Âå¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦......¡©¤È¾¯¤·»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¸«¤ÆÁÛÁü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡¡¤³¤Î³Ú¶Ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢²¿¤ò¼Î¤Æ¤Æ²¿¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¿ÆÍ§¤È¤Î´Ø·¸¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤È¤Î´Ø·¸¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¹ðÇò¤òÄü¤á¤ë¤«¡£¤ªÆóÊý¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÆ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤«¡£
·§ºê¡§¡¡»ä¤Ï¤â¤¦¿ÆÍ§¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡¡ÊÝ¼éÅª¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ë¤È......¡£
·§ºê¡§¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¿ÆÍ§¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤ê²°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¿ÆÍ§¤È¤¤¤¶¤³¤¶µ¯¤³¤ë¤Î¤ä¤À¤·¤Ê¡×¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Ê¡×¡Ö¹Í¤¨¤ë¤Î¤ä¡¼¤á¤¿¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¹¤°Îä¤á¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÆÍ§¤È¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡§¡¡»ä¤ÏÅÁ¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿ÆÍ§¤ò¼è¤ë¤«ÈÝ¤«¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ê»×¤¤¤ò¡Ë±£¤·¤¿¤Þ¤Þ¿ÆÍ§¤È¤Î´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ......¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ÆÍ§¤Ë¤âÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿Êý¤Ë¤âµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¼þ¤ê¤¬¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤«¡£¤½¤³¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
16¿Í¤Ï¡Ö¤Û¤É¤è¤¯Â¿¤¯¡¢¤Û¤É¤è¤¯¾¯¤Ê¤¯¡×
¡½¡½¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤âÆÃ¿§Ë¤«¤Ç¤¹¤Í¡£±É¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢SKE48·à¾ì¤¬¤¢¤ë¡Ö¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥µ¥«¥¨¡×¤Î¤è¤¦¤Ê·úÊª¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·§ºê¡§¡¡»£±Æ¤Î»þ¤ÏÅÅ¿®Ãì¤Ê¤É¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤í¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´°À®¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê±É¤Î³¹¤¬¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡¡ËÜÅö¤Ë¤è¤¯ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤Ë¥É¥ó¥¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
º´Æ£¡§¡¡¤¤¤Ä¤â¸«¤ëÉ÷·Ê¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
¡½¡½¡¡Àè¤Û¤É¡¢µ×¡¹¤Î16¿ÍÁªÈ´¤À¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£16¿ÍÁªÈ´¤Ï¡¢23ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¡×¡Ê18Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë12ºî¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£Á°ºî¤Ï12¿ÍÁªÈ´¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ï18¿Í¤¬6ºîÉÊÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£16¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ÂÄê´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
º´Æ£¡§¡¡¤Ê¤ó¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë´¶³Ð¤Ï......¡£
·§ºê¡§¡¡¤Û¤É¤è¤¯Â¿¤¯¡¢¤Û¤É¤è¤¯¾¯¤Ê¤¯¡£
º´Æ£¡§¡¡¤Ê¤¼¤«18¤À¤È¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂ¿¤¯´¶¤¸¤ë¤·¡¢12¤À¤È¾¯¤Ê¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£16¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
·§ºê¡§¡¡ÉÔ»×µÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£AKB48¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ½é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¡¡¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡Ê½é´üÀßÄê¡Ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
·§ºê¡§¡¡·à¾ì¸ø±é¤â16¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤º¤Ã¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç......¡£
º´Æ£¡§¡¡À÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¡¡¤µ¤Æ¡¢·§ºê¤µ¤ó¤Ï8·î5ÆüÇÛ¿®¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢3ºîÏ¢Â³¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ´¤ì¤Î¼îÍýÆà¤µ¤ó¡¢ÎèÆà¤µ¤ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Âç¹¥¤¤ÊSKE48¤ÇÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢3ºîÏ¢Â³¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï14Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÏ¢Â³µÏ¿¤Ç²áµîºÇÄ¹¤¬¾¾°æ¼îÍýÆà¤µ¤ó¡Ê28=21Ç¯Â´¶È¡Ë¤Î15ºî¡Ê1ËçÌÜ¡Ö¶¯¤¼Ô¤è¡×¡Ê09Ç¯¡Ë¡Á15ËçÌÜ¡ÖÉÔ´ïÍÑÂÀÍÛ¡×¡Ê14Ç¯¡Ë¡Ë¤Ç¤¹¡£¼¡¤ËÄ¹¤¤¤Î¤¬¼îÍýÆà¤µ¤ó¡¢¾¾°æÎèÆà¤µ¤ó¡Ê34=15Ç¯Â´¶È¡Ë¤Î¡ÖW¾¾°æ¡×¤Ë¤è¤ë3ºîÏ¢Â³¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê3ËçÌÜ¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢SUMMER¡×¡Ê10Ç¯¡Ë¡Á5ËçÌÜ¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤Venus¡×¡Ê11Ç¯¡Ë¡Ë¡£ÎèÆà¤µ¤óÂ´¶È¤«¤é10Ç¯¤¿¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡ÖW¾¾°æ¡×¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
·§ºê¡§¡¡»ä¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼îÍýÆà¤µ¤ó¤ÈÎèÆà¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡Ö¤«¤Ã¤³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¢¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ª2¿Í¤Ë¾¯¤·¶á¤Å¤±¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦SKE48¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¡Öº£²ó¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÉ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼µ¯ÍÑ¤ò»öÌ³½ê¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÍÍ»Ò¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÆóÊý¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤·¤¿¡£·§ºê¤µ¤ó¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
·§ºê¡§¡¡É½¾ð¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ç¤¹¤Í......¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
²¿¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö°ã¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤´¶
¡½¡½¡¡¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤Ç¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÂ³Åê¤¤¤±¤ë¤«¤â¡×¡Ö¸·¤·¤½¤¦¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡×¤Ê¤É¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
·§ºê¡§¡¡ÀµÄ¾¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢Â¿Ê¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤¿Î©¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¼¡¤âÎ©¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¤Í¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö°ã¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ê3²óÌÜ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¡Ë¶Ã¤¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¢¤¢¤¤¤¦É½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡¡¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê·§ºê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶¥¹ç¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
·§ºê¡§¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç......¡£
¡½¡½¡¡°ìÊý¤Ç¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇö¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤À¤±¸«¤ë¤È¡¢Ã¸¡¹¤È¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼µ¯ÍÑ¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¡ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º´Æ£¡§¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹......¡ª¤Ç¤â¡¢¤¦¡¼¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Çö¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿»ö¤â¤¹¤´¤¤¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡Ö²¿¤Ç¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÄ¾¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤¬ºÇ½é¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤º¤Ã¤È¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¡Ë´ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬°ìÈÖÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤«......¡£¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡ËÁá¤¯Êó¹ð¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢Â¿¾¯¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
º´Æ£¡§¡¡¤¦¡¼¤ó¡¢¤â¤¦´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê²áµî¤Î¥»¥ó¥¿¡¼È¯É½¤Ç¡Ë¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡¢¤Ê¤ó¤«¤ß¤ó¤Ê¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤ò²¿²ó¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢»ä¤Ï¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦³Ð¸ç¤Î´é¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¸«¤Æ¤â²¿¤«´Î¤¬¤¹¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢²¿¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¡§¡¡¤Ï¤¤¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹Í¤¨¤Æ......¡£¡Ö¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤Ê¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¤¤¤Ä¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤«......¡£¼ÂºÝ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¼Â´¶¤¬¤Ê¤¯¤Æ......¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¦¡¼¤ó¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤¬²ÂÊæ¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÇ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¡¢¤½¤ÎÎÉ¤µ¤È¤Ï
¡½¡½¡¡·§ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢Á°ºî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢2²óÌÜ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¤É¤ó¤È¤ä¤í¤¦¡Ù¡Ø»ä¤¬SKE48¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤À¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÆ²¡¹¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3²óÌÜ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢1¡¢2²óÌÜ¤È¤Ï¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
·§ºê¡§¡¡ËÜÅö¤Ë¡Ö³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤ò¡¢º£¤ò³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¤¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¹¤´¤¯»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1²óÌÜ¤Ï¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶ÛÄ¥¤È¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÉÝ¤µ¤Çµç¶þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢3²óÌÜ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤À¤±Í¾Íµ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¾¯¤·À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡¡º´Æ£¤µ¤ó¤ÏÉ½Âê¶ÊMV¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁ°¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£
º´Æ£¡§¡¡¼Â¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚ¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£MV¤Ï´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¤Ç¤¤¿¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¸«¤»Êý¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¸å¡¹½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£½Ö´Ö½Ö´Ö¤ò²ù¤¤¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤Ç¸å²ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£Æü¤â¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤Ç¤¤¿¤Ê¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æº£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«100%¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¡Êµ¼Ô¡Ë¤ÎÂ¦¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ê¹¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤Æ¡¢¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢17ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥³¥±¥Æ¥£¥Ã¥·¥å½ÂÂÚÃæ¡×¡Ê15Ç¯¡Ë°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
·§ºê¡§¡¡¿´¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÎÙ¤Ç¸À¤¨¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö16¿Í¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤¬¸òº¹¤·¤Ê¤¬¤éÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¹½À®¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÈ¾¤ËÂ³¤¯¡£10·î6Æü·ÇºÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡Ë
·§ºêÀ²¹á¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤¯¤Þ¤¶¤¡¦¤Ï¤ë¤«¡¡1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£12Ç¯¤Ë6´üÀ¸¤È¤·¤ÆSKE48¤Ë²ÃÆþ¡£15ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÉÔ´ïÍÑÂÀÍÛ¡×¡Ê14Ç¯¡Ë¤Ç½éÁªÈ´¡£19ËçÌÜ¤Î¡Ö¥Á¥¥óLINE¡×¡Ê16Ç¯¡Ë°Ê¹ß¤ÎÁ´¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ñÌ£¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¶¥ÇÏ¤Ç¡¢19Ç¯¤«¤é¥³¥é¥à¡Ö¥Ï¥ë¥«¿¤ë¤«¡ªÈ¿¤ë¤«¡ª¡×¡ÊÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£23Ç¯8·î¤Ë¼Ì¿¿½¸¡ÖÉ½¾ð¥¬¡¼¥ë¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¡£Team S½êÂ°¡¢Éû¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
º´Æ£²ÂÊæ¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤µ¤È¤¦¡¦¤«¤Û¡¡1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£16Ç¯¤Ë8´üÀ¸¤È¤·¤ÆSKE48¤Ë²ÃÆþ¡£23ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¡×¡Ê18Ç¯¡Ë¤Ç½éÁªÈ´°Ê¹ß¡¢Á´¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£20Ç¯¤«¤é¥é¥¸¥ª¡Ö¤µ¤È¤«¤ÛLAB¡×¡Ê¤ä¤·¤Î¼ÂFM¡Ë¤Ë¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡£Team K¶½êÂ°¡£¥Á¡¼¥àÊÑ¹¹Á°¤ÏTeam E¤Ë½êÂ°¤·¡¢22Ç¯11·î¤«¤é25Ç¯3·î¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£